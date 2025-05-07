читать дальше Посетили за этот день все заявленные места и даже больше. Лесная дорога к замку Пена поразила своей красотой, а угощения кот. приготовил Влад были очень приятным и необычным бонусом 😁

Это был один из самых ярких дней нашего путешествия по Португалии. Узнали много интересного про жизнь в Португалии, быт, традиции.