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интересное и запоминающееся из истории этого места. Нашим гидом была Алена, она увлекательно из простыми словами рассказывала и объясняла детям о Ригалейра, увлекала их секретностью и таинственностью места, при этом экскурсия была структурирована и информативна. Всем очень понравилось, старший сын жаждет еще раз попасть на экскурсию у Алены:) Взрослым было так же интересно и на возникающие вопросы были получены исчерпывающие ответы. Спасибо большое! В следующий раз отправимся в дворец Пена 🤍