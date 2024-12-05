Свежесть, красота, уникальность — всё это про природу Сочи и про нашу интересную экскурсию. В первой части вы перенесётесь в 19 век на дорожках Сочинского дендрария, увидите экзотические растения и скульптуры. А после погуляете по лучшему сочинскому терренкуру, тисо-самшитовой роще. Скучных лекций не будет, деревья сами расскажут о себе — листьями, ветками, корнями!

Описание экскурсии

Дендрарий — старейший парк Сочи

С конца 19 века в этом уголке города собирались субтропические растения, сегодня их более 2000 видов. Вы пройдёте по дорожкам дендрария с лестницами, фонтанами и скульптурами, встретите пушкинских героев из «Сказки о царе Салтане». А гид начнёт рассказ о флоре черноморского побережья и Кавказа: откроет историю растений и их применение современным человеком.

Заповедная тисо-самшитовая роща

Вдали от городской суеты вы подышите чистым воздухом и сполна насладитесь природой. Вас поразят высокие секвойи и стройные кипарисы, вы пожалеете несчастный самшит и найдёте красное дерево. Устали? Гид угостит вас чаем из лесных целебных трав Сочи. В программе прогулка по малому кольцу тисо-самшитовой рощи, но если у вас останутся силы, то за дополнительную плату вы можете посетить и большое кольцо.

Организационные детали

Трансфер включён в стоимость экскурсии

При бронировании учитывайте, что с вами в автомобиле будут гид и водитель, путешественники размещаются на заднем сидении (в редких случаях экскурсовод за рулём сам)

Экскурсия начинается от вашего отеля в Сочи, Адлере или на Имеретинском курорте. Можем также забрать вас из Красной Поляны за дополнительную плату (стоимость уточняйте в переписке с указанием адреса и отеля).

Оставшуюся часть стоимости нужно оплатить гиду в день экскурсии перед её началом

Экскурсию для вас проведет один из гидов нашей команды

Дополнительные расходы