Найдено 3 тура в категории « Обзорные » в Абакане, цены от 23 000 ₽. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2025 году

1 чел. По популярности 5 дней Туда, где высятся Саяны: тур-знакомство с Хакасией Побывать на Саяно-Шушенской ГЭС, познакомиться с традициями хакасов и полюбоваться Енисеем Начало: Аэропорт Абакана, 9:00 (по местному времени). Ж/д ... «После завтрака продолжим знакомство с традициями и достопримечательностями Хакасии» 48 200 ₽ за человека На машине 3 дня Верования, шаманы, идолы: по сакральным местам древних хакасов Посетить Салбыкский курган и Сундуки, увидеть Великую каменную старуху, познакомиться с религией Начало: Абакан, точное место по договорённости, 8:00 «При желании и за доплату можно посетить Тропу предков, Туимский провал, обзорную точку Долины озёр» 23 000 ₽ за человека На машине 10 дней Всё и сразу в Хакасии: этнопутешествие по жемчужинам республики Посетить загадочные и священные места, погрузиться в культуру и увидеть природные богатства края Начало: Г. Абакан, 9:00 в аэропорту, 10:00 на ж/д вокзале «Далее — обзорная экскурсия по Абакану» 121 000 ₽ за человека Все туры Абакана

Ответы на вопросы от путешественников по Абакану в категории «Обзорные»

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