Аудиоэкскурсия по Сочинскому «Арбату» - улице Навагинской

Каждый город России может похвастать своим «Арбатом» - главной пешеходной улицей города, но такую как улица Навагинская,

Индивидуально
до 5 чел.
Каждый город России может похвастать своим «Арбатом» — главной пешеходной улицей города, но такую как улица Навагинская, вы не встретите нигде.

Величественные кипарисы, платаны, калифорнийские пальмы украшают любимое место для прогулок жителей и гостей города.

Вы увидите интересные места и объекты, расположенные не только на самой улице, но и неподалеку от нее.
Аудиоэкскурсия по Сочинскому «Арбату» - улице Навагинской
Аудиоэкскурсия по Сочинскому «Арбату» - улице Навагинской
Аудиоэкскурсия по Сочинскому «Арбату» - улице Навагинской
Аудиоэкскурсия по Сочинскому «Арбату» - улице Навагинской
Аудиоэкскурсия по Сочинскому «Арбату» - улице Навагинской
Аудиоэкскурсия по Сочинскому «Арбату» - улице Навагинской
Аудиоэкскурсия по Сочинскому «Арбату» - улице Навагинской

Что вы можете увидеть 🤩

  • Железнодорожный вокзал Сочи
  • Центральный рынок
  • Набережная реки Сочи
  • Музей истории города-курорта Сочи
  • Ухо желаний
  • Музей СССР
  • Памятник Петру I
  • Памятник героям фильма «Бриллиантовая рука»
  • Морской Вокзал
  • Дерево Гингко
  • Музей спортивной Славы Сочи
  • Аллея «Черешневый сад»
  • Свето-музыкальный фонтан
  • Скульптура «Талисманы Олимпиады»
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Об экскурсии

Экскурсия начнется от главных ворот центрального Сочи — Железнодорожного вокзала. В ходе увлекательной прогулки вы послушаете об истории формирования улиц центрального Сочи, у вас будет возможность попробовать чурчхеллу или копченный сыр сулугуни на Центральном Сочинском рынке. Также вам предстоит пройти вдоль набережной реки Сочи, и при желании посетить несколько музеев.
Сама пешеходная улица Навагинская полна сюрпризов и неожиданностей. Пройдя по ней, вы сможете загадать заветное желание, заглянуть в советское прошлое, пройтись по аллее славы, сфотографироваться на площади Флага и окунуться в атмосферу беззаботности, которую создают уличные музыканты, кофейни и рестораны по пути.
Один клик — и ваш смартфон станет персональным гидом, который знает ответы на десятки вопросов об архитектуре, истории и достопримечательностях.
Приложение приведет вас к месту начала экскурсии и будет вести по маршруту, как живой гид, с помощью встроенных карт. Вы не заблудитесь. Приложение покажет место начала экскурсии, начинайте в любое время.

Как проходит аудиоэкскурсия

1. После бронирования и оплаты вы получите e-mail и СМС со ссылкой на скачивание приложения и экскурсии. Перейдите по ссылке и установите мобильное приложение WeGoTrip (доступно в App Store и Google Play).
3. Зайдите в приложение, используя свой номер телефона. Во вкладке «Заказы» вам будут доступен аудиогид. Нажмите на кнопку «Скачать», чтобы загрузить аудиоэкскурсию на телефон.
4. Аудиогиды работают с использованием геолокации: экскурсия начнётся автоматически в первой точке маршрута. Все истории будут включаться автоматически в нужных местах.
5. Если вы купили экскурсию для нескольких человек, перешлите сообщение со ссылкой людям, которые идут вместе с вами, они тоже смогут скачать аудиогид.
6. Возьмите с собой на экскурсию наушники и пауэрбэнк (внешний аккумулятор для телефона).

Ответы на вопросы

Что входит
  • Интерактивная аудиоэкскурсия в приложении WeGoTrip
  • Захватывающие истории от местного жителя
Что не входит
  • Экскурсия проходит без участия гида с помощью мобильного приложения
  • Наушники не включены — необходимо взять свои
Где начинаем и завершаем?
Начало: Сквер перед ж/д вокзалом (ул. Горького, 54)
Завершение: Октябрьский сквер (Курортный проспект, 17/1)
Когда и сколько длится
Когда: Вы можете выбрать любое удобное время
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Важная информация
  • Аудиоэкскурсия проходит с помощью мобильного приложения WeGoTrip
  • Вы получите СМС сообщение со ссылкой на приложение для скачивания после бронирования
  • Вы не зависите от гида или группы. Вас ждут аудиогид, викторины и захватывающие истории от местного жителя
  • Рекомендуем взять с собой наушники
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы можете выбрать любое удобное время

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