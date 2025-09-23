Индивидуальная
до 6 чел.
Город Синтра - настоящее сокровище Португалии
Путешествие по Синтре: Королевский дворец, Дворец Пена и Кинта да Регалейра. История, архитектура и тайны масонов. Входные билеты оплачиваются отдельно
23 сен в 10:00
24 сен в 10:00
€250 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Синтра времён Средневековья
Прогулка по Синтре перенесёт вас в эпоху Средневековья. Откройте тайны древних крепостей и насладитесь местными сладостями
Завтра в 08:30
23 сен в 08:30
€160 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Душевный день в Синтре и окрестностях
Восемь счастливых часов, наполненных лучшими пейзажами, незабываемыми вкусами и теплыми беседами
Начало: Ваш отель
Завтра в 10:00
23 сен в 10:00
€490 за всё до 4 чел.
