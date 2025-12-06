Встретим вас в аэропорту и отвезём в отель, предусмотрен ранний завтрак и заселение. После отдыха отправимся в заповедник «Оглахты», где прогуляемся по тропе Шамана к петроглифам на горе Сорок Зубьев. С вершины откроются виды на Красноярское водохранилище и степные ландшафты.

После нас ждёт обед хакасского бая: салат из папоротника, уха, щучьи котлеты, запечённый картофель, талган и иван-чай.

Затем посетим Хакасский национальный краеведческий музей. Поучаствуем в обряде почитания предков, повяжем ленточки на коновязь, пройдём экскурсию и создадим сувенир на мастер-классе по наскальной живописи.

День завершим обзорной экскурсией по Абакану. Ужин — самостоятельно.