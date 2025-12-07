Мои заказы

Новый год в Саянах с русскими святками, сибирскими и хакасскими блюдами, релаксом в аквазоне

Отдохнуть в горах, пожить в крестьянской избе, познакомиться с прошлым, бытом, верованиями хакасов
Скованные вечной мерзлотой горы, пропитанные особой энергетикой места силы, соседство множества народов — всё это Саяны.

Приезжайте сюда в разгар зимы, когда студёный воздух обжигает, — мы согреем вас радушным приёмом
и подарим тёплые воспоминания.

Канун Нового года мы проведём по-русски: поселимся в деревянной крестьянской избе и повеселимся на святках с рождественскими обрядами и забавными сценками.

Сам праздник встретим посреди тайги — запланированы банкет, народные гуляния, спуск со склонов на лыжах или сноубордах с факелами, а 1 января как следует расслабимся в аквазоне с бассейном, джакузи, турецкой баней и сауной.

Будет вкусно — попробуем сибирские и хакасские блюда, как традиционные, так и в современном прочтении.

А также прикоснёмся к истории, культуре, религии, быту хакасов: осмотрим енисейские изваяния и тюркские руны, зайдём в жилую юрту и увидим одну из наиболее почитаемых святынь — Улуг Хуртуях Тас, или Большую каменную старуху.

Описание тура

Организационные детали

Во избежание возможных отмен и переносов рейсов в праздничные дни рекомендуем заехать на день раньше. В этом случае добраться из аэропорта и ж/д вокзала к отелю необходимо самостоятельно, также вам будет предложена экскурсия в Бородинскую пещеру. Стоимость дополнительного дня — по запросу.

Программа тура по дням

1 день

Завтрак по-хакасски, зимние святки, сибирский ужин и ночь в крестьянской избе в Шушенском

Встретимся в Абакане и поедем завтракать. В меню — традиционные блюда Хакасии в современной интерпретации.

Затем направимся в Шушенское. Тут восстановлено сибирское село 19-20 веков с избами зажиточных крестьян, интерьеры которых оформлены как старинными предметами быта, так и утварью нашего времени. Для полного погружения в прошлое тут мы останемся ночевать.

Пообедаем и сходим в музей-заповедник, чтобы ближе познакомиться с бытом, традициями, ремёслами русской деревни. Посмотрим игровую театрализованную экскурсию «Зимние святки» с рождественскими обрядами и забавными сценками из народной жизни. На ужин подадут сибирские блюда.

2 день

Активный отдых на склонах Саян, новогодняя ночь

Движемся дальше, в Черёмушки. Это посёлок посреди тайги и гор, вдали от шума и суеты, рядом с Саяно-Шушенской ГЭС. Тут находится наш следующий отель.

В планах на день — активный отдых в Саянах. Мы отправимся в парк развлечений «Мраморка», где насладимся пейзажами и морозным воздухом. Тут можно прокатиться на тюбингах, увидеть огромную сосульку для ледолазов, полюбоваться Енисеем со смотровой.

К вечеру вернёмся в отель и подготовимся к празднованию Нового года. В ресторане гостиницы будет организован банкет с развлекательной программой (оплачивается отдельно), а по завершении можно продолжить веселье в горнолыжном комплексе «Черёмуховый лог», где запланированы народные гуляния и спуск с факелами (за доплату).

3 день

Саяно-Шушенская ГЭС, релакс в аквазоне с бассейном, джакузи, парными

После позднего завтрака отправимся к Саяно-Шушенской ГЭС — крупнейшей и самой мощной электростанции России.

Затем поедем на горнолыжный комплекс «Гладенькая». Тут включено посещение аквазоны с бассейном, джакузи, турецкой баней и сауной. Также можно покататься на лыжах или сноуборде, подняться на вершину 1800 метров в сопровождении гида, откуда открываются захватывающие виды на горы, тайгу и реку Енисей. К ужину вернёмся в отель.

4 день

Искусство, верования, быт древних и современных хакасов

Выселяемся из отеля и возвращаемся в Абакан. Первый на нашем пути сегодня — Национальный краеведческий музей Хакасии. Главные сокровища коллекции — древнеенисейские каменные изваяния, высеченные из песчаника и гранита. В экспозиции также представлены петроглифы различных эпох, копии наскальных рисунков, памятники древнетюркской рунической письменности, предметы искусства.

Разместимся в отеле, пообедаем национальными блюдами и поедем в Анхаковский музей. Тут находится Улуг Хуртуях Тас, или Большая каменная старуха — массивное изваяние возрастом более 6 тысячелетий, которое покровительствует женщинам и входит в число самых почитаемых святынь республики. Также мы заглянем в юрту, где познакомимся с образом жизни и бытом хакасов.

По возвращении в отель соберёмся на прощальный ужин.

5 день

Возвращение домой

Путешествие подошло к концу. Выселение из номеров до 12:00, трансфер к аэропорту или ж/д вокзалу самостоятельно. До новых встреч!

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
За одного взрослого при 2-местном размещении74 000 ₽
За одного ребёнка 7-14 лет при 2-местном размещении67 500 ₽
1-местное проживание84 500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • 5 завтраков, 2 обеда, 3 ужина
  • Трансфер от аэропорта или ж/д вокзала в 1-й день
  • Трансферы по маршруту
  • Услуги гида
  • Экскурсии и входные билеты
  • Вход в аквазону ГЛК «Гладенькая»
Что не входит в цену
  • Билеты в Абакан и обратно в ваш город
  • Обеды и ужины вне программы
  • Новогодний банкет с развлекательной программой - стоимость по запросу
  • Трансфер до аэропорта или ж/д вокзала в 5-й день
  • Доплата за 1-местное размещение - 10 500 ₽
  • Услуги ГЛК «Гладенькая» (подъёмник и прокат снаряжения)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт в 9:00, ж/д вокзал в 10:00 (+4 часа к московскому времени)
Завершение: Отель, после 12:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 168 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму.
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталья
Наталья — ваша команда гидов в Абакане
Провели экскурсии для 39 туристов
Мы организуем туры по Сибири уже больше 20 лет! Алтай, Байкал, Хакасия, Тыва, Красноярский край — мы создали более 100 авторских активных, экскурсионных и комбинированных туров. Пешком, на автомобиле и на
конях, на рафтах и катамаранах — новые приключения с нами не оставят вас равнодушными! Великие реки, священные вершины, тайга и пески, нетуристические места, интересные люди и традиции, предания и легенды — настоящая жизнь необъятной и загадочной Сибири! Хотите открыть для себя Сибирь? Мы ждём вас!

