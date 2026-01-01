Туда, где высятся Саяны: тур-знакомство с Хакасией
Побывать на Саяно-Шушенской ГЭС, познакомиться с традициями хакасов и полюбоваться Енисеем
Начало: Аэропорт Абакана, 9:00 (по местному времени). Ж/д ...
«По дороге заглянем на знаменитую Саяно-Шушенскую ГЭС»
1 сен в 08:00
55 400 ₽ за человека
Путешествие по Туве и Хакасии: Западные Саяны, обряды и буддийские храмы
Увидеть Саяно-Шушенскую ГЭС, услышать горловое пение, отдохнуть в спа, поучиться наскальной живописи
Начало: Аэропорт Абакана, 6:35
«С ветерком прокатитесь по Енисею на катере, восхититесь масштабом Саяно-Шушенской ГЭС и сделаете красивые фото на фоне горных вершин»
29 июн в 06:20
13 июл в 06:20
68 500 ₽ за человека
Саянское шале зимой: комфорт посреди дикой тайги
Начало: Россия, Республика Хакасия, Абакан
«Вы окажетесь у ног 242-метровой исполинской плотины Саяно-Шушенской ГЭС, пройдёте по Мраморке над бездной и попробуете золотую форель на Енисейском пирсе»
8 окт в 10:00
15 окт в 10:00
от 69 000 ₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Абакану в категории «ГЭС»
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