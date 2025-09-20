Фотопрогулка
до 3 чел.
Фотопрогулка по Абрау-Дюрсо
Погрузитесь в атмосферу Абрау-Дюрсо с индивидуальной фотопрогулкой. Уникальные локации и душевные снимки ждут вас! Забронируйте своё путешествие
20 сен в 08:30
23 сен в 08:30
8500 ₽ за всё до 3 чел.
Аудиогид
Аудиогид: Винный дом и дегустация
Погрузитесь в историю виноделия Абрау-Дюрсо с аудиогидом. Откройте для себя секреты игристых вин и насладитесь дегустацией пяти образцов
Начало: На пл. Александра II
Расписание: ежедневно в 12:30, 14:30, 16:30 и 20:00
Сегодня в 16:30
Завтра в 12:30
1800 ₽ за человека
Фотопрогулка
до 3 чел.
Фотопрогулка по Абрау-Дюрсо «Русская Ривьера в кадре»
Проникнуться духом курорта и создать душевные воспоминания о путешествии
Завтра в 08:00
20 сен в 08:00
8000 ₽ за всё до 3 чел.
в Абрау-Дюрсо в категории "Площадь Александра II" можно забронировать 3 экскурсии от 1800 до 8500. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.77 из 5
