Мы отправляемся в захватывающее дух путешествие по горным просторам Сочи. Главным пунктом нашей программы станет живописный Царский каньон у реки Хоста.
Мы также увидим Ахштырский каньон, сделаем фотографии, поднявшись на смотровые площадки «Кавказские горы» и «Ах-цу», зарядимся энергией, посетив святое место — Троице-Георгиевский женский монастырь.
Мы также увидим Ахштырский каньон, сделаем фотографии, поднявшись на смотровые площадки «Кавказские горы» и «Ах-цу», зарядимся энергией, посетив святое место — Троице-Георгиевский женский монастырь.
Описание экскурсии
По дороге к Царскому каньону
Вас ждет настоящее приключение: поездка по горному бездорожью, чистый горный воздух, стремительные реки и крутые дороги и много других природных открытий. Насыщенный маршрут приведет вас к смотровым площадкам с живописными видами на горы и раскинувшуюся округу, покажет вам красоту Царского и Ахштырского каньонов. Нам удастся посетить женский монастырь. К локациям вас доставят комфортабельные внедорожники под управлением опытных водителей. Важная информация• Надевайте одежду по погоде и удобную обувь.
Возьмите с собой купальные принадлежности (по сезону).
Ежедневно 13-00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Троице-Георгиевский женский монастырь
- Голубая глина
- Каньон «Псахо»
- Самшитовый лес
Что включено
- Транспортные услуги
- Услуги-водителя-экскурсовода
- Страховка
- Трансфер по Адлерскому району
Что не входит в цену
- Экологический сбор - 400 руб., дети до 18 лет - бесплатно (при предъявлении документа)
- Питание
- Ахштырская пещера (по желанию) - 500 руб. Дети до 14-ти лет - 250 руб
Где начинаем и завершаем?
Начало: Сообщите гиду о комфортном месте для встречи (Адлерский район)
Завершение: Адлерский район, по договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно 13-00
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 13 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
О
Экскурсия очень понравилась, мы просто в восторге, водитель/экскурсовод Костя тоже очень классный, с погодой повезло, но связь менеджера и экскурсовода меня поразила, все по ватсапу обговорено, оплачено, оставшуюся сумму нужно
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В
Большое спасибо Константину и Руслану за такое увлекательное приключение. Наша первая экскурсия, где действительно что-то рассказывали и показывали, а не просто довезли, топайте. Константин всю дорогу говорил про интересные места, посоветовал что можно посетить еще, много рассказал вообще о Сочи и его окрестностях. Время пролетело незаметно, шикарные виды как на горы так и в каньоне. Очень интересно и увлекательно, спасибо.
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А
Круто. Константину отдельное спасибо. Любит свой город, все рассказывает, показывает, живой диалог. Места очень красивые. Я раньше думала, что в плане красоты природы после поездок в Абхазию, больше уже ни чем не будешь восторгаться- я ошибалась, тут тоже много красивых "диких" мест. Организация отличная, атмосфера драйвовая, виды офигительные. И сама "подача" - на открытых вредорожниках- тоже клево и интересно.
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Г
Доброго времени суток) Были с детьми на экскурсии каньон Псахо. Впечатление зашкаливают) Благодаря Константину!) водитель,гид,экскурсовод и просто невероятной души человек! богатство в знании своего города,которыми с радостью поделился с нами.. Экскурсия прошла на одном дыхание!) В дальнейшем экскурсии только "СПУТНИК") и Константином!):) Так же рекомендации другим отдыхающим) СПАСИБО!!)💥
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Е
Понравилось всё! Советуем другим съездить и всё посмотреть. Водитель доброжелательный, всё рассказал показал 😃 ездили на джип тур "Царский каньон в долине реки Псахо" единственный совет для туристов, одевать такую обувь в которой можно именно лазить, типа кроссовок, но есть и такие места где в кроссовках не пройти, а нужны резиновые шлепки 😁
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E
Экскурсия была чудесная! Гид Константин просто супер - атмосфера была веселой и непринужденной, прокатились по всем главным местам - монастырь, каньон, реки. Удалось увидеть коров и ослика и даже подойти к ним на поляну, полюбоваться. А еще - не было никаких лишних дегустаций и траты времени, все по делу!!
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