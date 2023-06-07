Мы отправляемся в захватывающее дух путешествие по горным просторам Сочи. Главным пунктом нашей программы станет живописный Царский каньон у реки Хоста.
Мы также увидим Ахштырский каньон, сделаем фотографии, поднявшись на смотровые площадки «Кавказские горы» и «Ах-цу», зарядимся энергией, посетив святое место — Троице-Георгиевский женский монастырь.
Мы также увидим Ахштырский каньон, сделаем фотографии, поднявшись на смотровые площадки «Кавказские горы» и «Ах-цу», зарядимся энергией, посетив святое место — Троице-Георгиевский женский монастырь.
Ближайшие даты:
7
июн
июн
8
июн
июн
9
июн
июн
10
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июн
11
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даты
Что вас ожидает:
- Ивановский водопад
- Смотровая площадка «Ах-цу»
- Смотровая площадка «Кавказские горы»
- Женский монастырь
- Голубая глина
- Ахштырский каньон
- Царский каньон
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Экстремальный маршрутМы предлагаем вам попробовать один из самых экстремальных видов отдыха, потому что это — настоящее приключение. Поездка по горному бездорожью, чистый горный воздух, стремительные реки и крутые дороги, водопады и много других природных открытий. Наше путешествие приведет вас к смотровым площадкам с живописными видами на горы и раскинувшуюся округу, покажет вам красоту Царского и Ахштырского каньонов. Нам удастся посетить женский монастырь, а также рассмотреть поток Ивановского водопада. К локациям вас довезут комфортабельные внедорожники под управлением опытных водителей. Важная информация• Надевайте одежду по погоде и удобную обувь.
Возьмите с собой перекус и воду.
Ежедневно 7-30, 13-00
Ответы на вопросы
- Что входит
- Транспортные услуги
- Услуги-водителя-экскурсовода
- Страховка
- Что не входит
- Экологический сбор — 300 руб., дети до 10 лет — бесплатно.
- Ахштырская пещера (по желанию) — 200 руб.
- Питание
- Место начала и завершения?
- По договорённости
- Когда и сколько длится?
- Когда: Ежедневно 7-30, 13-00Экскурсия длится около 6 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
- Важная информация
- Добрый день!
- Благодарим Вас за выбор нашей экскурсии. Убедительная просьба, пожалуйста, проверьте корректно ли Вы указали свой номер телефона, а так же пришлите в ответном письме точный адрес Вашего местоположения, чтобы мы смогли определить точное место встречи.
- Телефон для связи 8-938-878-87-08
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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Дата и количество участников выбирается при бронировании