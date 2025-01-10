По дороге к Царскому каньону

Вас ждет настоящее приключение: поездка по горному бездорожью, чистый горный воздух, стремительные реки и крутые дороги и много других природных открытий. Насыщенный маршрут приведет вас к смотровым площадкам с живописными видами на горы и раскинувшуюся округу, покажет вам красоту Царского и Ахштырского каньонов. Нам удастся посетить женский монастырь. К локациям вас доставят комфортабельные внедорожники под управлением опытных водителей. Важная информация• Надевайте одежду по погоде и удобную обувь.

Возьмите с собой купальные принадлежности (по сезону).