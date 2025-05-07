Необычные экскурсии по Синтре

Найдено 3 экскурсии в категории «Необычные» в Синтре на русском языке, цены от €279, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2025 году
Душевный день в Синтре и окрестностях
На машине
6 часов
14 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Душевный день в Синтре и окрестностях
Проведите день, как в гостях у старого друга: древний Замок мавров, секретные панорамы, лучшие пляжи и гастрономические удовольствия ждут вас
Начало: Ваш отель
Завтра в 10:00
16 июн в 10:00
€380 за всё до 4 чел.
Фотосессия у мыса Рока и на пляже Медведицы
Пешая
3 часа
-
10%
Фотопрогулка
до 4 чел.
Фотосессия у мыса Рока и на пляже Медведицы
Сделать яркие снимки - и навсегда запомнить этот день в Португалии
Начало: По договорённости с организатором
Завтра в 15:00
16 июн в 08:00
€279€310 за всё до 4 чел.
Секреты Лунной горы
На машине
8 часов
Индивидуальная
до 8 чел.
Секреты Лунной горы: экскурсия по Синтре с гидом-историком
Погрузитесь в историю Синтры и узнайте её секреты! Вас ждут уникальные достопримечательности и увлекательные рассказы о масонах и тайных орденах
Начало: От места вашего проживания
16 июн в 09:00
17 июн в 09:00
€750 за всё до 8 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • R
    Roksana
    7 мая 2025
    Душевный день в Синтре и окрестностях
    Это был один из самых ярких дней нашего путешествия по Португалии. Узнали много интересного про жизнь в Португалии, быт, традиции.
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    Посетили за этот день все заявленные места и даже больше. Лесная дорога к замку Пена поразила своей красотой, а угощения кот. приготовил Влад были очень приятным и необычным бонусом 😁

    Это был один из самых ярких дней нашего путешествия по Португалии. Узнали много интересного про жизньЭто был один из самых ярких дней нашего путешествия по Португалии. Узнали много интересного про жизньЭто был один из самых ярких дней нашего путешествия по Португалии. Узнали много интересного про жизньЭто был один из самых ярких дней нашего путешествия по Португалии. Узнали много интересного про жизнь
  • С
    Светлана
    1 мая 2025
    Душевный день в Синтре и окрестностях
    Владислав очень внимателен к своим гостям (угостил нас потрясающим чаем, вкуснейшим пирогом и отличным вином), показал нам Португалию с новых впечатляющих ракурсов (провел нас не туристическими тропами к интересным локациям)! 🧡
  • М
    Марина
    5 февраля 2025
    Душевный день в Синтре и окрестностях
    Спасибо Алексею за чудесную экскурсию 🥰 Я взглянула на Португалию с другой стороны, хотя уже неделю изучаю ее! Невероятно интересно, я
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    запомню как мы пробирались по тропам до самых лучших видов! Очень рекомендую, потрясающий рассказчик, сразу видно, что человек любит то что делает! Еще раз спасибо🥰

    Спасибо Алексею за чудесную экскурсию 🥰Спасибо Алексею за чудесную экскурсию 🥰Спасибо Алексею за чудесную экскурсию 🥰

Ответы на вопросы от путешественников по Синтре в категории «Необычные»

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В июне 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
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  3. Секреты Лунной горы
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2 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Мыс Рока
Сколько стоит экскурсия по Синтре в июне 2025
Сейчас в Синтре в категории "Необычные" можно забронировать 3 экскурсии от 279 до 750 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 14 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.79 из 5
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