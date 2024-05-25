1 чел.
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Индивидуальная
3.5 часа
Португальская сказка о Зеленом вине: уникальное путешествие и дегустация
Приглашаем вас в увлекательное путешествие по зеленым склонам Миню, где вы узнаете секреты знаменитого Зеленого вина
«Почему же вино все-таки называется «зеленым»»
Завтра в 13:00
10 июня в 09:00
€180 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
8 часов
Яркие эмблемы Португалии: путешествие из Порту в Брагу и Гимарайнш
Погрузитесь в мир португальской культуры с экскурсией из Порту. Исторические города, винодельни и дегустации ждут вас
Начало: От вашего отеля
«Посетите винодельню, продегустируете напитки из её погребов и решите, что для вас предпочтительнее: портвейн, зелёное вино или агуарденте»
20 июня в 09:00
21 июня в 09:00
€265 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3 часа
Яркий Порту и крепкий портвейн: путешествие по душе Португалии
Погрузитесь в атмосферу Порту: от исторического центра до волшебного мира портвейна. Экскурсия, которая оставит незабываемые впечатления
«По завершении «теоретической» части, вас ожидает дегустация трех категорий вин, дабы вы смогли оценить необычайный букет вкуса и аромата каждого из них и понять их различия»
Завтра в 08:30
10 июня в 08:00
€140 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
5 часов
Душевный день в Порту: океан, мосты и секретные места
Приглашаем на уникальное путешествие по Порту: от океанских панорам до колоритного района Рибейра с локальными секретами
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
€300 за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ККатя25 мая 2024Огромное спасибо Юлии за интересную экскурсию. Было приятно общаться, получили массу положительных впечатлений. Юлия очень ответственно подходит к своей работе,
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- ЕЕлена5 апреля 2019Великолепная экскурсия, гид очень интересно рассказывал не только об усадьбе, в которую мы направлялись, но и о Португалии, людях, обычаях. Усадьба и парк изумительно хороши. Всем рекомендую. Совершенно иное впечатление о Порту складывается. Огромное, огромное спасибо
Ответы на вопросы от путешественников по Порту в категории «Винные туры»
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