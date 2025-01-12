Вас ждет удивительное путешествие по Абхазии. Прогулка по парку принца Ольденбургского, архитектурные шедевры Зимнего театра и Юпшарский каньон. Вы сможете попробовать мед, вино и сыры, а также насладиться спокойствием озера Рица. Местный гид расскажет о каждом месте, делая экскурсию не только познавательной, но и увлекательной. Это идеальная возможность открыть для себя самые красивые уголки Абхазии
6 причин купить эту экскурсию
- 🚙 Увлекательный джип-тур
- 🍷 Дегустация местных вин
- 🏞 Живописные природные виды
- 🕍 Исторические достопримечательности
- 👨👩👧👦 Подходит для всех возрастов
- 🎁 Подарок - бутылка вина
Что можно увидеть
- Ресторан Гагрипш
- Парк принца Ольденбургского
- Гагрская колоннада
- Зимний театр
- Юпшарский каньон
- Чабгарский карниз
- Озеро Рица
Описание экскурсии
- Ресторан Гагрипш — один из символов города Гагра. Деревянное здание с часами было привезено в разобранном виде из Скандинавии в 1902 году
- Парк принца Ольденбургского. Создан более 100 лет назад. На территории собраны растения, произрастающие в разных уголках Земли
- Гагрская колоннада. Арочная конструкция в мавританском стиле расположена полукругом у небольшой площади
- Зимний театр, построенный пленными немцами в послевоенные годы. Его архитектурный стиль можно назвать «южным вариантом» неоклассики-ампира
- Дегустация. Вы попробуете мёд, медовуху, вино, чачу, сыр, высокогорный чай и мясо-по абхазски (включено в стоимость)
- Водопад «Девичьи слёзы» — множество струй, ниспадающих с высоты 55 метров. Местные жители считают, что водопад способен исполнить желания, главное — чтобы они были искренними и сопровождались подношениями духам в виде разноцветных ленточек
- Юпшарский каньон или «Каменный мешок». Глубокое ущелье с крутыми скалами и извилистой рекой, окружённое зелёными лесами и живописными пейзажами
- Чабгарский карниз или «Прощай, родина!» — пожалуй, самая популярная смотровая площадка по пути на озеро Рица. С неё открываются великолепные виды на Юпшарский каньон и одну из его самых узких частей шириной в 20 метров
- Озеро Рица — место, где душа находит покой, где можно забыть о повседневных заботах и просто наслаждаться красотой окружающего мира. У вас будет свободное время, чтобы отдохнуть, расслабиться и сделать красивые фото
Также вы увидите:
- Приморский бульвар в городе Гагра
- Гегский водопад
- Самшитовый лес
- Подвесной мост
- Голубое озеро
- Реку Бзыбь
- Водопад Мужские слёзы
Поездка проходит в сопровождении опытного водителя-гида, который не будет утомлять вас историческими фактами, но расскажет самое интересное о стране, в которой вырос.
Организационные детали
- Поедем на автомобилях УАЗ Patriot или УАЗ Hunter. Вместимость — 8 пассажирских мест
- Программа подходит для путешественников всех возрастов из РФ, Беларуси и Казахстана
- В стоимость включено: трансфер, сопровождение через границу, услуги водителя-гида, дегустация, подарок (бутылка абхазского вина)
- Для пересечения государственной границы РФ вам необходимо иметь при себе оригиналы документов, удостоверяющих личность — подробности в билете
- С вами поедет один из гидов-водителей нашей команды
Правила пересечения границы
Для пересечения границы взрослым потребуется паспорт РФ, детям до 14 лет необходимо будет предъявить один из документов: загранпаспорт; свидетельство о рождении с отметкой о гражданстве РФ (печать) или свидетельство о приобретении гражданства; паспорт родителя — гражданина РФ, с указанием информации о детях. Выезд ребёнка возможен в присутствии одного из родителей либо по нотариальной доверенности.
Дополнительные расходы
- Экологический сбор в Рицинский национальный парк — 700 ₽ взрослый (с 12 лет), 200 ₽ детский (с 8 до 12 лет), до 8 лет бесплатно
- Питание — около 700 ₽ (по желанию)
- Тарзанка (зиплайн) — 1000 ₽ (по желанию)
- Катамараны на озере Рица — 500 ₽/30 мин (по желанию)
ежедневно в 06:30
Выбрать дату
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Взрослый билет (12+) из Адлерского района и ПГТ Сириус
|1800 ₽
|Детский билет (до 12 лет) из Адлерского района и ПГТ Сириус
|1750 ₽
|Взрослый билет (12+) билет из Центрального и Хостинского района
|2250 ₽
|Детский билет (до 12 лет) из Центрального и Адлерского района
|2200 ₽
|Взрослый билет (12+) без трансфера, от границы
|1600 ₽
|Детский билет (до 12 лет)
|1550 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Муниципальные автобусные остановки
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 06:30
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Екатерина — Организатор в Адлере
Провела экскурсии для 163 туристов
Добрый день! Меня зовут Катерина, и я с огромной радостью помогу вам распланировать отдых. Я руковожу командой 15 водителей-гидов, профессионалов своего дела. Работаем мы более 5 лет. Нашу команду объединяет любовь к общему делу и гостям. Наша цель — подарить людям положительные эмоции, а также незабываемые впечатления о поездке по Абхазии.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Катерина
12 янв 2025
Отличный тур, по отличной цене!! Честно,даже не ожидала такой заботы и организаторской способности. Мне кажется мы посетили все самые красивые места за один раз. Не было спешки,никто никого не ждал.
А
Александр
30 дек 2024
Маршрут, организация отлично! Спасибо за впечатление!
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