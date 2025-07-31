Индивидуальный SPA-тур в Хакасию: перезагрузка, оздоровление и знакомство с окрестностями
Пройти комплекс процедур по индивидуальному плану и прогуляться среди степных пейзажей
Начало: Аэропорт Абакана, время зависит от времени вашего ...
31 июл в 10:00
1 авг в 10:00
76 500 ₽ за человека
Верования, шаманы, идолы: по сакральным местам древних хакасов
Посетить Салбыкский курган и Сундуки, увидеть Великую каменную старуху, познакомиться с религией
Начало: Абакан, точное место по договорённости, 8:00
1 авг в 08:00
8 авг в 08:00
23 000 ₽ за человека
Всё и сразу в Хакасии: этнопутешествие по жемчужинам республики
Посетить загадочные и священные места, погрузиться в культуру и увидеть природные богатства края
Начало: Г. Абакан, в 9:00 в аэропорту, в 10:00 на ж/д вокз...
13 авг в 09:00
27 авг в 09:00
121 000 ₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Абакану в категории «На машине»
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