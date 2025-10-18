Индивидуальная экскурсия на мотоцикле по Олимпийскому парку и Сириусу предлагает уникальную возможность насладиться красотами Сочи.
Путешественники проедут мимо стадионов и ледовых арен, увидят макет космического корабля «Буран», Имеретинский аэропорт и сказочный
Путешественники проедут мимо стадионов и ледовых арен, увидят макет космического корабля «Буран», Имеретинский аэропорт и сказочный
5 причин купить эту экскурсию
- 🏍️ Незабываемое путешествие на мотоцикле
- 🌟 Уникальные виды Олимпийского парка
- 🎢 Визит в Сочи Парк и Сириус
- 📸 Возможность сделать эффектные фото
- 👨👩👧👦 Подходит для всей семьи
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 21:30, 22:00, 22:30, 23:00
Что можно увидеть
- Стадион Фишт
- Ледовая арена Шайба
- Кёрлинг-центр
- Дворец Айсберг
- Макет космического корабля «Буран»
- Имеретинский аэропорт
- Сочи Парк
Описание экскурсии
Прогулка с шумом и ветерком
Вдвоём с водителем или дружной компанией вы проедете по Олимпийскому проспекту Сочи и магистралям Сириуса. Сегодня это самостоятельный территориальный округ. Увидите макет космического корабля «Буран», Имеретинский аэропорт, сказочный Сочи Парк и, конечно, олимпийские объекты: стадион Фишт, ледовую арену Шайба, кёрлинг-центр, дворец Айсберг. И, конечно же, пополните свою коллекцию воспоминаний эффектными кадрами на байках с фоном из настоящих пальм.
Организационные детали
- Каждый путешественник — пассажир на мотоцикле. За рулём опытный водитель
- Вся необходимая экипировка выдаётся
- Мотопрогулка возможна для пассажиров от 10 лет и весом не более 90 кг
- Мы заберём вас из вашего отеля, если он находится в пределах ПГТ Сириус
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|1400 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
По вашему адресу
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 30 минут
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Захар — ваша команда гидов в Адлере
Провели экскурсии для 1187 туристов
Мы специализируемся на индивидуальных прогулках на кабриолетах и лучших туристических мотоциклах Honda Gold Wing. С нами вы почувствуете истинный дух свободы и единение с окружающей природой. Испытаете ощущения, не сравнимые ни с чем из того, что испытывали ранее!Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 10 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Екатерина
18 окт 2025
Прекрасная прогулка. С погодой повезло.
И
Ирина
17 окт 2025
Очень необычная и интересная экскурсия! 👍 однозначно рекомендую
О
Ольга
13 окт 2025
Всем привет. Прогулка очень понравилась, комфортно весело, интересно! Моим пилотом был Денис. Про объекты рассказал, был очень любезен, без проблем фотографировал, сколько нужно) В общем рекомендую от всей души! Ребятам процветания!
Н
Наталья
25 авг 2025
Полный восторг от экскурсии, давно я не испытывала таких эмоций 🔥Захватывающие ощущения свободы, адреналин, все это с музыкальным сопровождением, и при этом бережно, аккуратно и комфортно. С Алексеем были на связи по гарнитуре. В общем, ставлю 100 из 10 и всем рекомендую более длительные прогулки. Ребятам организаторам желаю процветания и много-много довольных клиентов)
В
Виталий
20 авг 2025
Все прошло круто, покатали, по фоткали по ночному городу. Спасибо!
Т
Татьяна
15 авг 2025
Великолепная экскурсия! Маршрут, организация, безопасность - все на высшем уровне! Советую!
Захар, благодарю за невероятные эмоции!!!
Захар, благодарю за невероятные эмоции!!!
А
Анна
4 авг 2025
Очень понравилось! Спасибо!
И
Ирина
23 июл 2025
Всем привет! За время своего отдыха в Адлере, я два раза воспользовалась экскурсиями на мотоцикле. Первый раз (16.07.25) ездили на высоту 1170 м. с Захаром, еще раз огромное спасибо, и
Н
Наталья
18 июл 2025
Покатушка на мотоцикле- отличное развлечение! По Сириусу каталась дочка- ей очень понравилось. Для взрослого лучше брать маршрут в сторону поляны.
Я взяла и не пожалела. По ощущениям мало, хочется еще)))
Адреналинчик, ветер, музыка, красивые виды, рекомендую!
Я взяла и не пожалела. По ощущениям мало, хочется еще)))
Адреналинчик, ветер, музыка, красивые виды, рекомендую!
Любовь
13 июн 2025
Если кто то смотрит, но ещё думает как я, а ехать ли?! Однозначно да! Если уже смотрите, значит внутри выбрали. Это стоит прочувствовать, не передаваемые эмоции, и страх тоже был, но все проходит, и ты довольный, с кучей только положительных эмоций. Спасибо Захару за такое мини путешествие! Я точно вернусь, и поеду ещё, я уверена!
Входит в следующие категории Адлера
Похожие экскурсии из Адлера
Индивидуальная
до 3 чел.
Автомобильное путешествие в Олимпийский парк из Адлера
Погрузитесь в мир Олимпийских игр 2014 года на индивидуальной экскурсии по Адлеру. Узнайте о строительстве ледовых дворцов и истории Имеретинской низменности
Начало: От вашего отеля Адлера
Сегодня в 17:30
Завтра в 08:00
8000 ₽ за всё до 3 чел.
Фотопрогулка
до 3 чел.
Индивидуальная фото-прогулка по Олимпийскому парку в Адлере
Выберите между прогулкой по Олимпийскому парку и поездкой на электромобиле. Узнайте историю Имеретинской низменности и получите профессиональные фотографии
Начало: В Олимпийском парке
Сегодня в 17:30
Завтра в 09:00
8000 ₽ за всё до 3 чел.
-
15%
Индивидуальная
до 3 чел.
На кабриолете - в Олимпийский парк
Прокатитесь на кабриолете по Олимпийскому парку и узнайте все секреты Сочи. Фотосессия на фоне пальм и шоу фонтанов ждут вас
Начало: В любой точке Сириуса
Сегодня в 17:30
Завтра в 08:00
5950 ₽
7000 ₽ за всё до 3 чел.