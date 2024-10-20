Музыкальные – экскурсии в Адлере

Найдено 3 экскурсии в категории «Музыкальные» в Адлере, цены от 1600 ₽. Расписание для бронирования на январь, февраль и март в 2025 году
Автобусная экскурсия «Водопады, дольмены и кавказское застолье»
На автобусе
10 отзывов
9 часов
Групповая
Групповая экскурсия по Адлеру
Отправляйтесь в живописное приключение по Адлеру! Водопады, дольмены, переправа на ГАЗ-66 и кавказское застолье с танцами и песнями ждут вас
Начало: У вашего отеля
Расписание: во вторник, среду, четверг, субботу и воскресенье в 11:00
Завтра в 11:00
15 янв в 11:00
2200 за человека
По Абхазии с ветерком, музыкой и вином. ДЖИП-ТУР
Джиппинг
Джиппинг в Абхазию
9 отзывов
12 часов
Групповая
По Абхазии с ветерком, музыкой и вином. ДЖИП-ТУР
Начало: По договоренности
Расписание: Вторник, Четверг, суббота
Завтра в 06:00
16 янв в 06:00
от 1600 за человека
Джип-тур «Грязные танцы, каньон Псахо»
Джиппинг
6 часов
Мини-группа
до 8 чел.
Джип-тур «Грязные танцы, каньон Псахо»
Начало: Мы забираем гостей курорта с адреса проживания
Расписание: Ежедневно в 07:30, 13:30
Сегодня в 13:00
Завтра в 07:00
от 3000 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • В
    Виталий
    20 октября 2024
    Автобусная экскурсия «Водопады, дольмены и кавказское застолье»
    Очень познавательная и позитивная экскурсия! 👍 Гид Светлана - очень интересно всё и обо всём рассказывает, водитель Вячеслав - комфортно
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    водит автобус! Ну а уж чайная плантация, дегустации, водопады и застолье - это просто не описать… Всем рекомендую - превосходно! 🔥💣💥 Не пожалеете! 😉

    Очень познавательная и позитивная экскурсия! 👍 Гид Светлана - очень интересно всё и обо всём рассказываетОчень познавательная и позитивная экскурсия! 👍 Гид Светлана - очень интересно всё и обо всём рассказываетОчень познавательная и позитивная экскурсия! 👍 Гид Светлана - очень интересно всё и обо всём рассказывает
  • Л
    Лариса
    23 сентября 2024
    По Абхазии с ветерком, музыкой и вином
    Экскурсия с ветерком и музыкой просто была супер, водитель Аркадий оставил море впечатлений от этой прогулки по достопримечательностям Абхазии, угощал вкусным абхазским вином. От поездки осталось масса впечатлений, рекомендую от всей души👍🏼
  • В
    Венера
    14 сентября 2024
    По Абхазии с ветерком, музыкой и вином
    Всё понравилось. Замечательный и весёлый водитель-гид Арэс 👍. Замечательная подобраласт компактная. Обязательно вернёмся.
  • А
    Анастасия
    11 сентября 2024
    Автобусная экскурсия «Водопады, дольмены и кавказское застолье»
    Искренне благодарю всю вашу команду за организацию этого мероприятия👍🏼А наш гид Тенгиз самый лучший ☺️Нам все понравилось. Катали на машине
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    Урал с экстримом,смотрели водопады,дегустировали чай,сыры,мед и вино. А вот застолье с национальными танцами это конечно отвал башки 😁 Все прекрасно было 🫶🏻

    Искренне благодарю всю вашу команду за организацию этого мероприятия👍🏼А наш гид Тенгиз самый лучший ☺️Нам всеИскренне благодарю всю вашу команду за организацию этого мероприятия👍🏼А наш гид Тенгиз самый лучший ☺️Нам всеИскренне благодарю всю вашу команду за организацию этого мероприятия👍🏼А наш гид Тенгиз самый лучший ☺️Нам всеИскренне благодарю всю вашу команду за организацию этого мероприятия👍🏼А наш гид Тенгиз самый лучший ☺️Нам всеИскренне благодарю всю вашу команду за организацию этого мероприятия👍🏼А наш гид Тенгиз самый лучший ☺️Нам всеИскренне благодарю всю вашу команду за организацию этого мероприятия👍🏼А наш гид Тенгиз самый лучший ☺️Нам всеИскренне благодарю всю вашу команду за организацию этого мероприятия👍🏼А наш гид Тенгиз самый лучший ☺️Нам все
  • Н
    Наталья
    16 августа 2024
    Автобусная экскурсия «Водопады, дольмены и кавказское застолье»
    Много времени на дегустации, мало на экскурсию.

Ответы на вопросы от путешественников по Адлеру в категории «Музыкальные»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Адлере
В январе 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Автобусная экскурсия «Водопады, дольмены и кавказское застолье»
  2. По Абхазии с ветерком, музыкой и вином. ДЖИП-ТУР
  3. Джип-тур «Грязные танцы, каньон Псахо»
Какие места ещё посмотреть в Адлере
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в январе:
  1. Озеро Рица
  2. Ущелья
  3. Самое главное
  4. Голубое озеро
  5. Юпшарский каньон
  6. Олимпийский Парк
  7. Роза Хутор
  8. Набережная
  9. Ущелье Ахцу
  10. SkyPark
Сколько стоит экскурсия по Адлеру в январе 2025
Сейчас в Адлере в категории "Музыкальные" можно забронировать 3 экскурсии от 1600 до 3000. Туристы уже оставили гидам 19 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.78 из 5
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