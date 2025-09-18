Индивидуальная
до 8 чел.
Ах, Абрау! Игристая прогулка-знакомство с Абрау-Дюрсо
Лёгкая прогулка по красивейшим местам Абрау-Дюрсо. Узнайте историю озера, легенды и попробуйте лучшие вина. Идеально для всех
Начало: Недалеко от храма Ксении Петербургской
Сегодня в 15:30
Завтра в 08:00
4200 ₽ за всё до 8 чел.
Водная прогулка
Абрау-Дюрсо - экскурсия в колыбель российского шампанского
Уникальная водная прогулка по озеру Абрау: виноделие, дегустация и живописные виды Кавказа
Начало: У памятника Ленину
Завтра в 09:00
20 сен в 09:00
9500 ₽ за всё до 5 чел.
Фотопрогулка
до 3 чел.
Фотопрогулка по Абрау-Дюрсо
Погрузитесь в атмосферу Абрау-Дюрсо с индивидуальной фотопрогулкой. Уникальные локации и душевные снимки ждут вас! Забронируйте своё путешествие
20 сен в 08:30
23 сен в 08:30
8500 ₽ за всё до 3 чел.
Фотопрогулка
до 3 чел.
Фотопрогулка по Абрау-Дюрсо «Русская Ривьера в кадре»
Проникнуться духом курорта и создать душевные воспоминания о путешествии
Завтра в 08:00
20 сен в 08:00
8000 ₽ за всё до 3 чел.
