Индивидуальная фото-прогулка на мысе Рока и пляже Медведицы превращается в настоящее приключение. Участники наслаждаются видами океана, скал и маяка, создавая незабываемые кадры.
Съёмка проводится на камеру Sony Alpha 6400, а через
5 причин купить эту прогулку с фотографом
- 📸 Уникальные фотографии
- 🌊 Захватывающие виды
- 🌿 Природное окружение
- 🚶♂️ Индивидуальный маршрут
- 🎨 Авторская обработка фото
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00
Что можно увидеть
- Мыс Рока
- Пляж Медведицы
- Маяк
Описание фото-прогулки
Организационные детали
- Съёмка на камеру Sony Alpha 6400.
- В течение 10 дней после прогулки вы получите от 50 фото в авторской цветокоррекции (я пришлю вам ссылку на диск).
- Мы встретимся на мысе Рока. Добраться до него можно на такси, которое оплачивается отдельно — около €15–20.
- Фотосессия подойдёт всем физически активным людям, так как спуск к пляжу достаточно крутой.
- Если у вас есть какие-то физические ограничения, то можно заказать фотосессию без финальной точки маршрута — подробности уточняйте в переписке.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
По договорённости с организатором
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дарья — ваша команда гидов в Синтре
Провели экскурсии для 32 туристов
Я фотограф в Португалии. Предлагаю профессиональные фотосессии и фотопрогулки, чтобы сохранить ваши воспоминания о путешествии в красивых и живых кадрах. С экскурсиями вам помогут мои коллеги — команда проверенных гидов с многолетним опытом. Это специалисты, которым доверяют сотни путешественников каждый год. Они проведут вас по самым интересным маршрутам и покажут Португалию с неожиданной стороны.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Алексей
3 окт 2025
Невероятная съемка на краю света! Спасибо, Дарья!
Хочется поделиться восторгом от нашей фотосессии на мысе Рока с замечательным фотографом Дарьей! Это был один из самых ярких дней нашего путешествия по Португалии,
Входит в следующие категории Синтры
