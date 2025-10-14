Индивидуальная
до 5 чел.
Путешествие по Синтре - исторический центр и дворцы
Откройте для себя живописную Синтру! Прогулка по Королевскому дворцу, историческому центру и дворцу Кинта да Регалейра с его загадками
Начало: На жд вокзале Синтры
14 окт в 09:30
18 окт в 09:00
€160 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Город Синтра - настоящее сокровище Португалии
Путешествие по Синтре: Королевский дворец, Дворец Пена и Кинта да Регалейра. История, архитектура и тайны масонов. Входные билеты оплачиваются отдельно
11 окт в 10:00
12 окт в 10:00
€250 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Синтра времён Средневековья
Прогулка по Синтре перенесёт вас в эпоху Средневековья. Откройте тайны древних крепостей и насладитесь местными сладостями
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
€160 за всё до 5 чел.
Мини-группа
до 8 чел.
Прогулка по древней, мистической, вечнозеленой Синтре
Погрузитесь в атмосферу древней Синтры, где история и мистика переплетаются среди зелени и архитектурных шедевров
Начало: у входа в королевский дворец
Расписание: в понедельник и пятницу в 09:30
Завтра в 09:30
13 окт в 09:30
€30 за человека
-
30%
Индивидуальная
до 8 чел.
Прогулка с историком: что такое Синтра?
Откройте для себя тайны Синтры с опытным историком. Прогулка по средневековым улочкам и дворцам оставит незабываемые впечатления
Начало: В парке Jardim Correnteza
Сегодня в 12:00
Завтра в 12:00
от €175
€250 за всё до 8 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Синтре в категории «Городские экскурсии»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Синтре
В октябре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 5
Какие места ещё посмотреть в Синтре
3 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в октябре:
Сколько стоит экскурсия по Синтре в октябре 2025
Сейчас в Синтре в категории "Городские экскурсии" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 30 до 250 со скидкой до 30%. Туристы уже оставили гидам 114 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.8 из 5
Экскурсии на русском языке в Синтре (Португалия 🇵🇹) – у нас можно купить 5 экскурсий на 2025 год по теме «Городские экскурсии», 114 ⭐ отзывов, цены от €30. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Португалии. Сегодня можно забронировать на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь