Экскурсия в Абхазию на весь день: водопады, пещеры, трекинг и джиппинг
Экскурсия по нетронутым уголкам дикой природы, специально создана для искателей приключений. Вас ждет пикник на берегу реки Аапста. Увидите пещеры, водопады, ущелья, горы.
Ближайшие даты:
8
апр
апр
9
апр
апр
10
апр
апр
11
апр
апр
12
апр
апр
13
апр
апр
14
апр
апр
Ещё
даты
даты
Что вас ожидает:
- Город Гагра
- Колоннада
- Зимний театр
- Парк принца Ольденбургского
- Остановка центр села Ачандары (пересадка на джип)
- Смотровая площадка Нахуара (красивая долина)
- Горный посёлок Хабью, переход через висячий мост
- Водопад Чарюа
- Озеро Чарюа
- Пещера Хабью (к пещере пеший поход 500-700 метров в один конец, по аллее вдоль реки Аапста, и внутри пещеры около 100 метров длины., Ущелье и водопад имени геолога Курочкина, Перекус(хлеб с мёдом, овощи, напитки, Грот Мцага, Водопад Бычья голова, База отдыха, пикник на берегу реки Аапста, время пикника 2 часа проходит как застолья с тостами, с музыкой. В пикник входит: хлеб, подлива, сыр, лимонады, овощи, шашлык 300 грамм на человека, Горный родник, Смотровая площадка на ущелье
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Таинственные места Абхазии
Горные струящиеся водопады, бурлящие реки, таинственные гроты и пещеры, изумрудные долины, могущественные ущелья.
Экскурсия комбинированная. Часть экскурсии пройдет в автобусе, после чего пересядем на джип. Также в этом маршруте присутствует трекинг около 2-х километров.
Что вас ждет:
- Пикник на берегу реки Аапста, время пикника 2 часа проходит как застолья с тостами, с музыкой.
- Живописные водопады и озера.
- Пещеры и ущелья.
Ежедневно
Ответы на вопросы
- Что входит
- Экскурсионное обслуживание
- 2 типа транспорта (микроавтобус и джип)
- Сопровождение гида
- Питание
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: ул. Ленина, АдлерЗавершение: Адлер
- Когда и сколько длится?
- Когда: ЕжедневноЭкскурсия длится около 12 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
- Важная информация
- Спасибо за бронирование нашего тура.
- Скоро с Вами свяжется диспетчер для уточнения деталей
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Адлера
Индивидуальные
Пешеходные
Джиппинг
Природа и пейзажи
На автобусе
Необычные
Горы
Выездные
На весь день
Абхазия
Водопады
Пещеры
Похожие туры из Адлера
Индивидуальная
Денис
Необыкновенная Абхазия
Оценить красоту дикой природы с нетуристических ракурсов и посетить затерянные памятники древности
от вашего отеля в Адлерском районе (Сочи и Кр Поля...
Завтра
13 апр
14 апр
17 апр
1500013 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
Сергей
Абхазия круглый год
Полюбоваться дивной природой и понять характер страны
КПП Псоу, поселок Веселое
Завтра
9 апр
10 апр
11 апр
109009 810₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
Даниэль
Знакомьтесь, Абхазия
Озеро Рица, Гагра и Пицунда на насыщенной авто-пешеходной экскурсии
КПП Псоу-Абхазия. Так же возможна встреча у Вашего...
Сегодня
Завтра
9 апр
10 апр
1155010 395₽ за всё до 6 чел.
Забронировать
Без предоплаты! Оплатить можно гиду на месте вначале экскурсии