  1. Россия
  2. Экскурсии

Джип-тур в Абхазию

Юлия П.
Юлия П. – Гид из Адлера
Джип-тур в Абхазию
Задать вопрос
  • 👥Групповая
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🏆Активный отдых
  • 🕐Длительность 10 часов
  • 👫 Группа не более 100 человек

  • 2 400 ₽ за человека

    Заказать экскурсию
Джип-тур в Абхазию
Джип-тур в Абхазию

Что вы увидите

  • Известный ресторан «Гагрипш»
  • Смотровая площадка г. Гагра
  • Белые скалы (с купанием)
  • Водопад «Девичьи слёзы»
  • Водопад «Мужские слёзы»
  • Пасека и винный погреб
  • Подвесной мост через реку Бзыбь
  • Голубое озеро
  • Юпшарский каньон (Каменный мешок)
  • Чабгарский карниз и смотровая «Прощай Родина»
  • Жемчужина Абхазии – Озеро Рица
  • Водопад «Влюбленных»
  • Водопад «Гегский»
  • А вечером вы можете искупаться в чистейшем море на пляже возле городской Колоннады в Гаграх
Вы уже побывали на всех экскурсиях Сочи?
Тогда вам осталось сменить привычный экскурсионный автобус на джип!
И с ветерком прокатиться в джип тур по Абхазии.
Увидеть нетронутую первобытную природу, еще не «прибранную к рукам», надышаться чистейшим воздухом, в котором нота сердца – море 🌊, а шлейф – горы ⛰️ и самшитовые леса.
Едем на джипах хантерах, усиленная подвеска, летом открытый верх, зимой закрытый верх.
Путешествие на открытых джипах это возможность высоко поднять голову, чтоб увидеть вершины, оглянуться, чтоб осмотреть окружающие пейзажи и даже заметить диких животных.
А фото и видео из открытой кабины просто потрясающие!
У нас много положительных отзывов в соц сетях, так что ваш отдых будет на высоте!
Маршрут джип тура это самые популярные и любимые места, а также еще незнакомые, открытые совсем недавно
Что входит
  • Услуги экскурсовода, трансфер по Адлеру, экологический сбор (350₽)
  • дегустации напитков, сыра, копченостей
Что не входит
  • трансфер в Красную Поляну и центральный Сочи (500 рублей с человека)
  • питание (по желанию)
Начало
🚩 Забираем с Адлера от отеля или остановки рядом
Место завершения
🏁 Привозим в Адлер к отелю или ближайшая остановка
Джип-тур в Абхазию
Джип-тур в Абхазию
Джип-тур в Абхазию
Джип-тур в Абхазию
Джип-тур в Абхазию
Джип-тур в Абхазию

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 100 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Юлия П.
Юлия П.
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
Напишите мнеВыберите дату и оставьте комментарий в форме

Юлия П. проводит ещё 1 экскурсию

Красная Поляна - Гранд тур к Вершинам Кавказского Хребта
3 100
7 часов
Красная Поляна - Гранд тур к Вершинам Кавказского Хребта

Еще несколько необычных экскурсий в Адлере

Такая разная Абхазия
скидка15%
9500
8 075
11 часов
Такая разная Абхазия
29 отзывов
От природных красот до монастырей и дворцов: главные места и их истории
Красная поляна — Олимпийское наследие. Канатная дорога включена
1 400
8 часов
Красная поляна — Олимпийское наследие. Канатная дорога включена
27 отзывов
Красная Поляна и окрестности — объехать и впечатлиться!
скидка10%
6000
5 400
6 часов
Красная Поляна и окрестности — объехать и впечатлиться!
25 отзывов
Путешествие по природным местам вокруг посёлка и знакомство с самым топовым курортом России
Сокровища Абхазии: Гагра, озеро Рица, Новый Афон и Пицунда
1 700
14 часов
Сокровища Абхазии: Гагра, озеро Рица, Новый Афон и Пицунда
23 отзыва
Весь Сочи за 8 часов
10 000
8 часов
Весь Сочи за 8 часов
17 отзывов
Красная поляна, Роза Хутор, Скайпарк, гора Ахун, центр Сочи и Олимпийский парк — авто-экскурсия
Красная Поляна: экскурсия по истории развития Большого Сочи
9 000
6 часов
Красная Поляна: экскурсия по истории развития Большого Сочи
15 отзывов