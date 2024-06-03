Экскурсии в Троице-Георгиевский женский монастырь в Сочи

Найдено 4 экскурсии в категории «Троице-Георгиевский монастырь» в Адлере, цены от 1 560 ₽, скидки до 20%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Приключение в окрестностях Большого Сочи
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
30 отзывов
Приключение в окрестностях Большого Сочи: экскурсия на внедорожнике
Откройте для себя уникальные локации Адлера и окрестностей Сочи на комфортабельном внедорожнике с персональным гидом
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
19 000 за всё до 6 чел.
На внедорожнике по горам Сочи: поездка в мини-группе
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
Мини-группа
5 часов
5 отзывов
На внедорожнике по горам Сочи: эксклюзивное путешествие для групп
Откройте великолепие горных пейзажей Сочи, путешествуя в комфортном внедорожнике с опытным гидом
Начало: На остановке, ж/д вокзале, у КПП крупного отеля
Расписание: ежедневно в 13:30
Сегодня в 13:30
Завтра в 13:30
2 000 за человека
Джип-тур по окрестностям Сочи
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
скидка
20%
Мини-группа
6 часов
25 отзывов
Джип-тур Сочи: самшитовые рощи и каньоны
Вас ждет захватывающее приключение на внедорожнике по живописным местам Адлера с посещением уникальных природных достопримечательностей
Начало: Адлер, Сириус
Расписание: ежедневно в 13:00
Сегодня в 13:00
Завтра в 13:00
19501 560 за человека
Каньон Псахо: природное чудо и одно из лучших мест для фотосессий
🚶 Пешая
🚐 На микроавтобусе
Фотопрогулка
6 часов
Каньон Псахо: природное чудо и одно из лучших мест для фотосессий
Отправиться в треккинг по ущелью в окружении скал и самшитового леса (в мини-группе)
Начало: У вашего отеля в Адлере/Хосте
Расписание: ежедневно в 09:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
2 800 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • С
    Светлана
    3 июня 2024
    Джип-тур по окрестностям Сочи
    Роберт знает свое дело, относится с юмором и душой, как будто всю жизнь друг друга знаем, отлично провели время, спасибо за такие возможности
  • К
    Карина
    3 июня 2024
    Джип-тур по окрестностям Сочи
    Рекомендую каждому посетить данный тур! Отдельное спасибо дяде Роберту,настолько душевно,атмосферно и круто, запомним надолго,объеденит даже самых разных людей! Было очень круто!!! Не хотелось расставаться,навсегда в воспоминаниях! 🤍🤍🤍
    Рекомендую каждому посетить данный тур! Отдельное спасибо дяде Роберту,настолько душевно,атмосферно и круто, запомним надолго,объеденит даже самыхРекомендую каждому посетить данный тур! Отдельное спасибо дяде Роберту,настолько душевно,атмосферно и круто, запомним надолго,объеденит даже самыхРекомендую каждому посетить данный тур! Отдельное спасибо дяде Роберту,настолько душевно,атмосферно и круто, запомним надолго,объеденит даже самыхРекомендую каждому посетить данный тур! Отдельное спасибо дяде Роберту,настолько душевно,атмосферно и круто, запомним надолго,объеденит даже самыхРекомендую каждому посетить данный тур! Отдельное спасибо дяде Роберту,настолько душевно,атмосферно и круто, запомним надолго,объеденит даже самыхРекомендую каждому посетить данный тур! Отдельное спасибо дяде Роберту,настолько душевно,атмосферно и круто, запомним надолго,объеденит даже самых
  • М
    Михаил
    2 мая 2024
    Джип-тур по окрестностям Сочи
    Отличный тур. Огромное спасибо водителю Алику. Получили большое удовольствие от поездки, красивых видов и вина)
    Отличный тур. Огромное спасибо водителю Алику. Получили большое удовольствие от поездки, красивых видов и вина)Отличный тур. Огромное спасибо водителю Алику. Получили большое удовольствие от поездки, красивых видов и вина)Отличный тур. Огромное спасибо водителю Алику. Получили большое удовольствие от поездки, красивых видов и вина)Отличный тур. Огромное спасибо водителю Алику. Получили большое удовольствие от поездки, красивых видов и вина)Отличный тур. Огромное спасибо водителю Алику. Получили большое удовольствие от поездки, красивых видов и вина)Отличный тур. Огромное спасибо водителю Алику. Получили большое удовольствие от поездки, красивых видов и вина)Отличный тур. Огромное спасибо водителю Алику. Получили большое удовольствие от поездки, красивых видов и вина)
  • Д
    Дарья
    23 апреля 2024
    На внедорожнике по горам Сочи: поездка в мини-группе
    Очень понравилось
  • А
    Айгуль
    26 февраля 2024
    Приключение в окрестностях Большого Сочи
    Экскурсия прошла прекрасно. Рекомендую Андрея как профессионального гида и красноречивого рассказчика. Андрей много знает о родном крае и с удовольствием отвечает на все вопросы. Комфортабельный автомобиль, что конечно важно на 9ти часовой экскурсии.
  • М
    Марина
    5 января 2024
    На внедорожнике по горам Сочи: поездка в мини-группе
    Отличная экскурсия! В пасмурную погоду есть что посмотреть. Мы попали в сильный дождь, хотя рассчитывали что дождь будет но не проливной и не постоянный. Обязательно нужно иметь при себе дождевик и непромокаемую обувь.
    Отличная экскурсия! В пасмурную погоду есть что посмотреть. Мы попали в сильный дождь, хотя рассчитывали что
  • В
    Вадим
    26 декабря 2023
    На внедорожнике по горам Сочи: поездка в мини-группе
    Замечательная экскурсия. Отдельное спасибо гиду Руслану за интересный и подробный рассказ об истории региона, его традициях и обычаях. Неимоверно познавательно,
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    с искрометным юмором и оптимизмом, не смотря на не совсем удачные погодные условия. Совершенно потрясающие виды на природные красоты, маршрут очень живописный. Все четко организованно, времени для самостоятельного осмотра дается много. Руслан по нашей просьбе подбирал места для остановок, с которых открывались просто захватывающие дух своей красотой пейзажи. Нафотографировались, нагулялись. Самшитовая роща со старыми грабами - это отдельное, просто волшебное место. Попадаешь как будто в сказочный мир. Вкуснейший ужин в ущелье, и все это сопровождается неиссякаемыми, пропитанными любовью и юмором историями гида! Отлично провели время, однозначно рекомендую к посещению! Отдельное спасибо гиду Руслану!

  • К
    Ксения
    12 августа 2023
    Приключение в окрестностях Большого Сочи
    Не по вине организатора, многие объекты стали резко платными и несколько раз платишь за въезд в «Национальный парк» в сомнительные халупы! Некоторые объекты вообще закрыты! Но гид старался на 100%
  • Е
    Елена
    6 августа 2023
    Приключение в окрестностях Большого Сочи
    Отличная организация. Экскурсия проходила при +39 и не простой дороге, но благодаря водителю-гиду Александру было очень комфортно, интересно и даже вкусно. Однозначно рекомендую всем эту экскурсию. Организаторам процветания, благодарных туристов и покорения новых вершин!!!!
    Отличная организация. Экскурсия проходила при +39 и не простой дороге, но благодаря водителю-гиду Александру было оченьОтличная организация. Экскурсия проходила при +39 и не простой дороге, но благодаря водителю-гиду Александру было оченьОтличная организация. Экскурсия проходила при +39 и не простой дороге, но благодаря водителю-гиду Александру было оченьОтличная организация. Экскурсия проходила при +39 и не простой дороге, но благодаря водителю-гиду Александру было очень

Ответы на вопросы от путешественников по Адлеру в категории «Троице-Георгиевский монастырь»

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  5. Юпшарский каньон
  6. Набережная
  7. Роза Хутор
  8. Олимпийский Парк
  9. Гора Ахун
  10. Ущелье Ахцу
Сколько стоит экскурсия по Адлеру в июне 2024
Сейчас в Адлере в категории "Троице-Георгиевский монастырь" можно забронировать 4 экскурсии от 1 560 до 19 000 со скидкой до 20%. Туристы уже оставили гидам 60 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.79 из 5
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