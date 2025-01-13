Вас ждет путешествие на внедорожниках к одному из красивейших каньонов Сочи.
Впереди — настоящее бездорожье, глубокие броды, грязь, скорость, купание в красивейших водоемах, настоящая голубая глина и незабываемые впечатления!
Впереди — настоящее бездорожье, глубокие броды, грязь, скорость, купание в красивейших водоемах, настоящая голубая глина и незабываемые впечатления!
Описание экскурсии
Программа джип-тура:
- Ущелье Ахцу (смотровая Скайпарк).
- Село Галицыно.
- Долина Буйволов.
- Каньон «Псахо» (доп. сбор — 300 руб.).
- Тисо-самшитовая роща.
- Источник голубой глины — каньон «Волчий хвост».
- Троице-Георгиевский женский монастырь.
- Зона отдыха с возможностью пикника.
• Дегустации. Важная информация:Обязательно возьмите с собой: полотенце, купальные принадлежности (летний сезон), удобную обувь, солнцезащитный крем, наличные деньги, заряженные гаджеты, питьевую воду, водонепроницаемый чехол для телефона.
Ежедневно в 07:30, 13:30
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Взрослый (Курортный городок Адлера, Сириус, Адлер)
|3000 ₽
|Детский (Курортный городок Адлера, Сириус, Адлер)
|2800 ₽
|Взрослый (Центр Сочи, Хоста, Мацеста)
|4000 ₽
|Детский (Центр Сочи, Хоста, Мацеста)
|3800 ₽
|Взрослый (Красная поляна, Роза хутор, Газпром Лаура)
|5000 ₽
|Детский (Красная поляна, Роза хутор, Газпром Лаура)
|4800 ₽
|Индивидуальный тур (Курортный городок Адлера, Сириус, Адлер)
|20 000 ₽
|Индивидуальный тур (Центр Сочи, Хоста, Мацеста)
|24 000 ₽
|Индивидуальный тур (Красная поляна, Роза хутор, Газпром Лаура)
|32 000 ₽
Бронируйте БЕЗ предоплаты! Оплата происходит гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Ущелье Ахцу
- Село Галицыно
- Долина Буйволов
- Каньон «Псахо»
- Тисо-самшитовая роща
- Каньон «Волчий хвост»
- Троице-Георгиевский женский монастырь
Что включено
- Дегустации
- Трансфер (центр Сочи, Хоста, Мацеста)
- Трансфер (Красная поляна, Роза хутор, Газпром Лаура)
Что не входит в цену
- Экологический сбор на территорию каньона Псахо (300 руб.)
- Комплексный обед (от 600 до 1000 руб/чел. с 1 чел.)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Мы забираем гостей курорта с адреса проживания
Завершение: Мы развозим гостей курорта по местам их посадки
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 07:30, 13:30
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Важная информация
- Экскурсионное бюро, именуемое в дальнейшем Фирма, предоставляет клиенту услуги бронирования мест в транспорте партнёров организующим перевозки по экскурсионным маршрутам перечисленным во флаере
- Экскурсия считается забронированной после получения Фирмой предоплаты в размере в зависимости от маршрута
- Обратите внимание! Экскурсия не отменяется из-за дождя или грома (кроме экскурсий связанных с морем)
- Фирма обязана:
- Предоставить услуги по безопасности и качеству, соответствующие требованиям стандартов
- Предоставить клиенту полную и достоверную информацию об экскурсионных маршрутах
- Предоставить рекомендации по мерам безопасности на маршрутах
- Клиент обязан:
- Сохранять окружающую среду, бережно относиться к памятникам природы
- Соблюдать правила личной безопасности, придерживаясь рекомендаций полученных от представителя фирмы
- Явиться к месту и ко времени начала экскурсии без опоздания
- Клиент имеет право:
- На получение необходимой и достоверной информации об экскурсиях
- На обеспечение личной безопасности, своих потребительских прав
- Расторгнуть договор купли-продажи экскурсионных услуг в любой момент до ее начала, возместив при этом Фирме ее фактические затраты и убытки, причиненные расторжением договора, что составляет при отказе:
- За 3 и более дней до начала - 0 % стоимости бронирования
- Менее чем за 3 дня до начала - 100 % от стоимости бронирования
- Фирма не несет ответственности:
- За частичное или полное невыполнение обязательств, возникшие по причине форс-мажорных обстоятельств
- За вред, причиненный клиентам третьими лицами
- В случае отказа в пропуске перехода через российско-абхазскую границу
- За совершение клиентом противоправных действий
- Предоплата не подлежит возврату в случае неявки или опоздания клиента к месту и времени отправления экскурсии
- Фирма вправе отказать в предоставлении экскурсионных услуг в случае явки экскурсанта в нетрезвом состоянии к началу экскурсии
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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