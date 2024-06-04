1 чел.
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Мини-группа
7 часов
Незабываемый треккинг к каньону Белые скалы в Адлере
Проведите день в окружении природы, наслаждаясь треккингом к каньону Белые скалы. Прогулка по самшитовому лесу, отдых у горной реки и купание в купели
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 09:00
Сегодня в 09:00
10 июня в 09:00
2 799₽ за человека
Индивидуальная
5 часов
Автомобильное путешествие из Адлера в Сочи: культура, история и природа
Погрузитесь в многовековую историю и красоту Сочи, открывая его черкесское наследие, архитектурные шедевры и живописные парки
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
8 000₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
5 часов
На внедорожнике по горам Сочи: эксклюзивное путешествие для групп
Откройте великолепие горных пейзажей Сочи, путешествуя в комфортном внедорожнике с опытным гидом
Начало: На остановке, ж/д вокзале, у КПП крупного отеля
Расписание: ежедневно в 13:30
Сегодня в 13:30
Завтра в 13:30
2 000₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ААнастасия4 июня 2024Интересный маршрут, но местами было сложно😅 советую пройти такое, эмоции останутся надолго!
- ЕЕлизавета28 мая 2024Море впечатлений после данной экскурсии! Прогулка по лесу, пещере, особенно впечатлил путь по каньону Белые скалы, невероятный вид, куча наикрасивейших
- ВВиктория26 мая 2024Здравствуйте! Хотела сказать немного слов об экскурсии. Мы с мужем были на этом маршруте 19 мая 2024 года. Гидом был
- ДДарья23 апреля 2024Очень понравилось
- ИИрина22 апреля 2024Заказывали экскурсию из Адлера в Сочи! Все понравилось! Организация, наполнение, формат. Экскурсовод Евгений - грамотный, знающий свое дело, внимательный! Остались очень довольны таким форматом экскурсии! Посмотрели, что хотели, получили массу положительных эмоций! За следующими экскурсиями будем обращаться снова к Евгению!
- ТТатьяна15 марта 2024Огромное спасибо Евгению за прекрасную экскурсию, за отзывчивость - он забрал меня я из аэропорта в 7 утра. Волшебное место в лесу меня просто очаровало. За 5 часов я увидела Сочи от Олимпийского парка до Мацесту. Прекрасно. Рекомендую
- ММарина5 января 2024Отличная экскурсия! В пасмурную погоду есть что посмотреть. Мы попали в сильный дождь, хотя рассчитывали что дождь будет но не проливной и не постоянный. Обязательно нужно иметь при себе дождевик и непромокаемую обувь.
- ВВадим26 декабря 2023Замечательная экскурсия. Отдельное спасибо гиду Руслану за интересный и подробный рассказ об истории региона, его традициях и обычаях. Неимоверно познавательно,
- ООксана16 августа 2023Рекомендую всем отдыхающим в Адлере. Интересное, комфортное путешествие с интеллигентным и внимательным гидом. Маршрут адаптируется под интересы туристов, охватывает все
Ответы на вопросы от путешественников по Адлеру в категории «Тисо-самшитовая роща»
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