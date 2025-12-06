Мои заказы

Путешествие по Туве и Хакасии: Западные Саяны, обряды, национальная кухня и буддийские храмы

Увидеть Саяно-Шушенскую ГЭС, услышать горловое пение, отдохнуть в спа, поучиться наскальной живописи
Приглашаем вас в путешествие-погружение в самое сердце Саян.

Вы прогуляетесь по тропе Шамана к петроглифам, примете участие в обряде почитания предков и посетите мастер-класс по наскальной живописи.

С ветерком прокатитесь по Енисею
на катере, восхититесь масштабом Саяно-Шушенской ГЭС и сделаете красивые фото на фоне горных вершин.

Исследуете буддийские святыни, раскрутите барабан желаний, искупаетесь в солёном озере Дус-Холь, которое прозвали местным Мёртвым морем. Услышите горловое пение, погуляете по тайге и встретите невероятный закат в горах.

А сколько будет гастрономических открытий! Вы насладитесь обедом из 11 блюд, а ещё узнаете, чем питались хакасские баи, попробуете буузы с бараниной, салат из папоротника, талган — «продукт бессмертия» и многое другое. В стоимость мы включили часовое посещение спа-центра, чтобы вы максимально расслабились.

Описание тура

Организационные детали

Рекомендуемые рейсы:

Москва — Абакан:

S7 2593 (S7 Airlines) — вылет в 22:00, прилёт в 06:35 (время местное)

SU1478 (Аэрофлот) — вылет в 00:05, прилёт в 08:45 (время местное)

Абакан — Москва:

S7 2594 (S7 Airlines) — вылет 07:40, прилёт 08:40

SU1479 (Аэрофлот) — вылет в 09:55, прилёт 10:50.

Питание. В стоимость включены 6 завтраков и 4 обеда. Будем пробовать блюда национальной кухни. Остальное питание за доплату.

Транспорт. Для группы более 19 человек — автобусы Mercedes, MAN, Neoplan, Setra, Yutong, ShenLong или аналогичные. Для группы до 19 человек — микроавтобус Mercedes Sprinter или аналогичный.

Возраст участников. 5+.

Уровень сложности. Автобусный тур с минимальной физической нагрузкой. Есть недлительные пешие экскурсии.

Программа тура по дням

1 день

Прогулка в заповеднике «Оглахты», хакасский обед, обряд почитания предков, мастер-класс и экскурсия по Абакану

Встретим вас в аэропорту и отвезём в отель, предусмотрен ранний завтрак и заселение. После отдыха отправимся в заповедник «Оглахты», где прогуляемся по тропе Шамана к петроглифам на горе Сорок Зубьев. С вершины откроются виды на Красноярское водохранилище и степные ландшафты.

После нас ждёт обед хакасского бая: салат из папоротника, уха, щучьи котлеты, запечённый картофель, талган и иван-чай.

Затем посетим Хакасский национальный краеведческий музей. Поучаствуем в обряде почитания предков, повяжем ленточки на коновязь, пройдём экскурсию и создадим сувенир на мастер-классе по наскальной живописи.

День завершим обзорной экскурсией по Абакану. Ужин — самостоятельно.

2 день

Парк «Тортуга», прогулка на катере по Енисею, Саяно-Шушенская ГЭС, сибирский обед

После завтрака освободим номера и отправимся в парк «Тортуга» с панорамными видами на Енисей и Саяны — здесь будет возможность сделать фотографии.

Затем нас ждёт прогулка на катере по Енисею и Майнскому водохранилищу, расположенному между Саяно-Шушенской и Майнской ГЭС. После этого осмотрим Саяно-Шушенскую ГЭС снаружи.

Посетим музей-заповедник «Шушенское», где пройдём экскурсию по архитектурно-этнографическому комплексу. После нас ждёт обед из 11 блюд сибирской кухни, включающий закуски, горячие блюда, напитки и десерт.

Вечером прибудем в Ергаки, разместимся на базе отдыха. Ужин — самостоятельно.

3 день

День отдыха или активность по желанию

После завтрака можно провести день на базе отдыха: прогуляться по тропам в национальном парке, отдохнуть у озера Ойское, позагорать, посетить баню, пантовые ванны или фито-бочку (за доплату, по желанию). Обед — самостоятельно, на базе работает ресторан с блюдами таёжной кухни.

Желающие смогут отправиться на пешую прогулку «Легенды Спящего Саяна» (доплата). Маршрут включает посещение Висячего камня и озера Радужное. Протяжённость — 12 км, без сложных подъёмов. Включён обед на природе. По возвращении — свободное время на базе.

Для всех участников — часовое посещение спа-центра: бассейн, сауна, хамам. Ужин — самостоятельно.

4 день

Экскурсия по Кызылу, Национальный музей Тувы и отдых на озере Дус-Холь

Утром отправимся в Кызыл. Здесь нас ждёт обзорная экскурсия с посещением географического центра Азии, Национального музея Тувы с экспозицией «Золото скифов», а также буддийского храма и барабана желаний.

На обед попробуем блюда тувинской кухни: буузы с бараниной, суп манчылыг мун, тувинский чай с молоком, морс и салат.

Во второй половине дня отдохнём на солёном озере Дус-Холь, известном лечебными грязями. Вечером — размещение в отеле. Ужин — самостоятельно.

5 день

Концерт горлового пения, монастырь Тубтен Шедруб Линг, юрточный комплекс и священный источник

Продолжим знакомство с Кызылом. Посетим Культурный центр Тувы, где состоится выступление мастера горлового пения. Затем отправимся в буддийский монастырь Тубтен Шедруб Линг — здесь находится крупнейший в России храм с частицей реликвии Будды Шакьямуни.

Далее — экскурсия по юрточному комплексу «Алдын-Булак» с подъёмом на смотровую площадку. Желающие смогут устроить фотосессию в национальных костюмах (за доплату на месте).

После остановимся у священного источника «Бобры» (Кундустуг аржаан), затем выедем в Абакан. По пути будет обед. В городе — размещение в отеле и свободное время. Ужин — самостоятельно.

6 день

Отъезд

После завтрака — трансфер в аэропорт.

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
2-местное размещение73 900 ₽
1-местное размещение84 800 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • 6 завтраков и 4 обеда
  • Трансферы по маршруту, в том числе из/в аэропорт
  • Экскурсии по программе
  • Услуги гида-сопровождающего
  • Входные билеты на объекты по программе
  • Посещение спа-центра (1 час): бассейн, сауна, хамам
Что не входит в цену
  • Билеты до Абакана и обратно
  • Питание вне программы
  • Пешая прогулка «Легенды Спящего Саяна» на Висячий камень и озеро Радужное со вкусным обедом в живописном уголке - 1200 ₽
  • Посещение бани, спа, пантовых ванн - ок. 400 ₽
  • 1-местное проживание - 78 800 ₽
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Абакана, 6:35
Завершение: Аэропорт Абакана, 5:30
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена
Елена — Организатор в Абакане
Провела экскурсии для 689 туристов
Наш проект основан в 1997 году — у нас огромный опыт в экскурсионном туризме. Мы тщательно выбираем маршруты и придерживаемся оптимального соотношения цены и качества, чтобы ваши путешествия были насыщенными,
интересными и при этом доступными. Наша миссия — дать возможность как можно большему числу людей посмотреть всё самое интересное в стране, познакомить с культурой, религией и историей разных регионов. Мы уверены, что через познание других можно познать себя. Стремимся популяризировать экскурсионный, познавательный, интеллектуальный и активный туризм в нашем обществе.

