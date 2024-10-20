Очень познавательная и позитивная экскурсия! 👍 Гид Светлана - очень интересно всё и обо всём рассказывает, водитель Вячеслав - комфортно

водит автобус! Ну а уж чайная плантация, дегустации, водопады и застолье - это просто не описать… Всем рекомендую - превосходно! 🔥💣💥 Не пожалеете! 😉

Л Лариса

По Абхазии с ветерком, музыкой и вином

Экскурсия с ветерком и музыкой просто была супер, водитель Аркадий оставил море впечатлений от этой прогулки по достопримечательностям Абхазии, угощал вкусным абхазским вином. От поездки осталось масса впечатлений, рекомендую от всей души👍🏼