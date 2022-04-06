Не экскурсия – а приключение: рев мотора, брызги горных рек и виды, от которых захватывает дух! Давайте отправимся в джип-тур, в котором вы увидите места, не доступные на любом другом
Описание экскурсии
Хотите увидеть нетронутую первобытную природу, еще не «прибранную к рукам», надышаться чистейшим воздухом, отдохнуть телом и душой в колоритной Абхазии? В путешествии на джипах вы увидите вершины гор, живописные пейзажи, диких животных. А фото и видео из открытой кабины внедорожника получаются просто потрясающими! Вы везде видите одинаковое яблоко — но яблоки разные, даже на вкус Вы сделали правильный выбор зайдя к нам, эта поездка полна тех самых впечатлений именно под ваш вкус как вы и ожидаете. Во время поездки вы увидите:
Единственный тур, где вы проедете Юпшарский каньон на джипе!
Популярный на весь мир ресторан «Гагрипш» • Белые скалы • смотровая площадка в г. Гагре • водопад Девичьи слёзы • водопад Мужские слёзы • пасека и винный погреб • подвесной мост через реку Бзыбь • Голубое озеро • Чабгарский карниз (смотровая Прощай Родина) • озеро Рица • Водопад влюбленных • Гегский водопад Важная информация Правила пересечения границы Россия — Абхазия Для взрослых: общегражданский или заграничный паспорт. Для ребёнка: свидетельство о рождении РФ и паспорт (загранпаспорт или внутренний) для детей старше 14 лет. Для граждан РФ до 18-летнего возраста, путешествующих с третьими лицами, необходима нотариально заверенная доверенность от родителей, в которой прописаны страна Абхазия, дата и сроки поездки. Особые условия пропуска: Для граждан ЛНР и ДНР обязательно наличие нового паспорта РФ. Покинуть границы России не могут: граждане, проходящие военную службу, имеющие долги и проблемы с законом, причастные к сведениям, которые считаются государственной тайной и/или имеющие запрет на выезд за границу; граждане Грузии или граждане с грузинской фамилией. С марта 2024 года детям до 14 лет для пересечения границы нужно подтверждать наличие гражданства РФ, делается это заранее Подтверждающим гражданство ребенка документом может быть:.
Популярный на весь мир ресторан «Гагрипш» • Белые скалы • смотровая площадка в г. Гагре • водопад Девичьи слёзы • водопад Мужские слёзы • пасека и винный погреб • подвесной мост через реку Бзыбь • Голубое озеро • Чабгарский карниз (смотровая Прощай Родина) • озеро Рица • Водопад влюбленных • Гегский водопад Важная информация Правила пересечения границы Россия — Абхазия Для взрослых: общегражданский или заграничный паспорт. Для ребёнка: свидетельство о рождении РФ и паспорт (загранпаспорт или внутренний) для детей старше 14 лет. Для граждан РФ до 18-летнего возраста, путешествующих с третьими лицами, необходима нотариально заверенная доверенность от родителей, в которой прописаны страна Абхазия, дата и сроки поездки. Особые условия пропуска: Для граждан ЛНР и ДНР обязательно наличие нового паспорта РФ. Покинуть границы России не могут: граждане, проходящие военную службу, имеющие долги и проблемы с законом, причастные к сведениям, которые считаются государственной тайной и/или имеющие запрет на выезд за границу; граждане Грузии или граждане с грузинской фамилией. С марта 2024 года детям до 14 лет для пересечения границы нужно подтверждать наличие гражданства РФ, делается это заранее Подтверждающим гражданство ребенка документом может быть:.
• Популярный на весь мир ресторан «Гагрипш» • Белые скалы • смотровая площадка в г. Гагре • водопад Девичьи слёзы • водопад Мужские слёзы • пасека и винный погреб • подвесной мост через реку Бзыбь • Голубое озеро • Чабгарский карниз (смотровая Прощай Родина) • озеро Рица • Водопад влюбленных • Гегский водопад Важная информация Правила пересечения границы Россия — Абхазия Для взрослых: общегражданский или заграничный паспорт. Для ребёнка: свидетельство о рождении РФ и паспорт (загранпаспорт или внутренний) для детей старше 14 лет. Для граждан РФ до 18-летнего возраста, путешествующих с третьими лицами, необходима нотариально заверенная доверенность от родителей, в которой прописаны страна Абхазия, дата и сроки поездки. Особые условия пропуска: Для граждан ЛНР и ДНР обязательно наличие нового паспорта РФ. Покинуть границы России не могут: граждане, проходящие военную службу, имеющие долги и проблемы с законом, причастные к сведениям, которые считаются государственной тайной и/или имеющие запрет на выезд за границу; граждане Грузии или граждане с грузинской фамилией. С марта 2024 года детям до 14 лет для пересечения границы нужно подтверждать наличие гражданства РФ, делается это заранее Подтверждающим гражданство ребенка документом может быть:
- Загранпаспорт, дипломатический или служебный паспорт — Свидетельство о приобретении гражданства РФ по рождению или свидетельство о рождении с официальными отметкой и печатью — Документ, выданный полномочным органом иностранного государства (с переводом на русский язык), при наличии российских отметки и печати. Для оформления необходимых документов и проставления отметок необходимо обращаться в территориальные органы МВД России. Накануне тура, с вами обязательно связывается наш диспетчер и обговаривает еще раз все детали.
- Мы находимся на связи в Whats.
- App до окончания тура. Что не включено в стоимость • Экологический сбор на озере Рица 700 рублей, детский 200 рублей.
- Обед (средний чек 500 руб);
- Тарзанка 500 и 1000 руб.;
- Водопад • Иногда можем заезжать в другие интересные места по маршруту если по основному маршруту будут неблагоприятные условия для проезда; Важная информация: Мы рекомендуем принимать участие в программе путешественниками от 5 до 55 лет. Если вы старше, но уверены в своих силах — обсудите с организатором ваше участие в экскурсии. Верх джипа открывается или закрывается от погоды. Вы проедете Юпшарский каньон на джипе + секретные места, куда не возят большие группы. Время посещения локаций в программе указано примерное и может меняться в зависимости от условий поездки (ожидание туристов, пробки, прохождение границы, время года). В пляжный сезон завозим купаться на море. При бронировании от 2 человек мы попросим внести предоплату на сайте.
к 7:00 на границу или забираем с 6 пол 7 утра с остановок
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Максимально делаем все остановки по пути до Гегского Водопада, тайминги и точки посещений зависят от группы, если никто нигде не задерживается то увидите даже больше чем ожидали
- Белые скалы (по погоде)
- Гегский водопад
- Достопримечательность Колоннада
- Популярный на весь мир ресторан «Гагрипш»
- Смотровая на город Гагра
- Чабгарский карниз (смотровая Прощай Родина, едем по ней на джипе)
- Заброшенный Зимний театр (на Колоннаде тут купаемся как раз)
- Водопад Девичьи слёзы (тут родник холодной воды)
- Водопад Мужские слёзы (после Юпшарского каньона)
- Дегустации вин, мяса, рыбы, сыров
- Пасека с чистейшим горным медом
- Подвесной мост через реку Бзыбь
- Голубое озеро
- Юпшарский каньон («каменный мешок», останавливаться в самом ущелье запрещено из-за возможных камнепадов!)
- Горное озеро Рица
- Водопад Влюбленных (тарзанка здесь же)
- Пляж у Черного моря на закате
Что включено
- Транспортно-экскурсионные услуги
- Услуги профессионального водителя
- Сопровождение через государственную границу
- Трансфер из Центрального, Хостинского и Адлерского районов и Сириуса (выбирайте по типу билетов)
- Угощения от местных жителей
Что не входит в цену
- Экологический сбор в Рицинский национальный парк:/n взрослые - 700 рублей, с 1 мая 1000 руб. /n дети от 8 до 12 лет - 200 рублей, с 1 мая 500 руб. /n детский до 7 лет включительно - бесплатно
- Обед: средний чек - 1000 руб.
- Дополнительные активности в туре:/n тарзанка 500 и 1000 руб. /n катамараны на озере Рица - 400 руб. /30 минут/n прогулка на средневековой галере викингов - 500 руб. /взр., 300 руб. /дети до 12 лет
Где начинаем и завершаем?
Начало: Сириус
Завершение: Привозим к тому месту, где забрали
Когда и сколько длится?
Когда: к 7:00 на границу или забираем с 6 пол 7 утра с остановок
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Важная информация
- Мы рекомендуем принимать участие в программе путешественниками от 5 до 55 лет. Если вы старше, но уверены в своих силах - обсудите с организатором ваше участие в экскурсии
- Верх джипа открывается или закрывается от погоды
- Вы проедете Юпшарский каньон на джипе + секретные места, куда не возят большие группы
- Время посещения локаций в программе указано примерное и может меняться в зависимости от условий поездки (ожидание туристов, пробки, прохождение границы, время года)
- В пляжный сезон завозим купаться на море
- При бронировании от 2 человек мы попросим внести предоплату на сайте
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на последних 30 из 140 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
K
Экскурсия хорошая, все понравилось, кроме нескольких моментов. Если вы хотите просто, чтобы вас свозили в Абхазию без информации о стране и достопримечательностях, то это лучший вариант. Отличные местные водители, красивые виды, лучшая организация поездки.
Единственное, что было недостатком, так это то, что в начале экскурсии везут на дегустацию чая, вина, сыра, а не в конце.
Единственное, что было недостатком, так это то, что в начале экскурсии везут на дегустацию чая, вина, сыра, а не в конце.
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Н
Очень понравилась! Ребята-абхазцы молодцы, очень дружные, с юмором, доброжелательные. Труженики-экстремалы) Было действительно страшно! Море адреналина! Спасибо, что доставили в ценности и сохранности после всех приключений! Очень красиво все! Прекрасный бонус- купание в море- релакс после всего пережитого)) Владимир - профи! Будет, что вспомнить!!!
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Н
Очень понравилась! Ребята-абхазцы молодцы, очень дружные, с юмором, доброжелательные. Труженики-экстремалы) Было действительно страшно! Море адреналина! Спасибо, что доставили в ценности и сохранности после всех приключений! Очень красиво все! Прекрасный бонус- купание в море- релакс после всего пережитого)) Владимир - профи! Будет, что вспомнить!!!
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Е
Ездили джип туром в Абхазию. Мы в полном восторге. ЭДИК самый лучший водитель. Аккуратный, пунктуальный и доброжелательный. Просто лучший, дайте ему премию!! Все было организовано, слаженно, очень интересно и красиво. А вообще, все водители молодцы, но ЭДИК самый топ. Экскурсию советуем к посещению.
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Е
Ездили джип туром в Абхазию. Мы в полном восторге. ЭДИК самый лучший водитель. Аккуратный, пунктуальный и доброжелательный. Просто лучший, дайте ему премию!! Все было организовано, слаженно, очень интересно и красиво. А вообще, все водители молодцы, но ЭДИК самый топ. Экскурсию советуем к посещению.
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С
Все было очень классно и весело! Водители внимательные, погода чудесная, природа просто шикарная. От поездки получили только приятные впечатления. Забрали от остановки на автобусе, довезли до границы, далее уже на джипах. Обратно так же довезли на автобусе к ближайшей от отеля остановке.
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