Вы уже побывали на всех экскурсиях Сочи?

Тогда вам осталось сменить привычный экскурсионный автобус на джип!

И с ветерком прокатиться в джип тур по Абхазии.

Увидеть нетронутую первобытную природу, еще не «прибранную к рукам», надышаться чистейшим воздухом, в котором нота сердца – море 🌊, а шлейф – горы ⛰️ и самшитовые леса.

Едем на джипах хантерах, усиленная подвеска, летом открытый верх, зимой закрытый верх.

Путешествие на открытых джипах это возможность высоко поднять голову, чтоб увидеть вершины, оглянуться, чтоб осмотреть окружающие пейзажи и даже заметить диких животных.

А фото и видео из открытой кабины просто потрясающие!

У нас много положительных отзывов в соц сетях, так что ваш отдых будет на высоте!

Маршрут джип тура это самые популярные и любимые места, а также еще незнакомые, открытые совсем недавно