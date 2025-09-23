Найдено 3 экскурсии в категории « Экскурсии на русском языке » в Синтре на русском языке, цены от €160. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2025 году

1 чел. По популярности Пешая 4 часа 7 отзывов Индивидуальная до 6 чел. Город Синтра - настоящее сокровище Португалии Путешествие по Синтре: Королевский дворец, Дворец Пена и Кинта да Регалейра. История, архитектура и тайны масонов. Входные билеты оплачиваются отдельно €250 за всё до 6 чел. Пешая 4 часа 9 отзывов Индивидуальная до 5 чел. Синтра времён Средневековья Прогулка по Синтре перенесёт вас в эпоху Средневековья. Откройте тайны древних крепостей и насладитесь местными сладостями €160 за всё до 5 чел. На машине 6 часов 15 отзывов Индивидуальная до 4 чел. Душевный день в Синтре и окрестностях Восемь счастливых часов, наполненных лучшими пейзажами, незабываемыми вкусами и теплыми беседами Начало: Ваш отель €490 за всё до 4 чел. Другие экскурсии Синтры

