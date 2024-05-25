Винные экскурсии в Порту

Найдено 4 экскурсии в категории «Винные туры» в Порту на русском языке, цены от €140. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Португальская сказка о Зеленом вине
🚗 На машине
Индивидуальная
3.5 часа
6 отзывов
Португальская сказка о Зеленом вине: уникальное путешествие и дегустация
Приглашаем вас в увлекательное путешествие по зеленым склонам Миню, где вы узнаете секреты знаменитого Зеленого вина
«Почему же вино все-таки называется «зеленым»»
Завтра в 13:00
10 июня в 09:00
180 за всё до 7 чел.
Яркие эмблемы Португалии: из Порту - в Брагу и Гимарайнш
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
5 отзывов
Яркие эмблемы Португалии: путешествие из Порту в Брагу и Гимарайнш
Погрузитесь в мир португальской культуры с экскурсией из Порту. Исторические города, винодельни и дегустации ждут вас
Начало: От вашего отеля
«Посетите винодельню, продегустируете напитки из её погребов и решите, что для вас предпочтительнее: портвейн, зелёное вино или агуарденте»
20 июня в 09:00
21 июня в 09:00
265 за всё до 5 чел.
Яркий Порту и крепкий портвейн
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
2 отзыва
Яркий Порту и крепкий портвейн: путешествие по душе Португалии
Погрузитесь в атмосферу Порту: от исторического центра до волшебного мира портвейна. Экскурсия, которая оставит незабываемые впечатления
«По завершении «теоретической» части, вас ожидает дегустация трех категорий вин, дабы вы смогли оценить необычайный букет вкуса и аромата каждого из них и понять их различия»
Завтра в 08:30
10 июня в 08:00
140 за всё до 7 чел.
Душевный день в Порту и окрестностях
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
Душевный день в Порту: океан, мосты и секретные места
Приглашаем на уникальное путешествие по Порту: от океанских панорам до колоритного района Рибейра с локальными секретами
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
300 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • К
    Катя
    25 мая 2024
    Яркие эмблемы Португалии: из Порту - в Брагу и Гимарайнш
    Огромное спасибо Юлии за интересную экскурсию. Было приятно общаться, получили массу положительных впечатлений. Юлия очень ответственно подходит к своей работе,
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    старается дать максимум. Юлия познакомила нас с историей, культурой, архитектурой Португалии, с ее современной жизнью и дала нам много дополнительной полезной информации, в том числе, по виноделию, портвейнам и другим сторонам португальской жизни. День нашей экскурсии был самым дождливым днем за время нашего путешествия, но благодаря Юлии и хорошо составленному плану, дождь нам совсем не помешал полноценно посмотреть Брагу и Гимарайнш, посетить многие достопримечательности и получить объемное представление об этих исторических городах. Отдельно хотим поблагодарить Юлиного мужа прекрасного человека и интереснейшего собеседника Уго – музыканта, профессора, мастера по айкидо, который по совместительству был нашим водителем.

  • И
    Ирина
    17 мая 2024
    Яркий Порту и крепкий портвейн
    Моим туристам, для которых я использовала вашу платформу в организации экскурсий, понравилось абсолютно всё, все гиды, их подача истории стран
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    и городов, глубокое знание истории, а главное та любовь к городу, о котором они рассказывают, понравилось всем моим туристам, я ни капли не пожалела, что воспользовалась услугами вашей платформы. Спасибо большое, всем успехов и здоровья!

  • М
    Марина
    29 марта 2024
    Яркие эмблемы Португалии: из Порту - в Брагу и Гимарайнш
    Если кто-то ищет обладающего глубокими знаниями, любящего своё дело и своих клиентов экскурсовода - вам к Юлии. Давно не встречали
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    такого профессионализма. Десятичасовая поездка с Юлией пролетела, несмотря на очень плохую погоду, незаметно. Кроме того, Юлия дала много полезной информации о Порту и окрестностях. Ещё раз огромное спасибо!

  • П
    Полина
    7 февраля 2024
    Яркие эмблемы Португалии: из Порту - в Брагу и Гимарайнш
    Юлия несомненно обладает потрясающими знаниями материала и очень чувствительна и внимательна к своим туристам, что обеспечивает очень высокое качество экскурсии. К
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    тому же Юлия очень приятный и интелегентный человек, с ней прекрасно провести время! Очень рекомендуем еë незабыааемые экскурсии(у нас было 2 + масса дополнительной информации по мейлу) Абсолютно превосходно!

  • А
    Алина
    31 июля 2023
    Португальская сказка о Зеленом вине
    Очень понравилось! Гид умничка! Интересно и много рассказывал. Рекомендую.
    Очень понравилось! Гид умничка! Интересно и много рассказывал. РекомендуюОчень понравилось! Гид умничка! Интересно и много рассказывал. РекомендуюОчень понравилось! Гид умничка! Интересно и много рассказывал. РекомендуюОчень понравилось! Гид умничка! Интересно и много рассказывал. РекомендуюОчень понравилось! Гид умничка! Интересно и много рассказывал. РекомендуюОчень понравилось! Гид умничка! Интересно и много рассказывал. РекомендуюОчень понравилось! Гид умничка! Интересно и много рассказывал. РекомендуюОчень понравилось! Гид умничка! Интересно и много рассказывал. РекомендуюОчень понравилось! Гид умничка! Интересно и много рассказывал. РекомендуюОчень понравилось! Гид умничка! Интересно и много рассказывал. Рекомендую
  • Ж
    Жанна
    5 июля 2023
    Португальская сказка о Зеленом вине
    Компания друзей из 4 человек чудесно провела время в сопровождении Влада на экскурсии. Вовремя забрали от гостиницы на комфортном и
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    чистом автомобиле. Дорога на винодельню сопровождалась рассказом, ответами на наши вопросы. Парк на винодельне покорил красотой, Влад нам все пояснял, посвятил в тонкости жизни и работы на винодельческом частном предприятии. Поговорили и об истории, и об экономике, о жизненном укладе. Влад открытый, приятный, знающий гид. Всё прошло, как было заявлено. Очень понравилось! Благодарим!

  • I
    Irina
    20 октября 2019
    Яркий Порту и крепкий портвейн
    Нам очень понравилась экскурсия с Владом. Живо, интерессно, содержательно. Всем рекомендуем…
  • Е
    Елена
    5 апреля 2019
    Португальская сказка о Зеленом вине
    Великолепная экскурсия, гид очень интересно рассказывал не только об усадьбе, в которую мы направлялись, но и о Португалии, людях, обычаях. Усадьба и парк изумительно хороши. Всем рекомендую. Совершенно иное впечатление о Порту складывается. Огромное, огромное спасибо

Ответы на вопросы от путешественников по Порту в категории «Винные туры»

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  1. Португальская сказка о Зеленом вине
  2. Яркие эмблемы Португалии: из Порту - в Брагу и Гимарайнш
  3. Яркий Порту и крепкий портвейн
  4. Душевный день в Порту и окрестностях
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2 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Набережная
Сколько стоит экскурсия по Порту в июне 2024
Сейчас в Порту в категории "Винные туры" можно забронировать 4 экскурсии от 140 до 300. Туристы уже оставили гидам 13 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
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