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Аренда парусной яхты для своей компании

Юлия П.
Юлия П. – Гид из Адлера
Аренда парусной яхты для своей компании
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Аренда парусной яхты для своей компании
Аренда парусной яхты для своей компании

Что вы увидите

  • Дельфины
  • Олимпийский Парк
  • Абхазию и ее величественные горы
  • горы Красной Поляны
  • когда вода теплая можно купаться
Наши парусные яхты в Адлере самые лучшие, это правда.
Каждый день мы даем нашим туристам незабываемые эмоции, дельфины 🐬 у борта, 3-4 км от берега с шикарным видом на горы ⛰️, на Абхазию, на Олимпийский парк 🌳 когда вода теплая то вы можете спокойно купаться, делать крутые селфи и взять с собой на борт еду и напитки на всю вашу компанию.
Продолжительность морского отдыха на морской прогулке 👣 составляет от 1 часа.
Чем же наши яхты лучше других спросите вы - они в отличном состоянии, а одна из них спущена на воду в августе.
Белые красивые 🤩 яхты рассекающие волны Черного моря 🌊 на парусе.
Есть модель "Аванти", "Арабелла" и другие, красивые белые яхты 11 метров длина, ширина 3, 5 метра.
А "Сибирь" она 12 метров длиной.
Многие думают сначала что такого, закажу яхту ведь они все одинаковые, потом оказывается иначе, то места мало, то парус не рабочий, то трансфер не приехал, что-то где-то не оправдало ожидания туристов.
С нами вы будете довольны, многие наши туристы хвалят наши яхты и говорят что они оправдали свои ожидания, у кого-то был отпуском ранее опыт с другими яхтами и тоже о нас оставляли отличные отзывы.
Если вы хотите не парусную яхту то у нас есть еще другие, одна из них в нашем каталоге на этом сайте тоже есть.
Прогулки на наших яхтах проводятся каждый день (время необходимо уточнять), лучшее время конечно утром и перед закатом, там дельфины чаще встречаются.
На борту 10 человек, +1 капитан.
На борту есть пледы, туалет, спасательные жилеты, круги, когда холодно - чай горячий, можем предоставить удочки.
Что входит
  • трансфер туда и обратно на парусные яхты
Что не входит
  • трансфер (200 р с человека)
Начало
🚩 Адлер, забираем от КПП или ближайшей остановки
Место завершения
🏁 У вашего отеля в Адлере или ближайшая остановка к месту проживания
Аренда парусной яхты для своей компании
Аренда парусной яхты для своей компании
Аренда парусной яхты для своей компании
Аренда парусной яхты для своей компании

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Юлия П.
Юлия П.
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Юлия П. проводит ещё 3 экскурсии

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