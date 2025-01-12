Вас ждет удивительное путешествие по Абхазии. Прогулка по парку принца Ольденбургского, архитектурные шедевры Зимнего театра и Юпшарский каньон. Вы сможете попробовать мед, вино и сыры, а также насладиться спокойствием озера Рица. Местный гид расскажет о каждом месте, делая экскурсию не только познавательной, но и увлекательной. Это идеальная возможность открыть для себя самые красивые уголки Абхазии

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Описание экскурсии

Ресторан Гагрипш — один из символов города Гагра. Деревянное здание с часами было привезено в разобранном виде из Скандинавии в 1902 году

— один из символов города Гагра. Деревянное здание с часами было привезено в разобранном виде из Скандинавии в 1902 году Парк принца Ольденбургского . Создан более 100 лет назад. На территории собраны растения, произрастающие в разных уголках Земли

. Создан более 100 лет назад. На территории собраны растения, произрастающие в разных уголках Земли Гагрская колоннада . Арочная конструкция в мавританском стиле расположена полукругом у небольшой площади

. Арочная конструкция в мавританском стиле расположена полукругом у небольшой площади Зимний театр , построенный пленными немцами в послевоенные годы. Его архитектурный стиль можно назвать «южным вариантом» неоклассики-ампира

, построенный пленными немцами в послевоенные годы. Его архитектурный стиль можно назвать «южным вариантом» неоклассики-ампира Дегустация . Вы попробуете мёд, медовуху, вино, чачу, сыр, высокогорный чай и мясо-по абхазски (включено в стоимость)

. Вы попробуете мёд, медовуху, вино, чачу, сыр, высокогорный чай и мясо-по абхазски (включено в стоимость) Водопад «Девичьи слёзы» — множество струй, ниспадающих с высоты 55 метров. Местные жители считают, что водопад способен исполнить желания, главное — чтобы они были искренними и сопровождались подношениями духам в виде разноцветных ленточек

— множество струй, ниспадающих с высоты 55 метров. Местные жители считают, что водопад способен исполнить желания, главное — чтобы они были искренними и сопровождались подношениями духам в виде разноцветных ленточек Юпшарский каньон или «Каменный мешок». Глубокое ущелье с крутыми скалами и извилистой рекой, окружённое зелёными лесами и живописными пейзажами

или «Каменный мешок». Глубокое ущелье с крутыми скалами и извилистой рекой, окружённое зелёными лесами и живописными пейзажами Чабгарский карниз или «Прощай, родина!» — пожалуй, самая популярная смотровая площадка по пути на озеро Рица. С неё открываются великолепные виды на Юпшарский каньон и одну из его самых узких частей шириной в 20 метров

— пожалуй, самая популярная смотровая площадка по пути на озеро Рица. С неё открываются великолепные виды на Юпшарский каньон и одну из его самых узких частей шириной в 20 метров Озеро Рица — место, где душа находит покой, где можно забыть о повседневных заботах и просто наслаждаться красотой окружающего мира. У вас будет свободное время, чтобы отдохнуть, расслабиться и сделать красивые фото

Также вы увидите:

Приморский бульвар в городе Гагра

Гегский водопад

Самшитовый лес

Подвесной мост

Голубое озеро

Реку Бзыбь

Водопад Мужские слёзы

Поездка проходит в сопровождении опытного водителя-гида, который не будет утомлять вас историческими фактами, но расскажет самое интересное о стране, в которой вырос.

Организационные детали

Поедем на автомобилях УАЗ Patriot или УАЗ Hunter. Вместимость — 8 пассажирских мест

Программа подходит для путешественников всех возрастов из РФ, Беларуси и Казахстана

В стоимость включено: трансфер, сопровождение через границу, услуги водителя-гида, дегустация, подарок (бутылка абхазского вина)

Для пересечения государственной границы РФ вам необходимо иметь при себе оригиналы документов, удостоверяющих личность — подробности в билете

С вами поедет один из гидов-водителей нашей команды

Правила пересечения границы

Для пересечения границы взрослым потребуется паспорт РФ, детям до 14 лет необходимо будет предъявить один из документов: загранпаспорт; свидетельство о рождении с отметкой о гражданстве РФ (печать) или свидетельство о приобретении гражданства; паспорт родителя — гражданина РФ, с указанием информации о детях. Выезд ребёнка возможен в присутствии одного из родителей либо по нотариальной доверенности.

Дополнительные расходы