От заката до рассвета: морская прогулка на яхте

От заката до рассвета

5
10 отзывов
Описание
Фото
Отзывы
Выбрать день
Ответы на вопросы
Ночная прогулка на яхте — это путешествие, которое запомнится вам на всю жизнь.

Перед вами откроются не только завораживающие панорамы ночного моря и бескрайнего звездного неба, но и невероятные красоты переливающегося огнями побережья. Ощутите приятный морской бриз, завернувшись в теплые пледы и насладитесь приятной атмосферой ночи.
От заката до рассвета: морская прогулка на яхте
От заката до рассвета: морская прогулка на яхте
От заката до рассвета: морская прогулка на яхте
От заката до рассвета: морская прогулка на яхте
От заката до рассвета: морская прогулка на яхте
От заката до рассвета: морская прогулка на яхте
Ближайшие даты:
16
окт
17
окт
18
окт
19
окт
20
окт
21
окт
22
окт
Ещё
даты

Что вас ожидает:

  • Панорама вечернего Олимпийского парка
  • Черное море
  • Дельфины в естественной среде обитания
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Что вас ожидает:

Ночные выходы в море отличаются спокойствием, размеренностью и, конечно, непередаваемой атмосферой романтики. Вас ждет купание при луне и (по договоренности) романтический ужин от нашего шеф-повара. А также — мириады звезд, свежесть ночного бриза, легкий плеск волн, звуки дельфинов… и впечатляющая подсветка олимпийских объектов, которая не даст забыть о том, что цивилизация рядом.

Важная информация:

  • Продолжительность тура — 3 часа (с возможностью продления).
  • Экскурсия проводится в любой удобный день в период от заката до рассвета (в зависимости от погодных условий).
  • Обязательно наличие документа, удостоверяющего личность или его фотографии.
  • Купание за бортом допускается при благоприятном состоянии моря и соблюдении мер безопасности (спасательные круги, жилеты).
  • На борту находимся без обуви.
  • Желательно переодеться в купальники заблаговременно.
  • Вероятность увидеть дельфинов очень велика, но изредка случается что они уходят гулять слишком далеко.

Ежедневно в период от заката до рассвета (в зависимости от погоды)

Ответы на вопросы

Что входит
  • Аренда яхты
  • Услуги капитана
  • Купание за бортом (допускается при благоприятном состоянии моря и соблюдении мер безопасности — спасательные круги, жилеты)
  • Музыка
  • Бокалы
  • Спасательные средства
Что не входит
  • Услуги шеф-повара (только на яхте Алисиа)
  • Питание
  • Напитки
Место начала и завершения?
Адлер, Морской бульвар, 1
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в период от заката до рассвета (в зависимости от погоды)
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Важная информация
  • Обязательно наличие документа, удостоверяющего личность или его фотографии.
  • Запрещено проносить на борт красное вино и красящие фрукты.
  • На борту находимся без обуви.
  • Желательно переодеться в купальники заблаговременно.
  • Купание за бортом допускается при благоприятном состоянии моря и соблюдении мер безопасности (спасательные круги, жилеты)
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 10 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
10
4
3
2
1
А
17 сен 2023
Всё очень понравилось! Покатались на яхте, все были довольны, дружелюбная атмосфера. Всё было чисто
а
12 сен 2023
сегодня вышли с друзьями на закат хотя моросил немного дождь, все же вышли и нам предложили теплые пледы и было очень кстати. не пожалели, видели радугу в море и нереальный закат!!!! получилась супер прогулка атмосферно, капитан рассказал много интересного нам понравилось. еще и за такую цену сравнительно приятную получили классные эмоции и настроение) спасибо вам!!! рекомендую 👍🏽
И
4 сен 2023
Прогулка на яхте с капитаном Константином приносит яркие моменты и приятные воспоминания)
Г
14 авг 2023
"Спасибо большое за прогулку. Красивые виды, удобная надежная яхта, профессиональный капитан.
Все очень понравилось. Было полное ощущение безопасности и комфорта. И романтичная прогулка."
P
29 июля 2023
Море, парус, закаты и дельфиныыы! Невероятные впечатления, выходим на прогулку с Капитаном Константином, очень внимательный и ответственный! Рекомендуем👌🏼по волнам 🌊🤍
К
26 июля 2023
Попали на ночную прогулку, все прошло невероятно атмосферно и круто! Спасибо vlasovsail за быструю обратную связь и наши новые эмоции и воспоминания😊
Е
15 июля 2023
Спасибо!! Прогулка на закате - супер! +купание в вечернем море!!!! Рассказ о морских обитателях и ещё много всего интересного!!!
Т
3 июля 2023
с ребятами случился лучший девичник на закате 2023 🔥с девочками пищали от восторга, встретили закат в море, махали дельфинам, купались в открытом море, фотографировались, пели песни)))) Чувствовали заботу от момента бронирования до встречи в порту: оперативно, просто, понятно, внимание к деталям, дружная команда, внимательный капитан. Как классно, что именно в Имеретинском порту есть такая душевная команда, можно арендовать яхту на событие, присоединиться на морскую прогулку, и даже на рыбалку! Очень рады познакомиться лично, до встречи на рыбалке в открытом море:)
n
19 июня 2023
Экскурсия супер! Очень понравилось, долго красиво, команда высший класс, сбавили скорость чтобы поплавать, ещё и согрели потом, всём советую!;)
Д
8 июня 2023
Вчера были на прогулке с капитаном Сергеем. Спасибо огромное за атмосферу спокойствия

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Адлера

Индивидуальные
Водные развлечения
Необычные
Вечерние
Ночные
Дельфины
Животные
На яхте

Похожие туры из Адлера

Морская прогулка из Адлера
🛥 На яхте
Мини-группа
1.5 часа
51 отзыв
Популярное предложение
Морская прогулка из Адлера
Прокатиться на парусной яхте, искупаться в открытом море и полюбоваться с воды Олимпийским парком
в Имеретинском порту Адлера
18 окт
19 окт
20 окт
21 окт
1 700 за человека
Морская прогулка «По следам дельфинов»
🛥 На яхте
Мини-группа
1.5 часа
9 отзывов
Морская прогулка «По следам дельфинов»
Отправиться на яхте за лучшими видами, накупаться и встретить обитателей Чёрного моря
у вашего отеля или на ближашей остановке
Сегодня
Завтра
18 окт
19 окт
2 350 за человека
Морская парусная прогулка
🛥 На яхте
Мини-группа
1.5 часа
21 отзыв
Морская парусная прогулка
Отдохнуть на комфортной яхте и полюбоваться Большим Сочи с моря - отплываем из Адлера
в Имеретинском порту Адлера
18 окт
19 окт
20 окт
21 окт
1 600 за человека
У нас ещё много экскурсий в Адлере. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
Все экскурсии в Адлере
Дата и количество участников выбирается при бронировании
ХОРОШО
🧭
ТАМ