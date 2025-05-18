читать дальше мото такси!!! Прокатились с ветерком. Комфортно. Приятно. Ребята хорошие собеседники (мотогарнитура дает отличную связь в пути между водителем и пассажиром), отличные райдеры. Волки! Ночные! Спасибо за впечатления. Рекомендуем всем более продолжительные поездки. Не только ознакомительные по Сочи парку. Не утомительно. Ребята предусматривают остановки, когда можно размяться и поговорить уже без шума ветра.

Забирали нас с аэропорта. И это было одно из первых ярких впечатлений для жены. Она явно не ожидала такого такси,