Туда, где высятся Саяны: тур-знакомство с Хакасией
Побывать на Саяно-Шушенской ГЭС, познакомиться с традициями хакасов и полюбоваться Енисеем
Начало: Аэропорт Абакана, 9:00 (по местному времени). Ж/д ...
17 июл в 09:00
31 июл в 09:00
48 200 ₽ за человека
Верования, шаманы, идолы: по сакральным местам древних хакасов
Посетить Салбыкский курган и Сундуки, увидеть Великую каменную старуху, познакомиться с религией
Начало: Абакан, точное место по договорённости, 8:00
11 июл в 08:00
18 июл в 08:00
23 000 ₽ за человека
Всё и сразу в Хакасии: этнопутешествие по жемчужинам республики
Посетить загадочные и священные места, погрузиться в культуру и увидеть природные богатства края
Начало: Г. Абакан, 9:00 в аэропорту, 10:00 на ж/д вокзале
16 июл в 09:00
30 июл в 09:00
121 000 ₽ за человека
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