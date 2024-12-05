Дендрарий и Тисо-самшитовая роща - рукотворное и природное (из Адлера)

На 5 часов погрузиться в дивный зеленый мир Сочи
Свежесть, красота, уникальность — всё это про природу Сочи и про нашу интересную экскурсию.

В первой части вы перенесётесь в 19 век на дорожках Сочинского дендрария, увидите экзотические растения и скульптуры. А после погуляете по лучшему сочинскому терренкуру, тисо-самшитовой роще. Скучных лекций не будет, деревья сами расскажут о себе — листьями, ветками, корнями!
Дендрарий и Тисо-самшитовая роща - рукотворное и природное (из Адлера)
Дендрарий и Тисо-самшитовая роща - рукотворное и природное (из Адлера)
Дендрарий и Тисо-самшитовая роща - рукотворное и природное (из Адлера)
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00

Описание экскурсии

Дендрарий — старейший парк Сочи

С конца 19 века в этом уголке города собирались субтропические растения, сегодня их более 2000 видов. Вы пройдёте по дорожкам дендрария с лестницами, фонтанами и скульптурами, встретите пушкинских героев из «Сказки о царе Салтане». А гид начнёт рассказ о флоре черноморского побережья и Кавказа: откроет историю растений и их применение современным человеком.

Заповедная тисо-самшитовая роща

Вдали от городской суеты вы подышите чистым воздухом и сполна насладитесь природой. Вас поразят высокие секвойи и стройные кипарисы, вы пожалеете несчастный самшит и найдёте красное дерево. Устали? Гид угостит вас чаем из лесных целебных трав Сочи. В программе прогулка по малому кольцу тисо-самшитовой рощи, но если у вас останутся силы, то за дополнительную плату вы можете посетить и большое кольцо.

Организационные детали

  • Трансфер включён в стоимость экскурсии
  • При бронировании учитывайте, что с вами в автомобиле будут гид и водитель, путешественники размещаются на заднем сидении (в редких случаях экскурсовод за рулём сам)
  • Экскурсия начинается от вашего отеля в Сочи, Адлере или на Имеретинском курорте. Можем также забрать вас из Красной Поляны за дополнительную плату (стоимость уточняйте в переписке с указанием адреса и отеля).
  • Оставшуюся часть стоимости нужно оплатить гиду в день экскурсии перед её началом
  • Экскурсию для вас проведет один из гидов нашей команды

Дополнительные расходы

  • Билет в дендрарий: взрослые — 350 руб., дети с 7 до 14 лет — 150 руб., дети до 7 лет — бесплатно
  • Билет в Кавказский заповедник: взрослые — 300 руб., дети с 3 до 14 лет — 150 руб., дети до 3 лет — бесплатно
  • Возможно проведение экскурсии для компании до 18 человек на минивэне или микроавтобусе. Цену уточняйте, пожалуйста, в переписке с гидом.
  • Дополнительное время оплачивается из расчёта 2000 руб. /час легковая машина, 2500 руб. /час минивэн

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На остановке «Изумруд»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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