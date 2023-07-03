с ребятами случился лучший девичник на закате 2023 🔥с девочками пищали от восторга, встретили закат в море, махали дельфинам, купались в открытом море, фотографировались, пели песни)))) Чувствовали заботу от момента

бронирования до встречи в порту: оперативно, просто, понятно, внимание к деталям, дружная команда, внимательный капитан. Как классно, что именно в Имеретинском порту есть такая душевная команда, можно арендовать яхту на событие, присоединиться на морскую прогулку, и даже на рыбалку! Очень рады познакомиться лично, до встречи на рыбалке в открытом море:)

а антон

сегодня вышли с друзьями на закат хотя моросил немного дождь, все же вышли и нам предложили теплые пледы и было очень кстати. не пожалели, видели радугу в море и нереальный закат!!!! получилась супер прогулка атмосферно, капитан рассказал много интересного нам понравилось. еще и за такую цену сравнительно приятную получили классные эмоции и настроение) спасибо вам!!! рекомендую 👍🏽