Экскурсия ⛳ предлагает гостям и жителям города познакомиться с объектами стрит-арта в центре города.

Центральный район г. Сочи, многие бывали здесь: пешеходная улица Навагинская, парк 🌳 Ривьера, Курортный проспект, Морской вокзал. Мы же предлагаем посетить центральную часть города-курорта с целью обнаружения объектов стрит-арта — граффити.

Экскурсия ⛳ подойдет для всех любителей современного уличного творчества, а также для тех кто хочет отойти от привычного знакомства с достопримечательностями 🏛️ в Сочи. Мы предлагаем вам в виде квеста найти места, в которых находятся поверхности с граффити и не только... Вам предстоят необычные переходы по узким сочинским тропам в поисках очередного изображения. Вы узнаете об интересных моментах возникновения работ, вам будут рассказаны исторические факты об объектах, рядом с которыми расположены эти работы.

У вас будет возможность отведать фирменную сочинскую кухню 🥧, посетить ряд скверов и насладиться пейзажем на фоне морских судов.

Один клик — и ваш смартфон станет персональным гидом, который знает ответы на десятки вопросов об архитектуре, истории 📖 и достопримечательностях 🏛️.

Приложение приведет вас к месту начала экскурсии 🧭 и будет вести по маршруту, как живой гид, с помощью встроенных карт. Вы не заблудитесь. Приложение покажет место начала экскурсии 🧭, начинайте в любое время.