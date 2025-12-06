Вы прогуляетесь по тропе Шамана к петроглифам, примете участие в обряде почитания предков и посетите мастер-класс по наскальной живописи.
С ветерком прокатитесь по Енисею
Описание тура
Организационные детали
Рекомендуемые рейсы:
Москва — Абакан:
S7 2593 (S7 Airlines) — вылет в 22:00, прилёт в 06:35 (время местное)
SU1478 (Аэрофлот) — вылет в 00:05, прилёт в 08:45 (время местное)
Абакан — Москва:
S7 2594 (S7 Airlines) — вылет 07:40, прилёт 08:40
SU1479 (Аэрофлот) — вылет в 09:55, прилёт 10:50.
Питание. В стоимость включены 6 завтраков и 4 обеда. Будем пробовать блюда национальной кухни. Остальное питание за доплату.
Транспорт. Для группы более 19 человек — автобусы Mercedes, MAN, Neoplan, Setra, Yutong, ShenLong или аналогичные. Для группы до 19 человек — микроавтобус Mercedes Sprinter или аналогичный.
Возраст участников. 5+.
Уровень сложности. Автобусный тур с минимальной физической нагрузкой. Есть недлительные пешие экскурсии.
Программа тура по дням
Прогулка в заповеднике «Оглахты», хакасский обед, обряд почитания предков, мастер-класс и экскурсия по Абакану
Встретим вас в аэропорту и отвезём в отель, предусмотрен ранний завтрак и заселение. После отдыха отправимся в заповедник «Оглахты», где прогуляемся по тропе Шамана к петроглифам на горе Сорок Зубьев. С вершины откроются виды на Красноярское водохранилище и степные ландшафты.
После нас ждёт обед хакасского бая: салат из папоротника, уха, щучьи котлеты, запечённый картофель, талган и иван-чай.
Затем посетим Хакасский национальный краеведческий музей. Поучаствуем в обряде почитания предков, повяжем ленточки на коновязь, пройдём экскурсию и создадим сувенир на мастер-классе по наскальной живописи.
День завершим обзорной экскурсией по Абакану. Ужин — самостоятельно.
Парк «Тортуга», прогулка на катере по Енисею, Саяно-Шушенская ГЭС, сибирский обед
После завтрака освободим номера и отправимся в парк «Тортуга» с панорамными видами на Енисей и Саяны — здесь будет возможность сделать фотографии.
Затем нас ждёт прогулка на катере по Енисею и Майнскому водохранилищу, расположенному между Саяно-Шушенской и Майнской ГЭС. После этого осмотрим Саяно-Шушенскую ГЭС снаружи.
Посетим музей-заповедник «Шушенское», где пройдём экскурсию по архитектурно-этнографическому комплексу. После нас ждёт обед из 11 блюд сибирской кухни, включающий закуски, горячие блюда, напитки и десерт.
Вечером прибудем в Ергаки, разместимся на базе отдыха. Ужин — самостоятельно.
День отдыха или активность по желанию
После завтрака можно провести день на базе отдыха: прогуляться по тропам в национальном парке, отдохнуть у озера Ойское, позагорать, посетить баню, пантовые ванны или фито-бочку (за доплату, по желанию). Обед — самостоятельно, на базе работает ресторан с блюдами таёжной кухни.
Желающие смогут отправиться на пешую прогулку «Легенды Спящего Саяна» (доплата). Маршрут включает посещение Висячего камня и озера Радужное. Протяжённость — 12 км, без сложных подъёмов. Включён обед на природе. По возвращении — свободное время на базе.
Для всех участников — часовое посещение спа-центра: бассейн, сауна, хамам. Ужин — самостоятельно.
Экскурсия по Кызылу, Национальный музей Тувы и отдых на озере Дус-Холь
Утром отправимся в Кызыл. Здесь нас ждёт обзорная экскурсия с посещением географического центра Азии, Национального музея Тувы с экспозицией «Золото скифов», а также буддийского храма и барабана желаний.
На обед попробуем блюда тувинской кухни: буузы с бараниной, суп манчылыг мун, тувинский чай с молоком, морс и салат.
Во второй половине дня отдохнём на солёном озере Дус-Холь, известном лечебными грязями. Вечером — размещение в отеле. Ужин — самостоятельно.
Концерт горлового пения, монастырь Тубтен Шедруб Линг, юрточный комплекс и священный источник
Продолжим знакомство с Кызылом. Посетим Культурный центр Тувы, где состоится выступление мастера горлового пения. Затем отправимся в буддийский монастырь Тубтен Шедруб Линг — здесь находится крупнейший в России храм с частицей реликвии Будды Шакьямуни.
Далее — экскурсия по юрточному комплексу «Алдын-Булак» с подъёмом на смотровую площадку. Желающие смогут устроить фотосессию в национальных костюмах (за доплату на месте).
После остановимся у священного источника «Бобры» (Кундустуг аржаан), затем выедем в Абакан. По пути будет обед. В городе — размещение в отеле и свободное время. Ужин — самостоятельно.
Отъезд
После завтрака — трансфер в аэропорт.
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|2-местное размещение
|73 900 ₽
|1-местное размещение
|84 800 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- 6 завтраков и 4 обеда
- Трансферы по маршруту, в том числе из/в аэропорт
- Экскурсии по программе
- Услуги гида-сопровождающего
- Входные билеты на объекты по программе
- Посещение спа-центра (1 час): бассейн, сауна, хамам
Что не входит в цену
- Билеты до Абакана и обратно
- Питание вне программы
- Пешая прогулка «Легенды Спящего Саяна» на Висячий камень и озеро Радужное со вкусным обедом в живописном уголке - 1200 ₽
- Посещение бани, спа, пантовых ванн - ок. 400 ₽
- 1-местное проживание - 78 800 ₽