Сочи Парк – экскурсии в Адлере

Найдено 3 экскурсии в категории «Сочи Парк» в Адлере, цены от 1400 ₽, скидки до 65%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2025 году
Мотопрогулка по Олимпийскому парку Сочи и Сириусу (из Адлера)
На мотоцикле
30 минут
-
50%
24 отзыва
Индивидуальная
Лучший выбор
Экскурсия по Олимпийскому парку Сочи на мотоциклах (из Адлера)
Прокатитесь по Олимпийскому парку Сочи на мотоцикле, узнайте интересные факты и насладитесь видом стадионов и ледовых арен
Сегодня в 23:00
Завтра в 08:30
1500 ₽3000 ₽ за человека
Сириус: от «Долины смерти» к городу будущего
Пешая
1.5 часа
2 отзыва
Индивидуальная
Сириус: от «Долины смерти» к городу будущего
Обзорная пешеходная экскурсия по главным достопримечательностям федеральной территории
Начало: У ж/д вокзала «Олимпийский»
Завтра в 15:30
8 июн в 10:30
1500 ₽ за человека
По Олимпийскому парку и Сириусу на мотоцикле
На мотоцикле
1.5 часа
-
65%
Индивидуальная
По Олимпийскому парку и Сириусу на мотоцикле
Прокатиться на легендарных туристических Honda Gold Wing и увидеть спортивные объекты
Начало: По вашему адресу
Завтра в 08:00
8 июн в 08:00
1400 ₽4000 ₽ за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Ю
    Юлия
    18 мая 2025
    Мотопрогулка по Олимпийскому парку Сочи и Сириусу (из Адлера)
    Отличная прогулка, в следующий раз возьму более долгий вариант, водитель Денис-очень вежливый обходительный молодой человек
    Отличная прогулка, в следующий раз возьму более долгий вариант, водитель Денис-очень вежливый обходительный молодой человек
  • Д
    Дмитрий
    12 мая 2025
    Мотопрогулка по Олимпийскому парку Сочи и Сириусу (из Адлера)
    Забирали нас с аэропорта. И это было одно из первых ярких впечатлений для жены. Она явно не ожидала такого такси,
    читать дальше

    мото такси!!! Прокатились с ветерком. Комфортно. Приятно. Ребята хорошие собеседники (мотогарнитура дает отличную связь в пути между водителем и пассажиром), отличные райдеры. Волки! Ночные! Спасибо за впечатления. Рекомендуем всем более продолжительные поездки. Не только ознакомительные по Сочи парку. Не утомительно. Ребята предусматривают остановки, когда можно размяться и поговорить уже без шума ветра.

    Забирали нас с аэропорта. И это было одно из первых ярких впечатлений для жены. Она явно не ожидала такого такси, мото такси!!!Забирали нас с аэропорта. И это было одно из первых ярких впечатлений для жены. Она явно не ожидала такого такси, мото такси!!!Забирали нас с аэропорта. И это было одно из первых ярких впечатлений для жены. Она явно не ожидала такого такси, мото такси!!!Забирали нас с аэропорта. И это было одно из первых ярких впечатлений для жены. Она явно не ожидала такого такси, мото такси!!!
  • В
    Валентина
    24 апреля 2025
    Сириус: от «Долины смерти» к городу будущего
    Рекомендую обзорно ознакомиться с Сириусом с гидом Ириной Познавательно, легко, интересно, время пролетело незаметно) Спасибо, Ирине и Трипстеру
  • С
    Сергей
    22 апреля 2025
    Мотопрогулка по Олимпийскому парку Сочи и Сириусу (из Адлера)
    Очень сильно понравилось! Много впечатлений
  • И
    Ирина
    15 апреля 2025
    Сириус: от «Долины смерти» к городу будущего
    Содержательная экскурсия. Отличный вариант для любого туриста (и дети, и взрослые). Рекомендую!

Ответы на вопросы от путешественников по Адлеру в категории «Сочи Парк»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Адлере
В июне 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Мотопрогулка по Олимпийскому парку Сочи и Сириусу (из Адлера)
  2. Сириус: от «Долины смерти» к городу будущего
  3. По Олимпийскому парку и Сириусу на мотоцикле
Какие места ещё посмотреть в Адлере
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Озеро Рица
  2. Ущелья
  3. Голубое озеро
  4. Самое главное
  5. Юпшарский каньон
  6. Роза Хутор
  7. Олимпийский Парк
  8. Набережная
  9. Ущелье Ахцу
  10. SkyPark
Сколько стоит экскурсия по Адлеру в июне 2025
Сейчас в Адлере в категории "Сочи Парк" можно забронировать 3 экскурсии от 1400 до 1500 со скидкой до 65%. Туристы уже оставили гидам 26 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.8 из 5
Забронируйте экскурсию в Адлере на 2025 год по теме «Сочи Парк», 26 ⭐ отзывов, цены от 1400₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август