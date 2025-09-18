Сейчас в Абрау-Дюрсо в категории "Арт-парк Абрау-Дюрсо" можно забронировать 4 экскурсии от 4200 до 9500. Туристы уже оставили гидам 20 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.77 из 5