1 чел.
По популярности
Индивидуальная
9 часов
Приключение в окрестностях Большого Сочи: экскурсия на внедорожнике
Откройте для себя уникальные локации Адлера и окрестностей Сочи на комфортабельном внедорожнике с персональным гидом
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
19 000₽ за всё до 6 чел.
Мини-группа
5 часов
На внедорожнике по горам Сочи: эксклюзивное путешествие для групп
Откройте великолепие горных пейзажей Сочи, путешествуя в комфортном внедорожнике с опытным гидом
Начало: На остановке, ж/д вокзале, у КПП крупного отеля
Расписание: ежедневно в 13:30
Сегодня в 13:30
Завтра в 13:30
2 000₽ за человека
скидка
20%
Мини-группа
6 часов
Джип-тур Сочи: самшитовые рощи и каньоны
Вас ждет захватывающее приключение на внедорожнике по живописным местам Адлера с посещением уникальных природных достопримечательностей
Начало: Адлер, Сириус
Расписание: ежедневно в 13:00
Сегодня в 13:00
Завтра в 13:00
19501 560₽ за человека
Фотопрогулка
6 часов
Каньон Псахо: природное чудо и одно из лучших мест для фотосессий
Отправиться в треккинг по ущелью в окружении скал и самшитового леса (в мини-группе)
Начало: У вашего отеля в Адлере/Хосте
Расписание: ежедневно в 09:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
2 800₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ССветлана3 июня 2024Роберт знает свое дело, относится с юмором и душой, как будто всю жизнь друг друга знаем, отлично провели время, спасибо за такие возможности
- ККарина3 июня 2024Рекомендую каждому посетить данный тур! Отдельное спасибо дяде Роберту,настолько душевно,атмосферно и круто, запомним надолго,объеденит даже самых разных людей! Было очень круто!!! Не хотелось расставаться,навсегда в воспоминаниях! 🤍🤍🤍
- ММихаил2 мая 2024Отличный тур. Огромное спасибо водителю Алику. Получили большое удовольствие от поездки, красивых видов и вина)
- ДДарья23 апреля 2024Очень понравилось
- ААйгуль26 февраля 2024Экскурсия прошла прекрасно. Рекомендую Андрея как профессионального гида и красноречивого рассказчика. Андрей много знает о родном крае и с удовольствием отвечает на все вопросы. Комфортабельный автомобиль, что конечно важно на 9ти часовой экскурсии.
- ММарина5 января 2024Отличная экскурсия! В пасмурную погоду есть что посмотреть. Мы попали в сильный дождь, хотя рассчитывали что дождь будет но не проливной и не постоянный. Обязательно нужно иметь при себе дождевик и непромокаемую обувь.
- ВВадим26 декабря 2023Замечательная экскурсия. Отдельное спасибо гиду Руслану за интересный и подробный рассказ об истории региона, его традициях и обычаях. Неимоверно познавательно,
- ККсения12 августа 2023Не по вине организатора, многие объекты стали резко платными и несколько раз платишь за въезд в «Национальный парк» в сомнительные халупы! Некоторые объекты вообще закрыты! Но гид старался на 100%
- ЕЕлена6 августа 2023Отличная организация. Экскурсия проходила при +39 и не простой дороге, но благодаря водителю-гиду Александру было очень комфортно, интересно и даже вкусно. Однозначно рекомендую всем эту экскурсию. Организаторам процветания, благодарных туристов и покорения новых вершин!!!!
Ответы на вопросы от путешественников по Адлеру в категории «Троице-Георгиевский монастырь»
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