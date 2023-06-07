Экстремальный маршрутМы предлагаем вам попробовать один из самых экстремальных видов отдыха, потому что это — настоящее приключение. Поездка по горному бездорожью, чистый горный воздух, стремительные реки и крутые дороги, водопады и много других природных открытий. Наше путешествие приведет вас к смотровым площадкам с живописными видами на горы и раскинувшуюся округу, покажет вам красоту Царского и Ахштырского каньонов. Нам удастся посетить женский монастырь, а также рассмотреть поток Ивановского водопада. К локациям вас довезут комфортабельные внедорожники под управлением опытных водителей. Важная информация• Надевайте одежду по погоде и удобную обувь.

Возьмите с собой перекус и воду.