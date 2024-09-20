2 часа
Мини-группа
до 10 чел.
Променад по Олимпийскому парку в мини-группе
Погрузиться в атмосферу Олимпиады-2014 и изучить ее объекты на берегу моря
Начало: У Имеретинского ж/д вокзала
Расписание: ежедневно в 17:00
Сегодня в 17:00
Завтра в 17:00
900₽ за человека
7 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
История сочинской Олимпиады
Увидеть олимпийские объекты и узнать, как 2014 год изменил Сочи
Начало: У места вашего проживания в Адлере
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
12 000₽ за всё до 4 чел.
7 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Олимпийское наследие Сочи (из Адлера)
Познакомиться с историей игр и полюбоваться видами в туре по прибрежному кластеру и Красной Поляне
Завтра в 10:00
22 сен в 10:00
17 350₽ за всё до 6 чел.
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