Олимпийский стадион «Фишт» – экскурсии в Адлере

Найдено 3 экскурсии в категории «Олимпийский стадион «Фишт»» в Адлере, цены от 900 ₽. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2024 году
Променад по Олимпийскому парку в мини-группе
Пешая
2 часа
Мини-группа
до 10 чел.
Променад по Олимпийскому парку в мини-группе
Погрузиться в атмосферу Олимпиады-2014 и изучить ее объекты на берегу моря
Начало: У Имеретинского ж/д вокзала
Расписание: ежедневно в 17:00
Сегодня в 17:00
Завтра в 17:00
900 за человека
История сочинской Олимпиады
На машине
7 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
История сочинской Олимпиады
Увидеть олимпийские объекты и узнать, как 2014 год изменил Сочи
Начало: У места вашего проживания в Адлере
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
12 000 за всё до 4 чел.
Олимпийское наследие Сочи (из Адлера)
На машине
7 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Олимпийское наследие Сочи (из Адлера)
Познакомиться с историей игр и полюбоваться видами в туре по прибрежному кластеру и Красной Поляне
Завтра в 10:00
22 сен в 10:00
17 350 за всё до 6 чел.

Ответы на вопросы от путешественников по Адлеру в категории «Олимпийский стадион «Фишт»»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Адлере
В сентябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Променад по Олимпийскому парку в мини-группе
  2. История сочинской Олимпиады
  3. Олимпийское наследие Сочи (из Адлера)
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в сентябре:
  1. Озеро Рица
  2. Ущелья
  3. Самое главное
  4. Голубое озеро
  5. Юпшарский каньон
  6. Роза Хутор
  7. Олимпийский Парк
  8. Набережная
  9. Ущелье Ахцу
  10. Гора Ахун
Сколько стоит экскурсия по Адлеру в сентябре 2024
Сейчас в Адлере в категории "Олимпийский стадион «Фишт»" можно забронировать 3 экскурсии от 900 до 17 350. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.76 из 5
Забронируйте экскурсию в Адлере на 2024 год по теме «Олимпийский стадион «Фишт»», 1 ⭐ отзыв, цены от 900₽. Сегодня можно забронировать на 📅 сентябрь, октябрь и ноябрь
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