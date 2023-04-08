Эко-туристический маршрут в Абхазию «Бронзовое ущелье»

Экскурсия в Абхазию на весь день: водопады, пещеры, трекинг и джиппинг

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Экскурсия по нетронутым уголкам дикой природы, специально создана для искателей приключений. Вас ждет пикник на берегу реки Аапста. Увидите пещеры, водопады, ущелья, горы.
Эко-туристический маршрут в Абхазию «Бронзовое ущелье»
Эко-туристический маршрут в Абхазию «Бронзовое ущелье»
Эко-туристический маршрут в Абхазию «Бронзовое ущелье»
Эко-туристический маршрут в Абхазию «Бронзовое ущелье»
Эко-туристический маршрут в Абхазию «Бронзовое ущелье»
Эко-туристический маршрут в Абхазию «Бронзовое ущелье»
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Что вас ожидает:

  • Город Гагра
  • Колоннада
  • Зимний театр
  • Парк принца Ольденбургского
  • Остановка центр села Ачандары (пересадка на джип)
  • Смотровая площадка Нахуара (красивая долина)
  • Горный посёлок Хабью, переход через висячий мост
  • Водопад Чарюа
  • Озеро Чарюа
  • Пещера Хабью (к пещере пеший поход 500-700 метров в один конец, по аллее вдоль реки Аапста, и внутри пещеры около 100 метров длины., Ущелье и водопад имени геолога Курочкина, Перекус(хлеб с мёдом, овощи, напитки, Грот Мцага, Водопад Бычья голова, База отдыха, пикник на берегу реки Аапста, время пикника 2 часа проходит как застолья с тостами, с музыкой. В пикник входит: хлеб, подлива, сыр, лимонады, овощи, шашлык 300 грамм на человека, Горный родник, Смотровая площадка на ущелье
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Таинственные места Абхазии

Горные струящиеся водопады, бурлящие реки, таинственные гроты и пещеры, изумрудные долины, могущественные ущелья.
Экскурсия комбинированная. Часть экскурсии пройдет в автобусе, после чего пересядем на джип. Также в этом маршруте присутствует трекинг около 2-х километров.

Что вас ждет:

  • Пикник на берегу реки Аапста, время пикника 2 часа проходит как застолья с тостами, с музыкой.
  • Живописные водопады и озера.
  • Пещеры и ущелья.

Ежедневно

Ответы на вопросы

Что входит
  • Экскурсионное обслуживание
  • 2 типа транспорта (микроавтобус и джип)
  • Сопровождение гида
  • Питание
Где начинаем и завершаем?
Начало: ул. Ленина, Адлер
Завершение: Адлер
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно
Экскурсия длится около 12 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Важная информация
  • Спасибо за бронирование нашего тура.
  • Скоро с Вами свяжется диспетчер для уточнения деталей
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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