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50%
Индивидуальная
Лучший выборЭкскурсия по Олимпийскому парку Сочи на мотоциклах (из Адлера)
Прокатитесь по Олимпийскому парку Сочи на мотоцикле, узнайте интересные факты и насладитесь видом стадионов и ледовых арен
Сегодня в 23:00
Завтра в 08:30
1500 ₽
3000 ₽ за человека
Индивидуальная
Сириус: от «Долины смерти» к городу будущего
Обзорная пешеходная экскурсия по главным достопримечательностям федеральной территории
Начало: У ж/д вокзала «Олимпийский»
Завтра в 15:30
8 июн в 10:30
1500 ₽ за человека
-
65%
Индивидуальная
По Олимпийскому парку и Сириусу на мотоцикле
Прокатиться на легендарных туристических Honda Gold Wing и увидеть спортивные объекты
Начало: По вашему адресу
Завтра в 08:00
8 июн в 08:00
1400 ₽
4000 ₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЮЮлия18 мая 2025Отличная прогулка, в следующий раз возьму более долгий вариант, водитель Денис-очень вежливый обходительный молодой человек
- ДДмитрий12 мая 2025Забирали нас с аэропорта. И это было одно из первых ярких впечатлений для жены. Она явно не ожидала такого такси,
- ВВалентина24 апреля 2025Рекомендую обзорно ознакомиться с Сириусом с гидом Ириной Познавательно, легко, интересно, время пролетело незаметно) Спасибо, Ирине и Трипстеру
- ССергей22 апреля 2025Очень сильно понравилось! Много впечатлений
- ИИрина15 апреля 2025Содержательная экскурсия. Отличный вариант для любого туриста (и дети, и взрослые). Рекомендую!
Ответы на вопросы от путешественников по Адлеру в категории «Сочи Парк»
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