9 часов
Групповая
Групповая экскурсия по Адлеру
Отправляйтесь в живописное приключение по Адлеру! Водопады, дольмены, переправа на ГАЗ-66 и кавказское застолье с танцами и песнями ждут вас
Начало: У вашего отеля
Расписание: во вторник, среду, четверг, субботу и воскресенье в 11:00
Завтра в 11:00
15 янв в 11:00
2200₽ за человека
12 часов
Групповая
По Абхазии с ветерком, музыкой и вином. ДЖИП-ТУР
Начало: По договоренности
Расписание: Вторник, Четверг, суббота
Завтра в 06:00
16 янв в 06:00
от 1600₽ за человека
6 часов
Мини-группа
до 8 чел.
Джип-тур «Грязные танцы, каньон Псахо»
Начало: Мы забираем гостей курорта с адреса проживания
Расписание: Ежедневно в 07:30, 13:30
Сегодня в 13:00
Завтра в 07:00
от 3000₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ВВиталий20 октября 2024Очень познавательная и позитивная экскурсия! 👍 Гид Светлана - очень интересно всё и обо всём рассказывает, водитель Вячеслав - комфортно
- ЛЛариса23 сентября 2024По Абхазии с ветерком, музыкой и виномЭкскурсия с ветерком и музыкой просто была супер, водитель Аркадий оставил море впечатлений от этой прогулки по достопримечательностям Абхазии, угощал вкусным абхазским вином. От поездки осталось масса впечатлений, рекомендую от всей души👍🏼
- ВВенера14 сентября 2024По Абхазии с ветерком, музыкой и виномВсё понравилось. Замечательный и весёлый водитель-гид Арэс 👍. Замечательная подобраласт компактная. Обязательно вернёмся.
- ААнастасия11 сентября 2024Искренне благодарю всю вашу команду за организацию этого мероприятия👍🏼А наш гид Тенгиз самый лучший ☺️Нам все понравилось. Катали на машине
- ННаталья16 августа 2024Много времени на дегустации, мало на экскурсию.
Ответы на вопросы от путешественников по Адлеру в категории «Музыкальные»
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