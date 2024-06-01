Пешие экскурсии-прогулки в Синтре с экскурсоводом

Найдено 3 экскурсии в категории «Пешеходные» в Синтре на русском языке, цены от €30. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Прогулка по древней, мистической, вечнозеленой Синтре
🚶 Пешая
Мини-группа
3.5 часа
21 отзыв
Прогулка по древней, мистической, вечнозеленой Синтре
Увидеть достопримечательности города на пешеходной экскурсии и заглянуть в усадьбу Регалейра
Начало: у входа в королевский дворец
Расписание: в понедельник и пятницу в 09:30
10 июня в 09:30
14 июня в 09:30
30 за человека
Путешествие по Синтре - исторический центр и дворцы
🚶 Пешая
Индивидуальная
4.5 часа
50 отзывов
Путешествие по Синтре - исторический центр и дворцы
Восхититься великолепными дворцами и очароваться атмосферными улочками
Начало: На жд вокзале Синтры
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
130 за всё до 5 чел.
Город Синтра - настоящее сокровище Португалии
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
3 отзыва
Город Синтра - настоящее сокровище Португалии
Средневековые дворцы и замки Синтры в пешеходной экскурсии
11 июня в 10:00
12 июня в 10:00
200 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Анжелика
    1 июня 2024
    Путешествие по Синтре - исторический центр и дворцы
    Юлия отлично провела экскурсию, много информации. Была путаница с количеством королей), а в остальном все хорошо. Рекомендуем!
    Юлия отлично провела экскурсию, много информации. Была путаница с количеством королей), а в остальном все хорошо. Рекомендуем!Юлия отлично провела экскурсию, много информации. Была путаница с количеством королей), а в остальном все хорошо. Рекомендуем!Юлия отлично провела экскурсию, много информации. Была путаница с количеством королей), а в остальном все хорошо. Рекомендуем!Юлия отлично провела экскурсию, много информации. Была путаница с количеством королей), а в остальном все хорошо. Рекомендуем!Юлия отлично провела экскурсию, много информации. Была путаница с количеством королей), а в остальном все хорошо. Рекомендуем!Юлия отлично провела экскурсию, много информации. Была путаница с количеством королей), а в остальном все хорошо. Рекомендуем!Юлия отлично провела экскурсию, много информации. Была путаница с количеством королей), а в остальном все хорошо. Рекомендуем!Юлия отлично провела экскурсию, много информации. Была путаница с количеством королей), а в остальном все хорошо. Рекомендуем!Юлия отлично провела экскурсию, много информации. Была путаница с количеством королей), а в остальном все хорошо. Рекомендуем!
  • И
    Ирина
    5 апреля 2024
    Путешествие по Синтре - исторический центр и дворцы
    Нам все очень понравилось. Юлия- прекрасная рассказчица, очень эрудированна и знает всё о Португалии и, в частности, о Синтре. 4 часа пролетели незаметно. Только положительные впечатления и искренние рекомендации!
  • О
    Ольга
    16 марта 2024
    Путешествие по Синтре - исторический центр и дворцы
    Отличная экскурсия с очень хорошим экскурсоводом Юлией. Четыре часа пролетели быстро и незаметно. Было познавательно, неформально и весело. Рекомендуем всем!
    Отличная экскурсия с очень хорошим экскурсоводом Юлией. Четыре часа пролетели быстро и незаметно. Было познавательно, неформальноОтличная экскурсия с очень хорошим экскурсоводом Юлией. Четыре часа пролетели быстро и незаметно. Было познавательно, неформально
  • А
    Андрей
    25 сентября 2023
    Город Синтра - настоящее сокровище Португалии
    Интересная экскурсия и Елена хороший рассказчик, готовый отвечать на вопросы и углубляться в детали когда надо, и не перегружающий подробностями,
    читать дальше

    когда не надо. На мыс Кабо да Рока мы не ездили по взаимной договоренности (съездили сами отдельно). В общем отлично провели время, рекомендую.

  • И
    Ирина
    17 июля 2023
    Прогулка по древней, мистической, вечнозеленой Синтре
    Добрый день, прогулка по Синтре очень понравилась, Наталья - экскурсовод замечательная, спокойная, интересно все рассказывала. Рекомендую и обязательно воспользуюсь вашим агенством следующий раз, спасибо
  • A
    Anna
    3 апреля 2023
    Прогулка по древней, мистической, вечнозеленой Синтре
    Очень рекомендую! Наташа замечательный гид! Время пролетело не заметно. Отличная экскурсия в дружеской атмосфере. Огородное спасибо 💐
    Очень рекомендую! Наташа замечательный гид! Время пролетело не заметно. Отличная экскурсия в дружеской атмосфере. Огородное спасибо 💐
  • Y
    Yigal
    9 марта 2023
    Прогулка по древней, мистической, вечнозеленой Синтре
    Профессиональный гид, красивое место, Спасибо Наталья и Юлия, нам очень понравилось
    Профессиональный гид, красивое место, Спасибо Наталья и Юлия, нам очень понравилось
  • Е
    Екатерина
    4 апреля 2015
    Город Синтра - настоящее сокровище Португалии
    Отличная экскурсия, очень познавательная и легкая. Олена замечательный гид - представила перед нами загадочную и волшебную Синтру во всей красе.
    читать дальше

    Ну, а про мыс Cabo da Roca мне даже нечего сказать - это надо видеть своими глазами. Все великолепие природы предстает перед вами как на ладони, аж дух захватывает!)) В общем, обязательно посетите Португалию)) Отдельное спасибо Марии за прекрасную организацию, все очень четко, емко и с душой)) Девочки, вы большие молодцы, мы очень благодарны!)) Удачи и успехов вам во всех делах!))

  • Т
    Татьяна
    20 августа 2014
    Город Синтра - настоящее сокровище Португалии
    Большое спасибо Марии за четкую организацию и прекрасную содержательную экскурсию в Синтру. Мы остались очень довольны. Наш гид Олена произвела
    читать дальше

    на нас с дочкой впечатление открытого и интересующегося человека, для которого Португалия стала родной и любимой страной - мы от души интересно и приятно провели день. Спасибо!!!

Ответы на вопросы от путешественников по Синтре в категории «Пешеходные»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Синтре
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Прогулка по древней, мистической, вечнозеленой Синтре
  2. Путешествие по Синтре - исторический центр и дворцы
  3. Город Синтра - настоящее сокровище Португалии
Сколько стоит экскурсия по Синтре в июне 2024
Сейчас в Синтре в категории "Пешеходные" можно забронировать 3 экскурсии от 30 до 200. Туристы уже оставили гидам 74 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
Экскурсии на русском языке в Синтре (Португалия 🇵🇹) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2024 год по теме «Пешеходные», 74 ⭐ отзыва, цены от €30. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Португалии. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
ХорошоТам