Устройте себе велоприключение — прокатитесь по живописным полям и гравийным дорогам, ощущая ветер в волосах и полную свободу передвижения.
И не забывайте периодически смотреть вверх — на величественные горы, создающие завораживающий фон для путешествия. Обещаем не только заряд адреналина, но и интересные рассказы о местах, где проходит тур.
И не забывайте периодически смотреть вверх — на величественные горы, создающие завораживающий фон для путешествия. Обещаем не только заряд адреналина, но и интересные рассказы о местах, где проходит тур.
Описание водной прогулки
Качественные электровелосипеды
Путешествие происходит на специально подготовленных электровелосипедах – это комфортные горные велосипеды хорошего качества, оснащённые мотором и аккумулятором. Вы можете управлять физической нагрузкой на своё усмотрение – ехать как на обычном велосипеде или практически не крутить педали весь маршрут. Заряда хватит с запасом!
Захватывающие дух виды
Оказавшись вдали от городской суеты, вы попадёте в настоящую сказку с тенистыми тропинками, причудливыми деревьями и горными источниками. На нашем маршруте:
- Мокрый каньон реки Псахо
- Сухой каньон Псахо – тектонический разлом, которому 150 млн лет
- Рифлёные поля – бывшие виноградники с видом на горы
- Белые скалы
- Ферма «Волино» с посещением ресторана – по желанию
Безопасность прежде всего
Чтобы катание прошло без происшествий, перед стартом гид расскажет о базовой технике катания на горном велосипеде. Затем настроит велосипед для вас и починит его в пути (если это потребуется). У гида с собой будет аптечка для первой помощи и ремкомплект.
Организационные детали
- Протяжённость пути — 25 километров. Маршрут подойдёт всем, кто умеет кататься на велосипеде по пересечённой местности
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
- В стоимость включено:
— трансфер от и до точки старта на шикарном тягаче Ford F-350
— аренда электровелосипедов высокого класса, европейских брендов
— аренда экипировки: шлема, перчаток, рюкзака
— походный обед, чай
— мобильная фото- и видеосъёмка
— аптечка и ремкомплекты у гида
— экскурсия по местам, которые будем проезжать
ежедневно в 10:00
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Стоимость водной прогулки
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|12 500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На ул. Энергетиков
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 10:00
Экскурсия длится около 6 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это , вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Захар — ваша команда гидов в Адлере
Гуру местных троп и гор. На горном велосипеде больше 10 лет и с удовольствием поделюсь опытом катания с вами. Горный велосипед и Сочи — моя страсть. Люблю катание за его медитативность:Задать вопрос
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