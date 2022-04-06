Хотите увидеть нетронутую первобытную природу, еще не «прибранную к рукам», надышаться чистейшим воздухом, отдохнуть телом и душой в колоритной Абхазии? В путешествии на джипах вы увидите вершины гор, живописные пейзажи, диких животных. А фото и видео из открытой кабины внедорожника получаются просто потрясающими! Вы везде видите одинаковое яблоко — но яблоки разные, даже на вкус Вы сделали правильный выбор зайдя к нам, эта поездка полна тех самых впечатлений именно под ваш вкус как вы и ожидаете. Во время поездки вы увидите:

Единственный тур, где вы проедете Юпшарский каньон на джипе!

Популярный на весь мир ресторан «Гагрипш» • Белые скалы • смотровая площадка в г. Гагре • водопад Девичьи слёзы • водопад Мужские слёзы • пасека и винный погреб • подвесной мост через реку Бзыбь • Голубое озеро • Чабгарский карниз (смотровая Прощай Родина) • озеро Рица • Водопад влюбленных • Гегский водопад Важная информация Правила пересечения границы Россия — Абхазия Для взрослых: общегражданский или заграничный паспорт. Для ребёнка: свидетельство о рождении РФ и паспорт (загранпаспорт или внутренний) для детей старше 14 лет. Для граждан РФ до 18-летнего возраста, путешествующих с третьими лицами, необходима нотариально заверенная доверенность от родителей, в которой прописаны страна Абхазия, дата и сроки поездки. Особые условия пропуска: Для граждан ЛНР и ДНР обязательно наличие нового паспорта РФ. Покинуть границы России не могут: граждане, проходящие военную службу, имеющие долги и проблемы с законом, причастные к сведениям, которые считаются государственной тайной и/или имеющие запрет на выезд за границу; граждане Грузии или граждане с грузинской фамилией. С марта 2024 года детям до 14 лет для пересечения границы нужно подтверждать наличие гражданства РФ, делается это заранее Подтверждающим гражданство ребенка документом может быть:.

Популярный на весь мир ресторан «Гагрипш» • Белые скалы • смотровая площадка в г. Гагре • водопад Девичьи слёзы • водопад Мужские слёзы • пасека и винный погреб • подвесной мост через реку Бзыбь • Голубое озеро • Чабгарский карниз (смотровая Прощай Родина) • озеро Рица • Водопад влюбленных • Гегский водопад Важная информация Правила пересечения границы Россия — Абхазия Для взрослых: общегражданский или заграничный паспорт. Для ребёнка: свидетельство о рождении РФ и паспорт (загранпаспорт или внутренний) для детей старше 14 лет. Для граждан РФ до 18-летнего возраста, путешествующих с третьими лицами, необходима нотариально заверенная доверенность от родителей, в которой прописаны страна Абхазия, дата и сроки поездки. Особые условия пропуска: Для граждан ЛНР и ДНР обязательно наличие нового паспорта РФ. Покинуть границы России не могут: граждане, проходящие военную службу, имеющие долги и проблемы с законом, причастные к сведениям, которые считаются государственной тайной и/или имеющие запрет на выезд за границу; граждане Грузии или граждане с грузинской фамилией. С марта 2024 года детям до 14 лет для пересечения границы нужно подтверждать наличие гражданства РФ, делается это заранее Подтверждающим гражданство ребенка документом может быть:.

• Популярный на весь мир ресторан «Гагрипш» • Белые скалы • смотровая площадка в г. Гагре • водопад Девичьи слёзы • водопад Мужские слёзы • пасека и винный погреб • подвесной мост через реку Бзыбь • Голубое озеро • Чабгарский карниз (смотровая Прощай Родина) • озеро Рица • Водопад влюбленных • Гегский водопад Важная информация Правила пересечения границы Россия — Абхазия Для взрослых: общегражданский или заграничный паспорт. Для ребёнка: свидетельство о рождении РФ и паспорт (загранпаспорт или внутренний) для детей старше 14 лет. Для граждан РФ до 18-летнего возраста, путешествующих с третьими лицами, необходима нотариально заверенная доверенность от родителей, в которой прописаны страна Абхазия, дата и сроки поездки. Особые условия пропуска: Для граждан ЛНР и ДНР обязательно наличие нового паспорта РФ. Покинуть границы России не могут: граждане, проходящие военную службу, имеющие долги и проблемы с законом, причастные к сведениям, которые считаются государственной тайной и/или имеющие запрет на выезд за границу; граждане Грузии или граждане с грузинской фамилией. С марта 2024 года детям до 14 лет для пересечения границы нужно подтверждать наличие гражданства РФ, делается это заранее Подтверждающим гражданство ребенка документом может быть: