Туда, где высятся Саяны: тур-знакомство с Хакасией
Побывать на Саяно-Шушенской ГЭС, познакомиться с традициями хакасов и полюбоваться Енисеем
Начало: Аэропорт Абакана, 9:00 (по местному времени). Ж/д ...
3 мая в 08:00
9 июн в 08:00
55 400 ₽ за человека
Верования, шаманы, идолы: по сакральным местам древних хакасов
Посетить Салбыкский курган и Сундуки, увидеть Великую каменную старуху, познакомиться с религией
Начало: Абакан, точное место по договорённости, 8:00
13 фев в 08:00
20 фев в 08:00
26 000 ₽ за человека
Летний лагерь для взрослых с палатками, баней, походом, сплавом, КВН (всё включено)
Посетить Сундуки, поучаствовать в мастер-классах и шаманском обряде и отдохнуть как в детстве
Начало: Село Шира, 12:00
22 июн в 12:00
13 июл в 12:00
35 000 ₽ за человека
