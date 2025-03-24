Индивидуальная
до 6 чел.
Город Синтра - настоящее сокровище Португалии
Путешествие по Синтре: Королевский дворец, Дворец Пена и Кинта да Регалейра. История, архитектура и тайны масонов. Входные билеты оплачиваются отдельно
16 июн в 10:00
17 июн в 10:00
€250 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Мыс Рока - вечер на краю мира
Отправьтесь на встречу с Атлантическим океаном! Закат на мысе Рока, бокал зеленого вина и легенды Португалии ждут вас
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 18:30
Завтра в 15:00
от €150 за всё до 3 чел.
-
10%
Фотопрогулка
до 4 чел.
Фотосессия у мыса Рока и на пляже Медведицы
Сделать яркие снимки - и навсегда запомнить этот день в Португалии
Начало: По договорённости с организатором
Завтра в 15:00
16 июн в 08:00
€279
€310 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ИИрина24 марта 2025Транспорт до мыса Рока, можно договориться до дороге заехать в другие интересные места. Поездка была комфортной
- ИИрина5 января 2025Сумасшедшая Синтра, потрясающая экскурсия, интересная, приятная Елена. Мы в Синтре второй раз, но как первый. Снова все интересно, без напряга. Были семьей 10 человек от 6 до 62 лет, дождливая погода и всем понравилось. Большое спасибо Елена.
- ЕЕвгения9 ноября 2024Отличная и вдохновляющая экскурсия. Узнали много нового и увидели город с его историей в объеме и всей красе 🙏🏻
- ЕЕкатерина12 июля 2024Мы приехали в Синтру с детьми (5 и 8 лет). И хотели не просто посмотреть ее красоты а узнать что-то
- ЕЕлена30 августа 2023Экскурсия понравилась) достойна внимания, красота природы и старинных замков несравнимы ни с чем! Гид эрудированный и интеллектуальный. Экскурсия познавательная и очень интересная. С удовольствием провели время!
Ответы на вопросы от путешественников по Синтре в категории «Выездные»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Синтре
В июне 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Синтре
2 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в июне:
Сколько стоит экскурсия по Синтре в июне 2025
Сейчас в Синтре в категории "Выездные" можно забронировать 3 экскурсии от 150 до 279 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 14 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.79 из 5
Экскурсии по окрестностям Синтры и местам Португалии в 2025 году, индивидуальные и групповые, с посещением достопримечательностей. Все экскурсии проводятся на русском языке, местными гидами, цены очень низкие, а так ещё много отзывов и фото от туристов. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Португалии