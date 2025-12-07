Движемся дальше, в Черёмушки. Это посёлок посреди тайги и гор, вдали от шума и суеты, рядом с Саяно-Шушенской ГЭС. Тут находится наш следующий отель.

В планах на день — активный отдых в Саянах. Мы отправимся в парк развлечений «Мраморка», где насладимся пейзажами и морозным воздухом. Тут можно прокатиться на тюбингах, увидеть огромную сосульку для ледолазов, полюбоваться Енисеем со смотровой.

К вечеру вернёмся в отель и подготовимся к празднованию Нового года. В ресторане гостиницы будет организован банкет с развлекательной программой (оплачивается отдельно), а по завершении можно продолжить веселье в горнолыжном комплексе «Черёмуховый лог», где запланированы народные гуляния и спуск с факелами (за доплату).