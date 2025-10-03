Мои заказы

Фотосессия у мыса Рока и на пляже Медведицы

Погрузитесь в атмосферу приключения и создайте уникальные кадры на самой западной точке Европы. Вас ждут захватывающие виды и яркие эмоции
Индивидуальная фото-прогулка на мысе Рока и пляже Медведицы превращается в настоящее приключение. Участники наслаждаются видами океана, скал и маяка, создавая незабываемые кадры.

Съёмка проводится на камеру Sony Alpha 6400, а через
10 дней после прогулки участники получают более 50 фото в авторской цветокоррекции. Подходит для физически активных людей, готовых к крутым спускам. Это не просто фотосессия, а возможность запомнить магию самой западной точки Европы

5
1 отзыв

5 причин купить эту прогулку с фотографом

  • 📸 Уникальные фотографии
  • 🌊 Захватывающие виды
  • 🌿 Природное окружение
  • 🚶‍♂️ Индивидуальный маршрут
  • 🎨 Авторская обработка фото
Фотосессия у мыса Рока и на пляже Медведицы© Дарья
Фотосессия у мыса Рока и на пляже Медведицы© Дарья
Фотосессия у мыса Рока и на пляже Медведицы© Дарья
Ближайшие даты:
13
ноя14
ноя15
ноя16
ноя17
ноя18
ноя19
ноя
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00

Что можно увидеть

  • Мыс Рока
  • Пляж Медведицы
  • Маяк

Описание фото-прогулки

Организационные детали

  • Съёмка на камеру Sony Alpha 6400.
  • В течение 10 дней после прогулки вы получите от 50 фото в авторской цветокоррекции (я пришлю вам ссылку на диск).
  • Мы встретимся на мысе Рока. Добраться до него можно на такси, которое оплачивается отдельно — около €15–20.
  • Фотосессия подойдёт всем физически активным людям, так как спуск к пляжу достаточно крутой.
  • Если у вас есть какие-то физические ограничения, то можно заказать фотосессию без финальной точки маршрута — подробности уточняйте в переписке.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
По договорённости с организатором
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дарья
Дарья — ваша команда гидов в Синтре
Провели экскурсии для 32 туристов
Я фотограф в Португалии. Предлагаю профессиональные фотосессии и фотопрогулки, чтобы сохранить ваши воспоминания о путешествии в красивых и живых кадрах. С экскурсиями вам помогут мои коллеги — команда проверенных гидов с многолетним опытом. Это специалисты, которым доверяют сотни путешественников каждый год. Они проведут вас по самым интересным маршрутам и покажут Португалию с неожиданной стороны.
А
Алексей
3 окт 2025
Невероятная съемка на краю света! Спасибо, Дарья!

Хочется поделиться восторгом от нашей фотосессии на мысе Рока с замечательным фотографом Дарьей! Это был один из самых ярких дней нашего путешествия по Португалии,
читать дальше

и во многом — благодаря Даше.

Качество фотографий превзошло все ожидания! Дарья поймала в кадре не просто наши лица, а самые настоящие эмоции, дух этого места и магию заката. Снимки получились невероятно атмосферными, живыми и искренними. Мы с женой до сих пор пересматриваем их и не можем налюбоваться! Отдельный восторг — контраст между мощными кадрами на утесе и нежными кадрами внизу, на пляже.

Скорость обработки — это отдельный комплимент! Мы получили готовые фотографии так быстро, что даже не ожидали. Это был приятный сюрприз по возвращении домой и возможность сразу поделиться красотой с близкими.

И, конечно, отдельное спасибо за приятное и легкое общение на протяжении всей съемки. Дарья не просто профессионал, но и очень душевный человек, который умеет создавать расслабленную атмосферу и располагать к себе. Мы чувствовали себя легко и комфортно.

А в конце этого волшебного вечера Дарья совершила еще один добрый поступок — подвезла нас обратно в Лиссабон. Эта помощь была для нас неоценимой после долгого дня!

Дарья, огромное человеческое спасибо за вашу работу, талант и душевность! Мы уезжали не просто с фотографиями, а с частичкой того самого португальского заката и массой приятных воспоминаний. Однозначно рекомендуем вас как лучшего фотографа для съемки на мысе Рока!

