От заката до рассвета
Ночная прогулка на яхте — это путешествие, которое запомнится вам на всю жизнь.
Перед вами откроются не только завораживающие панорамы ночного моря и бескрайнего звездного неба, но и невероятные красоты переливающегося огнями побережья. Ощутите приятный морской бриз, завернувшись в теплые пледы и насладитесь приятной атмосферой ночи.
Перед вами откроются не только завораживающие панорамы ночного моря и бескрайнего звездного неба, но и невероятные красоты переливающегося огнями побережья. Ощутите приятный морской бриз, завернувшись в теплые пледы и насладитесь приятной атмосферой ночи.
Ближайшие даты:
16
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даты
даты
Что вас ожидает:
- Панорама вечернего Олимпийского парка
- Черное море
- Дельфины в естественной среде обитания
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ожидает:Ночные выходы в море отличаются спокойствием, размеренностью и, конечно, непередаваемой атмосферой романтики. Вас ждет купание при луне и (по договоренности) романтический ужин от нашего шеф-повара. А также — мириады звезд, свежесть ночного бриза, легкий плеск волн, звуки дельфинов… и впечатляющая подсветка олимпийских объектов, которая не даст забыть о том, что цивилизация рядом.
Важная информация:
- Продолжительность тура — 3 часа (с возможностью продления).
- Экскурсия проводится в любой удобный день в период от заката до рассвета (в зависимости от погодных условий).
- Обязательно наличие документа, удостоверяющего личность или его фотографии.
- Купание за бортом допускается при благоприятном состоянии моря и соблюдении мер безопасности (спасательные круги, жилеты).
- На борту находимся без обуви.
- Желательно переодеться в купальники заблаговременно.
- Вероятность увидеть дельфинов очень велика, но изредка случается что они уходят гулять слишком далеко.
Ежедневно в период от заката до рассвета (в зависимости от погоды)
Ответы на вопросы
- Что входит
- Аренда яхты
- Услуги капитана
- Купание за бортом (допускается при благоприятном состоянии моря и соблюдении мер безопасности — спасательные круги, жилеты)
- Музыка
- Бокалы
- Спасательные средства
- Что не входит
- Услуги шеф-повара (только на яхте Алисиа)
- Питание
- Напитки
- Место начала и завершения?
- Адлер, Морской бульвар, 1
- Когда и сколько длится?
- Когда: Ежедневно в период от заката до рассвета (в зависимости от погоды)Экскурсия длится около 3 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
- Важная информация
- Обязательно наличие документа, удостоверяющего личность или его фотографии.
- Запрещено проносить на борт красное вино и красящие фрукты.
- На борту находимся без обуви.
- Желательно переодеться в купальники заблаговременно.
- Купание за бортом допускается при благоприятном состоянии моря и соблюдении мер безопасности (спасательные круги, жилеты)
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 10 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Алена
17 сен 2023
Всё очень понравилось! Покатались на яхте, все были довольны, дружелюбная атмосфера. Всё было чисто
а
антон
12 сен 2023
сегодня вышли с друзьями на закат хотя моросил немного дождь, все же вышли и нам предложили теплые пледы и было очень кстати. не пожалели, видели радугу в море и нереальный закат!!!! получилась супер прогулка атмосферно, капитан рассказал много интересного нам понравилось. еще и за такую цену сравнительно приятную получили классные эмоции и настроение) спасибо вам!!! рекомендую 👍🏽
И
Ирина
4 сен 2023
Прогулка на яхте с капитаном Константином приносит яркие моменты и приятные воспоминания)
Г
Галина
14 авг 2023
"Спасибо большое за прогулку. Красивые виды, удобная надежная яхта, профессиональный капитан.
Все очень понравилось. Было полное ощущение безопасности и комфорта. И романтичная прогулка."
Все очень понравилось. Было полное ощущение безопасности и комфорта. И романтичная прогулка."
P
Palmabeauty
29 июля 2023
Море, парус, закаты и дельфиныыы! Невероятные впечатления, выходим на прогулку с Капитаном Константином, очень внимательный и ответственный! Рекомендуем👌🏼по волнам 🌊🤍
К
Кристина
26 июля 2023
Попали на ночную прогулку, все прошло невероятно атмосферно и круто! Спасибо vlasovsail за быструю обратную связь и наши новые эмоции и воспоминания😊
Е
Екатерина
15 июля 2023
Спасибо!! Прогулка на закате - супер! +купание в вечернем море!!!! Рассказ о морских обитателях и ещё много всего интересного!!!
Т
Татьяна
3 июля 2023
с ребятами случился лучший девичник на закате 2023 🔥с девочками пищали от восторга, встретили закат в море, махали дельфинам, купались в открытом море, фотографировались, пели песни)))) Чувствовали заботу от момента бронирования до встречи в порту: оперативно, просто, понятно, внимание к деталям, дружная команда, внимательный капитан. Как классно, что именно в Имеретинском порту есть такая душевная команда, можно арендовать яхту на событие, присоединиться на морскую прогулку, и даже на рыбалку! Очень рады познакомиться лично, до встречи на рыбалке в открытом море:)
n
nik
19 июня 2023
Экскурсия супер! Очень понравилось, долго красиво, команда высший класс, сбавили скорость чтобы поплавать, ещё и согрели потом, всём советую!;)
Д
Даниил
8 июня 2023
Вчера были на прогулке с капитаном Сергеем. Спасибо огромное за атмосферу спокойствия
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