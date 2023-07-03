Ночная прогулка на яхте — это путешествие, которое запомнится вам на всю жизнь.
Перед вами откроются не только завораживающие панорамы ночного моря и бескрайнего звездного неба, но и невероятные красоты переливающегося огнями побережья. Ощутите приятный морской бриз, завернувшись в теплые пледы и насладитесь приятной атмосферой ночи.
Перед вами откроются не только завораживающие панорамы ночного моря и бескрайнего звездного неба, но и невероятные красоты переливающегося огнями побережья. Ощутите приятный морской бриз, завернувшись в теплые пледы и насладитесь приятной атмосферой ночи.
Описание экскурсииЧто вас ожидает: Ночные выходы в море отличаются спокойствием, размеренностью и, конечно, непередаваемой атмосферой романтики. Вас ждет купание при луне и (по договоренности) романтический ужин от нашего шеф-повара. А также — мириады звезд, свежесть ночного бриза, легкий плеск волн, звуки дельфинов… и впечатляющая подсветка олимпийских объектов, которая не даст забыть о том, что цивилизация рядом. Важная информация:
- Продолжительность тура — 3 часа (с возможностью продления).
- Экскурсия проводится в любой удобный день в период от заката до рассвета (в зависимости от погодных условий).
- Обязательно наличие документа, удостоверяющего личность или его фотографии.
- Купание за бортом допускается при благоприятном состоянии моря и соблюдении мер безопасности (спасательные круги, жилеты).
- На борту находимся без обуви.
- Желательно переодеться в купальники заблаговременно.
• Вероятность увидеть дельфинов очень велика, но изредка случается что они уходят гулять слишком далеко. Важная информация:
- Если вам необходим трансфер от станции «Олимпийская деревня», сообщите об этом организатору прогулки после бронирования.
- Организатор может незначительно изменить время отправления по предварительному уведомлению гостей в случае форс-мажорной ситуации на воде.
Ежедневно в период от заката до рассвета (в зависимости от погоды)
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Панорама вечернего Олимпийского парка
- Черное море
- Дельфины в естественной среде обитания
Что включено
- Аренда яхты
- Услуги капитана
- Купание за бортом (допускается при благоприятном состоянии моря и соблюдении мер безопасности - спасательные круги, жилеты)
- Музыка
- Бокалы
- Спасательные средства
- Трансфер от станции «Олимпийская деревня»
Что не входит в цену
- Услуги шеф-повара (только на яхте Алисиа)
- Питание
- Напитки
Место начала и завершения?
Адлер, Морской бульвар, 1
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в период от заката до рассвета (в зависимости от погоды)
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Важная информация
- Если вам необходим трансфер от станции «Олимпийская деревня», сообщите об этом организатору прогулки после бронирования
- Организатор может незначительно изменить время отправления по предварительному уведомлению гостей в случае форс-мажорной ситуации на воде
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 35% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 10 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Т
с ребятами случился лучший девичник на закате 2023 🔥с девочками пищали от восторга, встретили закат в море, махали дельфинам, купались в открытом море, фотографировались, пели песни)))) Чувствовали заботу от момента
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а
сегодня вышли с друзьями на закат хотя моросил немного дождь, все же вышли и нам предложили теплые пледы и было очень кстати. не пожалели, видели радугу в море и нереальный закат!!!! получилась супер прогулка атмосферно, капитан рассказал много интересного нам понравилось. еще и за такую цену сравнительно приятную получили классные эмоции и настроение) спасибо вам!!! рекомендую 👍🏽
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Г
"Спасибо большое за прогулку. Красивые виды, удобная надежная яхта, профессиональный капитан.
Все очень понравилось. Было полное ощущение безопасности и комфорта. И романтичная прогулка."
Все очень понравилось. Было полное ощущение безопасности и комфорта. И романтичная прогулка."
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P
Море, парус, закаты и дельфиныыы! Невероятные впечатления, выходим на прогулку с Капитаном Константином, очень внимательный и ответственный! Рекомендуем👌🏼по волнам 🌊🤍
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К
Попали на ночную прогулку, все прошло невероятно атмосферно и круто! Спасибо vlasovsail за быструю обратную связь и наши новые эмоции и воспоминания😊
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n
Экскурсия супер! Очень понравилось, долго красиво, команда высший класс, сбавили скорость чтобы поплавать, ещё и согрели потом, всём советую!;)
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