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Аудиоэкскурсия в приложении: Граффити-тур по Сочи

WeGoTrip
WeGoTrip – Гид из Адлерского района
Присоединяйтесь к интерактивному Граффити-туру по Сочи, который проводится как самостоятельная экскурсия ⛳.

Вас ждут аудиогиды, викторины, дополненная реальность и захватывающие истории 📖 от местного жителя.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 👣Пешеходная
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Для 1-5 человек

  • 590 ₽ за экскурсию

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Аудиоэкскурсия в приложении: Граффити-тур по Сочи
Аудиоэкскурсия в приложении: Граффити-тур по Сочи

Что вы увидите

  • Граффити г. Сочи в Центральном районе
  • Завокзальный мемориальный комплекс
  • Морской Вокзал
  • Железнодорожный вокзал
  • Поцелуевский сквер
  • Кооперативный сквер
  • Комсомольский сквер
Экскурсия ⛳ предлагает гостям и жителям города познакомиться с объектами стрит-арта в центре города.
Центральный район г. Сочи, многие бывали здесь: пешеходная улица Навагинская, парк 🌳 Ривьера, Курортный проспект, Морской вокзал. Мы же предлагаем посетить центральную часть города-курорта с целью обнаружения объектов стрит-арта — граффити.
Экскурсия ⛳ подойдет для всех любителей современного уличного творчества, а также для тех кто хочет отойти от привычного знакомства с достопримечательностями 🏛️ в Сочи. Мы предлагаем вам в виде квеста найти места, в которых находятся поверхности с граффити и не только... Вам предстоят необычные переходы по узким сочинским тропам в поисках очередного изображения. Вы узнаете об интересных моментах возникновения работ, вам будут рассказаны исторические факты об объектах, рядом с которыми расположены эти работы.
У вас будет возможность отведать фирменную сочинскую кухню 🥧, посетить ряд скверов и насладиться пейзажем на фоне морских судов.
Один клик — и ваш смартфон станет персональным гидом, который знает ответы на десятки вопросов об архитектуре, истории 📖 и достопримечательностях 🏛️.
Приложение приведет вас к месту начала экскурсии 🧭 и будет вести по маршруту, как живой гид, с помощью встроенных карт. Вы не заблудитесь. Приложение покажет место начала экскурсии 🧭, начинайте в любое время.
Что входит
  • Аудиоэкскурсия в приложении WeGoTrip
Что не входит
  • Наушники (возьмите свои)
Начало
🚩 Железнодорожный вокзал (Сочи, ул. Горького, 53)
Место завершения
🏁 Граффити «Будем жить» (Сочи, ул. Чайковского, 2)
Аудиоэкскурсия в приложении: Граффити-тур по Сочи
Аудиоэкскурсия в приложении: Граффити-тур по Сочи
Аудиоэкскурсия в приложении: Граффити-тур по Сочи
Аудиоэкскурсия в приложении: Граффити-тур по Сочи

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
WeGoTrip
WeGoTrip
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