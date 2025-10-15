Мои заказы

Обзорные и познавательные экскурсии Абакана

Найдено 4 экскурсии в категории «Обзорные» в Абакане, цены от 7500 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Путешествие в загадочные Оглахты
На машине
4 часа
16 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Путешествие по Абакану: древние сокровища и природные красоты
Погрузитесь в атмосферу древней Хакасии, прогуливаясь по тропам Оглахтов. Откройте для себя уникальные петроглифы и руины средневековой крепости
«Знакомство с хакасской историей»
12 дек в 08:00
13 дек в 08:00
19 000 ₽ за всё до 5 чел.
Про Абакан с любовью
На машине
3 часа
10 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Про Абакан с любовью
Абакан - молодой город с богатой историей и уникальным колоритом. Узнайте городские тайны, прогуляйтесь через столетия и попробуйте Абакан на вкус
«Гора имеет три имени и овеяна легендами, с которыми вы обязательно познакомитесь»
Сегодня в 12:00
Завтра в 08:30
7500 ₽ за всё до 6 чел.
Прогулка по Абакану + этнический спа-ритуал "Ағазы Чазыда" ("Степная яблоня")
3 часа
4 отзыва
Индивидуальная
Прогулка по Абакану + этнический спа-ритуал «Ағазы Чазыда»
Познакомьтесь с культурой Хакасии на прогулке по Абакану и станьте частью этнического спа-ритуала «Ағазы Чазыда». Уникальный опыт, который запомнится надолго
Начало: В удобном для вас месте
Завтра в 09:00
11 дек в 08:00
16 000 ₽ за человека
В гости к Саянам
На машине
7 часов
-
10%
12 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
В гости к Саянам
Погрузитесь в мир Саян: чистый воздух, величие тайги и крупнейшая ГЭС. Идеально для отдыха от городской суеты
Начало: По согласованию
«Вы познакомитесь с местными топонимами и легендами, узнаете интересные факты о лесных обитателях и растениях»
12 дек в 09:00
13 дек в 09:00
16 200 ₽18 000 ₽ за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Мария
    15 октября 2025
    Про Абакан с любовью
    Экскурсия превзошла ожидания, Надежда - замечательный рассказчик, увлеченная своим делом и любящая свой город. Большее спасибо ей и Валентину, который бережно возил нас от точки до точки. Экскурсию однозначно рекомендую!
  • И
    Ирина
    5 октября 2025
    Про Абакан с любовью
    Отличная экскурсия, интересные локации
  • С
    Светлана
    24 июля 2025
    Прогулка по Абакану + этнический спа-ритуал "Ағазы Чазыда" ("Степная яблоня")
    Светлана, прекрасный образчик эрудированного человека и человека любящего свой родной край. Интересный рассказ, интересные места, комфортное вождение. Отдельное спасибо за
    читать дальше

    рекомендации по покупке сладких подарков и гостинцев, мясных деликатесов и сувениров. Прекрасно провела время в городском СПА курорте «Яблоко», для меня подобрали и скомбинировали прекрасную программу на мой вкус включая этническую часть-отлично отдохнула после ночного перелета и бессонной ночи. Присоединяйтесь! Не пожалеете!

  • А
    Анастасия
    20 июня 2025
    В гости к Саянам
    Все очень понравилось! Было интересно и красиво
  • И
    Инна
    19 июня 2025
    Прогулка по Абакану + этнический спа-ритуал "Ағазы Чазыда" ("Степная яблоня")
    Это было самое правильное решение, заказать экскурсию со спа-ритуалом в свой день рождения. Была приятно удивлена комплиментом от Спа комплекса❤️
    Со
    читать дальше

    Светланой было невероятно комфортно и на экскурсии и во время ритуала. Очень много интересных фактов о Республике Хакасия и ее родном Абакане поведала она нам. Однозначно рекомендую!!!
    Пишу этот отзыв сразу после экскурсии и ритуала, то есть еще в процессе осознания, что же произошло с нами за последние 3 часа. Однозначно- это было чудесно, неожиданно, приятно, обнуляюще, наполнило энергией!

  • А
    Алëна
    16 июня 2025
    В гости к Саянам
    Огромное спасибо Антону за экскурсию. Очень внимательный и чуткий гид. Мне подъём в горы даётся всегда тяжело, так Антон подстраивался
    читать дальше

    под мой темп, вовремя делал остановки, когда они были реально необходимы. Нам предложили два маршрута по Борусу водопад и смотровую площадку и когда нужно было выбрать, Антон порекомендовал нам водопад понимая наши физические возможности. Рассказывал и показывал цветы и растения. Рассказал про Саяно-Шушенскую ГЭС. Огромное спасибо за экскурсию. Смело рекомендую.

  • Д
    Денис
    13 июня 2025
    В гости к Саянам
    Прекрасная экскурсия, доброжелательный гид Антон, рассказал много интересных фактов.
  • М
    Марина
    22 апреля 2025
    В гости к Саянам
    Антон, спасибо большое за экскурсию! Нам экскурсия очень понравилась, познавательная и объёмная. Автомобиль комфортный, чистый, экскурсовод -водитель отлично справился со
    читать дальше

    своей работой. Ещё большой плюс такого формата экскурсии заключается в том что мы смогли остановиться и сделать фотографии в любом месте где захотели если это позволяет дорога и знаки. Всем рекомендую!

  • А
    Анатолий
    16 сентября 2024
    Про Абакан с любовью
    Надежде спасибо, что смогла нам найти хорошего экскурсовода, так как сама не имела возможности провести экскурсию. Проводил нашу поездку по
    читать дальше

    городу Павел. Экскурсия прошла комфортно, познавательно, составила прекрасное общее представление об Абакане, дал прекрасные рекомендации по питанию, по поездкам в Республике Хакасия. Павел ответил на все интересующие нас вопросы. Абакан сложно "понять" самостоятельно", нашей группе эта экскурсия была очень полезна.

  • Ю
    Юрий
    15 сентября 2024
    В гости к Саянам
    Отличный маршрут, спасибо Антону за насыщенный график экскурсии и прекрасный трекинг по Саянам. весьма разумный маршрут трекинга при этом, устать некогда. Однозначно рекомендую!
  • А
    Алексей
    14 августа 2024
    Прогулка по Абакану + этнический спа-ритуал "Ағазы Чазыда" ("Степная яблоня")
    После краткой, но насыщенной экскурсии по Абакану идет посещение спа-салона с гвоздем программы - массажем под звуки хакасской музыки. Для
    читать дальше

    меня это был очень интересный и новый опыт. Светлана отличный гид, знающий историю республики и ответы на дополнительные вопросы. В итоге я очень доволен экскурсией.

  • А
    Анна
    25 июля 2024
    В гости к Саянам
    Огромное спасибо за интересную содержательную экскурсию! Антон настоящий гид в лучшем смысле этого слова - много интересной информации, настоящая любовь
    читать дальше

    к своей малой родине, грамотно построенный маршрут, совершенно невероятные виды. Покорила не столько ГЭС, сколько бурный ручей, сопровождающий нас почти весь путь, лес, горы, все, что составляет Хакасию. Даже не очень сильная физическая подготовка не испортила впечатление;) Обязательно вернёмся!

  • В
    Виктория
    17 июля 2024
    В гости к Саянам
    Благодаря таким гидам, как Антон, хочется вернуться в то место, куда гид сопроводил:)
    Антон любезно согласился провести мне экскурсию с собакой.
    С
    читать дальше

    любовью рассказывал о своём крае, на секретной смотровой площадке с шикарным видом на ГЭС угостил вкусным чаем с перекусом, всю дорогу мы интересно беседовали.
    У Антона большой туристический опыт, открытая душа, и я с удовольствием буду рекомендовать всем своим знакомым:)

  • S
    Svetlana
    2 июля 2024
    Прогулка по Абакану + этнический спа-ритуал "Ағазы Чазыда" ("Степная яблоня")
    Все отлично! Спасибо
  • Е
    Елена
    11 июня 2024
    Про Абакан с любовью
    Чтобы познакомиться с городом, его образованием, традициями обратились к Надежде. Надежда, интересная рассказчица, наполнила экскурсию интересными, познавательными фактами. В конце экскурсии посоветовала посетить Зерна Солнца -ресторан авторской кухни и бара- приятно удивлены!
  • М
    Мартина
    6 июня 2024
    Про Абакан с любовью
    Экскурсоводом у нас была Елена, оставила очень приятные впечатления. Мы узнали столько нового и интересного! На все вопросы Елена отвечала охотно и подробно.
  • М
    Марина
    4 марта 2024
    Про Абакан с любовью
    Замечательный экскурсовод Надежда познакомила нас с Абаканом и его историей. Высокопрофессиональный мастер своего дела, патриот своей малой Родины. Очень позитивная, доброжелательная к путешественникам. По нашей просьбе организовала и провела нам обзорную экскурсию по Минусинску. Благодарим и будем рады новой встречи!
  • О
    Олеся
    29 февраля 2024
    Про Абакан с любовью
    Добрый день. Были в командировке на пару дней в Абакане. Было свободное время до самолёта, хотелось побольше узнать про город.
    читать дальше

    Заказали экскурсию у Надежды. Надежда - отличный экскурсовод, очень интересно и увлекательно рассказывает, владеет обширными познаниями истории г. Абакана, его традиций, достопримечательностей. Очень увлекательно и интересно рассказывает. Очень грамотное изложение. Однозначно рекомендую. Передвигались на машине, делали остановки на интересных местах, фотографировали. Надежда на все вопросы отвечает. Было очень интересно.

  • О
    Оксана
    8 января 2024
    Про Абакан с любовью
    Вернулись с экскурсии по Абакану с гидом Надеждой. Посмотрели знаковые места в городе, узнали много нового и интересного от Надежды.
    читать дальше

    Она с любовью и интересом рассказала много об истории и развитии Абакана и не только. Видно, что она очень любит свой город и помогла влюбить его нам, за что ей большое спасибо! Рекомендуем!

  • С
    Светлана
    21 ноября 2023
    Про Абакан с любовью
    Спасибо Надежде за такую интересную экскурсию! Мне кажется, если бы не она, у нас не было бы желания вернуться снова.
    читать дальше

    Абакан молодой город и смотреть особо не на что, если не знать детали и историю. А эти знания у Надежды есть в избытке. Есть даже старые фото, которые прольют свет на историю. Нам было интересно. А самое большое спасибо за то, что мы смогли попробовать Хакасию на вкус, и увезти с собой (без диких наценок, по стоимости для местных). Признаюсь честно, что теперь мы хотим ещё.

Ответы на вопросы от путешественников по Абакану в категории «Обзорные»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Абакане
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. Путешествие в загадочные Оглахты
  2. Про Абакан с любовью
  3. Прогулка по Абакану + этнический спа-ритуал "Ағазы Чазыда" ("Степная яблоня")
  4. В гости к Саянам
Какие места ещё посмотреть в Абакане
4 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в декабре:
  1. Саяно-Шушенская ГЭС
  2. Самое главное
  3. Музей-заповедник Шушенское
  4. ГЭС
Сколько стоит экскурсия по Абакану в декабре 2025
Сейчас в Абакане в категории "Обзорные" можно забронировать 4 экскурсии от 7500 до 19 000 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 42 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.98 из 5
Изучение достопримечательностей города Абакана нужно начинать с обзорной экскурсии, вы можете заказать у нас обзорку на автобусе, машине или пешком, вместе с местным гидом, который расскажет об Абакане много интересного. Приятные цены, много отзывов от туристов и фото. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль 2025