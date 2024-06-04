Экскурсии по Тисо-Самшитовой роще в Сочи

Найдено 3 экскурсии в категории «Тисо-самшитовая роща» в Адлере, цены от 2 000 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Треккинг к каньону Белые скалы: в мини-группе из Адлера
🚶 Пешая
Мини-группа
7 часов
22 отзыва
Незабываемый треккинг к каньону Белые скалы в Адлере
Проведите день в окружении природы, наслаждаясь треккингом к каньону Белые скалы. Прогулка по самшитовому лесу, отдых у горной реки и купание в купели
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 09:00
Сегодня в 09:00
10 июня в 09:00
2 799 за человека
Автомобильное путешествие из Адлера в Сочи
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
25 отзывов
Автомобильное путешествие из Адлера в Сочи: культура, история и природа
Погрузитесь в многовековую историю и красоту Сочи, открывая его черкесское наследие, архитектурные шедевры и живописные парки
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
8 000 за всё до 4 чел.
На внедорожнике по горам Сочи: поездка в мини-группе
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
Мини-группа
5 часов
5 отзывов
На внедорожнике по горам Сочи: эксклюзивное путешествие для групп
Откройте великолепие горных пейзажей Сочи, путешествуя в комфортном внедорожнике с опытным гидом
Начало: На остановке, ж/д вокзале, у КПП крупного отеля
Расписание: ежедневно в 13:30
Сегодня в 13:30
Завтра в 13:30
2 000 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Анастасия
    4 июня 2024
    Треккинг к каньону Белые скалы: в мини-группе из Адлера
    Интересный маршрут, но местами было сложно😅 советую пройти такое, эмоции останутся надолго!
  • Е
    Елизавета
    28 мая 2024
    Треккинг к каньону Белые скалы: в мини-группе из Адлера
    Море впечатлений после данной экскурсии! Прогулка по лесу, пещере, особенно впечатлил путь по каньону Белые скалы, невероятный вид, куча наикрасивейших
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    локаций!!! Остановка на смотровой точке тоже оставила кучу эмоций. Отдельные спасибо Юрию, на протяжении всего маршрута рассказал нам множество интересных фактов и историй. Остались с мужем в полном восторге, всем советуем, точно не пожалеете!!!

    Море впечатлений после данной экскурсии! Прогулка по лесу, пещере, особенно впечатлил путь по каньону Белые скалыМоре впечатлений после данной экскурсии! Прогулка по лесу, пещере, особенно впечатлил путь по каньону Белые скалыМоре впечатлений после данной экскурсии! Прогулка по лесу, пещере, особенно впечатлил путь по каньону Белые скалы
  • В
    Виктория
    26 мая 2024
    Треккинг к каньону Белые скалы: в мини-группе из Адлера
    Здравствуйте! Хотела сказать немного слов об экскурсии. Мы с мужем были на этом маршруте 19 мая 2024 года. Гидом был
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    Юрий! Тактичный, специалист своего дела! Маршрут немного для меня сложновато, но мой муж, любитель природы, был в восторге! Трижды переходили реку вброд, пробирались сквозь,, джунгли,,, шли по лесу Бабы-Яги и это только малая часть. Если вы любите длительные пешие маршруты (шли около 4 часов) с элементами экстрима, то это точно для Вас. Спасибо организаторам и Юрию!

    Здравствуйте! Хотела сказать немного слов об экскурсии. Мы с мужем были на этом маршруте 19 маяЗдравствуйте! Хотела сказать немного слов об экскурсии. Мы с мужем были на этом маршруте 19 маяЗдравствуйте! Хотела сказать немного слов об экскурсии. Мы с мужем были на этом маршруте 19 маяЗдравствуйте! Хотела сказать немного слов об экскурсии. Мы с мужем были на этом маршруте 19 маяЗдравствуйте! Хотела сказать немного слов об экскурсии. Мы с мужем были на этом маршруте 19 мая
  • Д
    Дарья
    23 апреля 2024
    На внедорожнике по горам Сочи: поездка в мини-группе
    Очень понравилось
  • И
    Ирина
    22 апреля 2024
    Автомобильное путешествие из Адлера в Сочи
    Заказывали экскурсию из Адлера в Сочи! Все понравилось! Организация, наполнение, формат. Экскурсовод Евгений - грамотный, знающий свое дело, внимательный! Остались очень довольны таким форматом экскурсии! Посмотрели, что хотели, получили массу положительных эмоций! За следующими экскурсиями будем обращаться снова к Евгению!
  • Т
    Татьяна
    15 марта 2024
    Автомобильное путешествие из Адлера в Сочи
    Огромное спасибо Евгению за прекрасную экскурсию, за отзывчивость - он забрал меня я из аэропорта в 7 утра. Волшебное место в лесу меня просто очаровало. За 5 часов я увидела Сочи от Олимпийского парка до Мацесту. Прекрасно. Рекомендую
  • М
    Марина
    5 января 2024
    На внедорожнике по горам Сочи: поездка в мини-группе
    Отличная экскурсия! В пасмурную погоду есть что посмотреть. Мы попали в сильный дождь, хотя рассчитывали что дождь будет но не проливной и не постоянный. Обязательно нужно иметь при себе дождевик и непромокаемую обувь.
    Отличная экскурсия! В пасмурную погоду есть что посмотреть. Мы попали в сильный дождь, хотя рассчитывали что
  • В
    Вадим
    26 декабря 2023
    На внедорожнике по горам Сочи: поездка в мини-группе
    Замечательная экскурсия. Отдельное спасибо гиду Руслану за интересный и подробный рассказ об истории региона, его традициях и обычаях. Неимоверно познавательно,
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    с искрометным юмором и оптимизмом, не смотря на не совсем удачные погодные условия. Совершенно потрясающие виды на природные красоты, маршрут очень живописный. Все четко организованно, времени для самостоятельного осмотра дается много. Руслан по нашей просьбе подбирал места для остановок, с которых открывались просто захватывающие дух своей красотой пейзажи. Нафотографировались, нагулялись. Самшитовая роща со старыми грабами - это отдельное, просто волшебное место. Попадаешь как будто в сказочный мир. Вкуснейший ужин в ущелье, и все это сопровождается неиссякаемыми, пропитанными любовью и юмором историями гида! Отлично провели время, однозначно рекомендую к посещению! Отдельное спасибо гиду Руслану!

  • О
    Оксана
    16 августа 2023
    Автомобильное путешествие из Адлера в Сочи
    Рекомендую всем отдыхающим в Адлере. Интересное, комфортное путешествие с интеллигентным и внимательным гидом. Маршрут адаптируется под интересы туристов, охватывает все
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    знаковые места дороги из Адлера в Сочи и в самом Сочи. Это не экскурсия в традиционном смысле, это, действительно, как будто Вам показывает свой любимый город хороший друг.

Ответы на вопросы от путешественников по Адлеру в категории «Тисо-самшитовая роща»

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  2. Ущелья
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  5. Юпшарский каньон
  6. Набережная
  7. Роза Хутор
  8. Олимпийский Парк
  9. Гора Ахун
  10. Ущелье Ахцу
Сколько стоит экскурсия по Адлеру в июне 2024
Сейчас в Адлере в категории "Тисо-самшитовая роща" можно забронировать 3 экскурсии от 2 000 до 8 000. Туристы уже оставили гидам 52 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.79 из 5
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