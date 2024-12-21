Устройте себе велоприключение — прокатитесь по живописным полям и гравийным дорогам, ощущая ветер в волосах и полную свободу передвижения. И не забывайте периодически смотреть вверх — на величественные горы, создающие завораживающий фон для путешествия. Обещаем не только заряд адреналина, но и интересные рассказы о местах, где проходит тур.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Описание водной прогулки

Качественные электровелосипеды

Путешествие происходит на специально подготовленных электровелосипедах – это комфортные горные велосипеды хорошего качества, оснащённые мотором и аккумулятором. Вы можете управлять физической нагрузкой на своё усмотрение – ехать как на обычном велосипеде или практически не крутить педали весь маршрут. Заряда хватит с запасом!

Захватывающие дух виды

Оказавшись вдали от городской суеты, вы попадёте в настоящую сказку с тенистыми тропинками, причудливыми деревьями и горными источниками. На нашем маршруте:

Мокрый каньон реки Псахо

Сухой каньон Псахо – тектонический разлом, которому 150 млн лет

Рифлёные поля – бывшие виноградники с видом на горы

Белые скалы

Ферма «Волино» с посещением ресторана – по желанию

Безопасность прежде всего

Чтобы катание прошло без происшествий, перед стартом гид расскажет о базовой технике катания на горном велосипеде. Затем настроит велосипед для вас и починит его в пути (если это потребуется). У гида с собой будет аптечка для первой помощи и ремкомплект.

Организационные детали