И Ирина Ах, Абрау! Игристая прогулка-знакомство с Абрау-Дюрсо Марина прекрасно знает историю своей местности, рассказала все доступно и очень интересно. Показала исторические достопримечательности. Приятна в общении.

Однозначно рекомендую Марину!

Ю Юлия Знакомьтесь, Абрау-Дюрсо! Не только шампанское Благодарим Марину за прекрасную экскурсию, очень познавательно, много исторических фактов, легенд, историй. Время пролетело незаметно, Марине удалось создать очень комфортную атмосферу доя общения и

передать нам любовь к Абрау-Дюрсо❤️

Е Елена Ах, Абрау! Игристая прогулка-знакомство с Абрау-Дюрсо Марина прекрасный экскурсовод. Рассказывала интересные моменты, легенды, историю города. Показала интересные локации, где что съесть и купить. Отдельное спасибо, что выдержали наших детей. 😅 Абрау-Дюрсо впечатлил, приедем еще.

К Куц Ах, Абрау! Игристая прогулка-знакомство с Абрау-Дюрсо Просто отличная экскурсия! 1,5 часа - то, что надо, очень интересно! Рекомендую! Марина, спасибо!

Е Елена «Абрау-Дюрсо» и дегустация игристых вин и крепкого напитка (всё включено) 18+ Отличная экскурсия! И познавательная, и забавная, и интересная и поучительная!

Ну и приятный бонус в виде дегустации!

М Мария Фотопрогулка по Абрау-Дюрсо Фотоэкскурсия превзошла все ожидания!

С гидом Катериной, мы побывали в самых живописных и увлекательных местах Абрау-Дюрсо, сделали потрясающие фотографии, зарядились позитивом и получили море незабываемых эмоций. От всей души благодарим Катерину за этот чудесный опыт!

О Ольга Ах, Абрау! Игристая прогулка-знакомство с Абрау-Дюрсо Прогулка очень понравилась. Крутоват подъем в начале. Закат встретили на виноградниках. Марина прекрасно подаёт материал. Все супер!

Е Елена Знакомьтесь, Абрау-Дюрсо! Не только шампанское читать дальше Действительно, узнаёшь, что Абрау-Дюрсо это не только шампанское.

Отдельное спасибо за индивидуальный подход, за тенёчки и лавочки! Эскурсия выпала на жаркий день. Были вместе с мамой пенсионеркой… Она смогла двигаться со своей скоростью и даже отдыхать по дороге. Содержательная экскурсия. Было интересно, невзирая на то, что что-то уже про Абрау-Дюрсо слышали. Марина хорошо рассказывает и на вопросы отвечает.

В Вячеслав Знакомьтесь, Абрау-Дюрсо! Не только шампанское Очень интересная экскурсия по местам и закоулкам старинного села!

Т Татьяна Абрау-Дюрсо - экскурсия в колыбель российского шампанского читать дальше на наши капризы)). Пока добирались до Абрау получили много полезной и интересной информации. Там нас почти за ручку провёл. Обратно ехали тоже очень много и интересно рассказывал. Вообщем всё прошло Отлично!!!! Обязательно порекомендую друзьям! Вчера были на экскурсии с Дмитрием. Экскурсия прошла великолепно! Договорились о времени и месте легко и просто (даже не смотря

А Анна Знакомьтесь, Абрау-Дюрсо! Не только шампанское читать дальше житель не могут заменить опыт и знания профессионала. Марина тот самый профессионал с любовью рассказывающая о прекрасном месте, в котором живёт!

Благодарю! Самостоятельно всё можно посмотреть, но много не увидеть, а если и увидеть, то почти ничего не узнать. Интернет или местный

И Ирина Абрау-Дюрсо - экскурсия в колыбель российского шампанского читать дальше быстро,Дмитрий рассказывал про всё,что видели по дороге. пока мы с мужем были на экскурсии на заводе,Дмитрий предложил прогуляться с детьми(кормили уток,ели мороженое). рекомендуем экскурсию и гида. Дмитрию большое спасибо! Сегодня посетили завод шампанских вин Абрау Дюрсо вместе с гидом Дмитрием. нас забрали с места нашего проживания,дорога до завода прошла

И Ирина Знакомьтесь, Абрау-Дюрсо! Не только шампанское читать дальше Сын (15 лет) сказал, что это первая экскурсия, которая ему была интересна! Абсолютно всем понравилось, все задавали вопросы. Маршрут отличный, рассказ Марины в основном подкреплён ещё и фото. Просто вау, 100% буду рекомендовать всем!!! Марина, спасибо Вам огромное! Экскурсия была шикарная! Нас было 7 человек (возраст от 9 до 60 лет) Интересно было всем!

Е Екатерина Знакомьтесь, Абрау-Дюрсо! Не только шампанское Очень интересная прогулка. Марина прекрасный рассказчик, слушать одно удовольствие, очень много знает, рассказывает интересно. Узнали про историю села, про развитие, и естественно про виноград и шампанское Абрау- Дюрсо. Очень рекомендую!!!

В Василий Знакомьтесь, Абрау-Дюрсо! Не только шампанское Спасибо большое Марине за интересный рассказ про историю Абрау Дюрсо, увидели и узнали много нового для себя. Прошлись по местам поселка, в которые бы сами никогда не попали

О Оксана Знакомьтесь, Абрау-Дюрсо! Не только шампанское Марина очень интересно рассказывает и показывает удивительные места

Е Екатерина Знакомьтесь, Абрау-Дюрсо! Не только шампанское Мне очень понравилась экскурсия, много исторической информации, также рассказ про создание вина, получила ответы на все вопросы, экскурсия была без лишней информации, все по делу. Рекомендую ☺️