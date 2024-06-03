С Светлана Джип-тур по окрестностям Сочи Роберт знает свое дело, относится с юмором и душой, как будто всю жизнь друг друга знаем, отлично провели время, спасибо за такие возможности

К Карина Джип-тур по окрестностям Сочи Рекомендую каждому посетить данный тур! Отдельное спасибо дяде Роберту,настолько душевно,атмосферно и круто, запомним надолго,объеденит даже самых разных людей! Было очень круто!!! Не хотелось расставаться,навсегда в воспоминаниях! 🤍🤍🤍

М Михаил Джип-тур по окрестностям Сочи Отличный тур. Огромное спасибо водителю Алику. Получили большое удовольствие от поездки, красивых видов и вина)

Д Дарья На внедорожнике по горам Сочи: поездка в мини-группе Очень понравилось

А Айгуль Приключение в окрестностях Большого Сочи Экскурсия прошла прекрасно. Рекомендую Андрея как профессионального гида и красноречивого рассказчика. Андрей много знает о родном крае и с удовольствием отвечает на все вопросы. Комфортабельный автомобиль, что конечно важно на 9ти часовой экскурсии.

М Марина На внедорожнике по горам Сочи: поездка в мини-группе Отличная экскурсия! В пасмурную погоду есть что посмотреть. Мы попали в сильный дождь, хотя рассчитывали что дождь будет но не проливной и не постоянный. Обязательно нужно иметь при себе дождевик и непромокаемую обувь.

В Вадим На внедорожнике по горам Сочи: поездка в мини-группе читать дальше с искрометным юмором и оптимизмом, не смотря на не совсем удачные погодные условия. Совершенно потрясающие виды на природные красоты, маршрут очень живописный. Все четко организованно, времени для самостоятельного осмотра дается много. Руслан по нашей просьбе подбирал места для остановок, с которых открывались просто захватывающие дух своей красотой пейзажи. Нафотографировались, нагулялись. Самшитовая роща со старыми грабами - это отдельное, просто волшебное место. Попадаешь как будто в сказочный мир. Вкуснейший ужин в ущелье, и все это сопровождается неиссякаемыми, пропитанными любовью и юмором историями гида! Отлично провели время, однозначно рекомендую к посещению! Отдельное спасибо гиду Руслану! Замечательная экскурсия. Отдельное спасибо гиду Руслану за интересный и подробный рассказ об истории региона, его традициях и обычаях. Неимоверно познавательно,

К Ксения Приключение в окрестностях Большого Сочи Не по вине организатора, многие объекты стали резко платными и несколько раз платишь за въезд в «Национальный парк» в сомнительные халупы! Некоторые объекты вообще закрыты! Но гид старался на 100%