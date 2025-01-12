Красавица Рица, водопады и дегустация вина: авторский джип-тур из Адлера

Отправляйтесь в незабываемое путешествие по Абхазии! Вас ждут живописные виды, дегустация местных деликатесов и захватывающие истории от местного гида
Вас ждет удивительное путешествие по Абхазии. Прогулка по парку принца Ольденбургского, архитектурные шедевры Зимнего театра и Юпшарский каньон. Вы сможете попробовать мед, вино и сыры, а также насладиться спокойствием озера Рица. Местный гид расскажет о каждом месте, делая экскурсию не только познавательной, но и увлекательной. Это идеальная возможность открыть для себя самые красивые уголки Абхазии
5
2 отзыва

6 причин купить эту экскурсию

  • 🚙 Увлекательный джип-тур
  • 🍷 Дегустация местных вин
  • 🏞 Живописные природные виды
  • 🕍 Исторические достопримечательности
  • 👨‍👩‍👧‍👦 Подходит для всех возрастов
  • 🎁 Подарок - бутылка вина
Красавица Рица, водопады и дегустация вина: авторский джип-тур из Адлера
Красавица Рица, водопады и дегустация вина: авторский джип-тур из Адлера
Красавица Рица, водопады и дегустация вина: авторский джип-тур из Адлера
Ближайшие даты:
23
мар24
мар25
мар26
мар27
мар28
мар29
мар
Время начала: 06:30

Что можно увидеть

  • Ресторан Гагрипш
  • Парк принца Ольденбургского
  • Гагрская колоннада
  • Зимний театр
  • Юпшарский каньон
  • Чабгарский карниз
  • Озеро Рица

Описание экскурсии

  • Ресторан Гагрипш — один из символов города Гагра. Деревянное здание с часами было привезено в разобранном виде из Скандинавии в 1902 году
  • Парк принца Ольденбургского. Создан более 100 лет назад. На территории собраны растения, произрастающие в разных уголках Земли
  • Гагрская колоннада. Арочная конструкция в мавританском стиле расположена полукругом у небольшой площади
  • Зимний театр, построенный пленными немцами в послевоенные годы. Его архитектурный стиль можно назвать «южным вариантом» неоклассики-ампира
  • Дегустация. Вы попробуете мёд, медовуху, вино, чачу, сыр, высокогорный чай и мясо-по абхазски (включено в стоимость)
  • Водопад «Девичьи слёзы» — множество струй, ниспадающих с высоты 55 метров. Местные жители считают, что водопад способен исполнить желания, главное — чтобы они были искренними и сопровождались подношениями духам в виде разноцветных ленточек
  • Юпшарский каньон или «Каменный мешок». Глубокое ущелье с крутыми скалами и извилистой рекой, окружённое зелёными лесами и живописными пейзажами
  • Чабгарский карниз или «Прощай, родина!» — пожалуй, самая популярная смотровая площадка по пути на озеро Рица. С неё открываются великолепные виды на Юпшарский каньон и одну из его самых узких частей шириной в 20 метров
  • Озеро Рица — место, где душа находит покой, где можно забыть о повседневных заботах и просто наслаждаться красотой окружающего мира. У вас будет свободное время, чтобы отдохнуть, расслабиться и сделать красивые фото

Также вы увидите:

  • Приморский бульвар в городе Гагра
  • Гегский водопад
  • Самшитовый лес
  • Подвесной мост
  • Голубое озеро
  • Реку Бзыбь
  • Водопад Мужские слёзы

Поездка проходит в сопровождении опытного водителя-гида, который не будет утомлять вас историческими фактами, но расскажет самое интересное о стране, в которой вырос.

Организационные детали

  • Поедем на автомобилях УАЗ Patriot или УАЗ Hunter. Вместимость — 8 пассажирских мест
  • Программа подходит для путешественников всех возрастов из РФ, Беларуси и Казахстана
  • В стоимость включено: трансфер, сопровождение через границу, услуги водителя-гида, дегустация, подарок (бутылка абхазского вина)
  • Для пересечения государственной границы РФ вам необходимо иметь при себе оригиналы документов, удостоверяющих личность — подробности в билете
  • С вами поедет один из гидов-водителей нашей команды

Правила пересечения границы

Для пересечения границы взрослым потребуется паспорт РФ, детям до 14 лет необходимо будет предъявить один из документов: загранпаспорт; свидетельство о рождении с отметкой о гражданстве РФ (печать) или свидетельство о приобретении гражданства; паспорт родителя — гражданина РФ, с указанием информации о детях. Выезд ребёнка возможен в присутствии одного из родителей либо по нотариальной доверенности.

Дополнительные расходы

  • Экологический сбор в Рицинский национальный парк — 700 ₽ взрослый (с 12 лет), 200 ₽ детский (с 8 до 12 лет), до 8 лет бесплатно
  • Питание — около 700 ₽ (по желанию)
  • Тарзанка (зиплайн) — 1000 ₽ (по желанию)
  • Катамараны на озере Рица — 500 ₽/30 мин (по желанию)

ежедневно в 06:30

Выбрать дату

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Взрослый билет (12+) из Адлерского района и ПГТ Сириус1800 ₽
Детский билет (до 12 лет) из Адлерского района и ПГТ Сириус1750 ₽
Взрослый билет (12+) билет из Центрального и Хостинского района2250 ₽
Детский билет (до 12 лет) из Центрального и Адлерского района2200 ₽
Взрослый билет (12+) без трансфера, от границы1600 ₽
Детский билет (до 12 лет)1550 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Муниципальные автобусные остановки
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 06:30
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
Катерина
12 янв 2025
Отличный тур, по отличной цене!! Честно,даже не ожидала такой заботы и организаторской способности. Мне кажется мы посетили все самые красивые места за один раз. Не было спешки,никто никого не ждал.
читать дальше

Дети (6 и 10 лет) были в восторге, только уже под конец,когда возвращались уснули. И это удивление номер 2 за день))). Обычно батарейка у них так быстро не садится. Жаль тут не прикрепить видео, у меня получился волшебный ролик. Абхазия волшебная страна, даже кажется, что где на ветке стоить Эльф и наблюдает.

А
30 дек 2024
Маршрут, организация отлично! Спасибо за впечатление!

Похожие экскурсии из Адлера

Джип-тур по Абхазии: Гагра, Рица, Гегский водопад
На машине
Джиппинг
Джиппинг в Абхазию
12 часов
27 отзывов
Мини-группа
до 8 чел.
Путешествие на джипах по Абхазии: водопады, озёра и каньоны
Готовы покорить горную Абхазию на джипах в мини-группе? Вас ждут водопады, озёра и каньоны, а также дегустация абхазских вин и мёда
Начало: Возле ближайшей к вам остановки общественного тран...
Расписание: ежедневно в 06:45 и 07:00
Сегодня в 06:45
Завтра в 06:45
2000 ₽ за человека
Природа и история Абхазии - поездка из Адлера
На машине
8 часов
2 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Природа и история Абхазии - поездка из Адлера
Погрузитесь в атмосферу Абхазии, посетив водопады, каньоны и озера. Узнайте о культуре и истории региона, попробуйте традиционные блюда и напитки
27 мар в 08:00
28 мар в 08:00
18 700 ₽ за всё до 4 чел.
Гегский водопад и озеро Рица. Поездка из Адлера в мини-группе
На машине
Джиппинг
13 часов
-
10%
27 отзывов
Мини-группа
до 10 чел.
Путешествие к Рице и Гегскому водопаду из Адлера
Откройте для себя красоту Абхазии, посетив Гегский водопад и озеро Рица в комфортной групповой экскурсии
Начало: В Адлере/Сириусе
Расписание: ежедневно в 06:30
Сегодня в 06:30
Завтра в 06:30
1890 ₽2100 ₽ за человека