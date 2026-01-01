Путешествие по Туве и Хакасии: Западные Саяны, обряды и буддийские храмы
Увидеть Саяно-Шушенскую ГЭС, услышать горловое пение, отдохнуть в спа, поучиться наскальной живописи
Начало: Аэропорт Абакана, 6:35
«После завтрака — трансфер в аэропорт»
29 июн в 06:20
13 июл в 06:20
68 500 ₽ за человека
Саянское шале зимой: комфорт посреди дикой тайги
Начало: Россия, Республика Хакасия, Абакан
«Начнете с погружения в древность: в Абакане вас ждёт эксклюзивный доступ к каменным ликам, а затем — джип-трансфер сквозь хакасские степи к монументальным Саянам»
8 окт в 10:00
15 окт в 10:00
от 69 000 ₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Абакану в категории «Трансфер»
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