Приезжайте сюда в разгар зимы, когда студёный воздух обжигает, — мы согреем вас радушным приёмом
Описание тура
Организационные детали
Во избежание возможных отмен и переносов рейсов в праздничные дни рекомендуем заехать на день раньше. В этом случае добраться из аэропорта и ж/д вокзала к отелю необходимо самостоятельно, также вам будет предложена экскурсия в Бородинскую пещеру. Стоимость дополнительного дня — по запросу.
Программа тура по дням
Завтрак по-хакасски, зимние святки, сибирский ужин и ночь в крестьянской избе в Шушенском
Встретимся в Абакане и поедем завтракать. В меню — традиционные блюда Хакасии в современной интерпретации.
Затем направимся в Шушенское. Тут восстановлено сибирское село 19-20 веков с избами зажиточных крестьян, интерьеры которых оформлены как старинными предметами быта, так и утварью нашего времени. Для полного погружения в прошлое тут мы останемся ночевать.
Пообедаем и сходим в музей-заповедник, чтобы ближе познакомиться с бытом, традициями, ремёслами русской деревни. Посмотрим игровую театрализованную экскурсию «Зимние святки» с рождественскими обрядами и забавными сценками из народной жизни. На ужин подадут сибирские блюда.
Активный отдых на склонах Саян, новогодняя ночь
Движемся дальше, в Черёмушки. Это посёлок посреди тайги и гор, вдали от шума и суеты, рядом с Саяно-Шушенской ГЭС. Тут находится наш следующий отель.
В планах на день — активный отдых в Саянах. Мы отправимся в парк развлечений «Мраморка», где насладимся пейзажами и морозным воздухом. Тут можно прокатиться на тюбингах, увидеть огромную сосульку для ледолазов, полюбоваться Енисеем со смотровой.
К вечеру вернёмся в отель и подготовимся к празднованию Нового года. В ресторане гостиницы будет организован банкет с развлекательной программой (оплачивается отдельно), а по завершении можно продолжить веселье в горнолыжном комплексе «Черёмуховый лог», где запланированы народные гуляния и спуск с факелами (за доплату).
Саяно-Шушенская ГЭС, релакс в аквазоне с бассейном, джакузи, парными
После позднего завтрака отправимся к Саяно-Шушенской ГЭС — крупнейшей и самой мощной электростанции России.
Затем поедем на горнолыжный комплекс «Гладенькая». Тут включено посещение аквазоны с бассейном, джакузи, турецкой баней и сауной. Также можно покататься на лыжах или сноуборде, подняться на вершину 1800 метров в сопровождении гида, откуда открываются захватывающие виды на горы, тайгу и реку Енисей. К ужину вернёмся в отель.
Искусство, верования, быт древних и современных хакасов
Выселяемся из отеля и возвращаемся в Абакан. Первый на нашем пути сегодня — Национальный краеведческий музей Хакасии. Главные сокровища коллекции — древнеенисейские каменные изваяния, высеченные из песчаника и гранита. В экспозиции также представлены петроглифы различных эпох, копии наскальных рисунков, памятники древнетюркской рунической письменности, предметы искусства.
Разместимся в отеле, пообедаем национальными блюдами и поедем в Анхаковский музей. Тут находится Улуг Хуртуях Тас, или Большая каменная старуха — массивное изваяние возрастом более 6 тысячелетий, которое покровительствует женщинам и входит в число самых почитаемых святынь республики. Также мы заглянем в юрту, где познакомимся с образом жизни и бытом хакасов.
По возвращении в отель соберёмся на прощальный ужин.
Возвращение домой
Путешествие подошло к концу. Выселение из номеров до 12:00, трансфер к аэропорту или ж/д вокзалу самостоятельно. До новых встреч!
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|За одного взрослого при 2-местном размещении
|74 000 ₽
|За одного ребёнка 7-14 лет при 2-местном размещении
|67 500 ₽
|1-местное проживание
|84 500 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- 5 завтраков, 2 обеда, 3 ужина
- Трансфер от аэропорта или ж/д вокзала в 1-й день
- Трансферы по маршруту
- Услуги гида
- Экскурсии и входные билеты
- Вход в аквазону ГЛК «Гладенькая»
Что не входит в цену
- Билеты в Абакан и обратно в ваш город
- Обеды и ужины вне программы
- Новогодний банкет с развлекательной программой - стоимость по запросу
- Трансфер до аэропорта или ж/д вокзала в 5-й день
- Доплата за 1-местное размещение - 10 500 ₽
- Услуги ГЛК «Гладенькая» (подъёмник и прокат снаряжения)