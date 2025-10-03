читать дальше

и во многом — благодаря Даше.



Качество фотографий превзошло все ожидания! Дарья поймала в кадре не просто наши лица, а самые настоящие эмоции, дух этого места и магию заката. Снимки получились невероятно атмосферными, живыми и искренними. Мы с женой до сих пор пересматриваем их и не можем налюбоваться! Отдельный восторг — контраст между мощными кадрами на утесе и нежными кадрами внизу, на пляже.



Скорость обработки — это отдельный комплимент! Мы получили готовые фотографии так быстро, что даже не ожидали. Это был приятный сюрприз по возвращении домой и возможность сразу поделиться красотой с близкими.



И, конечно, отдельное спасибо за приятное и легкое общение на протяжении всей съемки. Дарья не просто профессионал, но и очень душевный человек, который умеет создавать расслабленную атмосферу и располагать к себе. Мы чувствовали себя легко и комфортно.



А в конце этого волшебного вечера Дарья совершила еще один добрый поступок — подвезла нас обратно в Лиссабон. Эта помощь была для нас неоценимой после долгого дня!



Дарья, огромное человеческое спасибо за вашу работу, талант и душевность! Мы уезжали не просто с фотографиями, а с частичкой того самого португальского заката и массой приятных воспоминаний. Однозначно рекомендуем вас как лучшего фотографа для съемки на мысе Рока!