Сокровища природного парка «Ергаки»: треккинг с рюкзаками и проживанием в палатках
Увидеть дикие места Сибири, пожить у горных озёр, подняться на вершины, послушать тишину и природу
Начало: Г. АБАКАН.Ж. - д. вокзал, 8:00
19 июн в 06:45
20 июн в 06:45
63 000 ₽
70 000 ₽ за человека
Таёжные водопады парка «Ергаки»: треккинг налегке с проживанием в палатках
Сбежать от цивилизации на 5 дней в край сибирских кедров, пихт, гор и покрытых мхом скал
Начало: Г. АБАКАН.Ж. - д. вокзал, 7:00
20 июн в 06:45
40 000 ₽
50 000 ₽ за человека
Треккинг налегке по тропам парка «Ергаки» с проживанием в гостинице
Увидеть «жемчужину Сибири» с лазурными озёрами среди кедров, каменным городом и дикой тайгой
Начало: Абакан, аэропорт/ж. - д. вокзал, 11:00-11:30
12 июл в 11:00
15 июл в 11:00
68 800 ₽ за человека
Путешествие по Туве и Хакасии: Западные Саяны, обряды, национальная кухня и буддийские храмы
Увидеть Саяно-Шушенскую ГЭС, услышать горловое пение, отдохнуть в спа, поучиться наскальной живописи
Начало: Аэропорт Абакана, 6:35
30 июн в 06:35
7 июл в 06:35
73 900 ₽ за человека
Новый год в Саянах с русскими святками, сибирскими и хакасскими блюдами, релаксом в аквазоне
Отдохнуть в горах, пожить в крестьянской избе, познакомиться с прошлым, бытом, верованиями хакасов
Начало: Аэропорт в 9:00, ж/д вокзал в 10:00 (+4 часа к мос...
30 дек в 09:00
74 000 ₽ за человека
