читать дальше

так как после первой прогулки душа требовала еще скорости, экстрима, красивых мест, то 22.07.2025 г. отправилась в поезду с пилотом Алексеем на гору Ахун. Многие мне говорили, что во второй раз уже не будет таких ощущений и эмоций, но что я хочу сказать они ошибались))

Вторая прогулка оказалась не менее крутой. Сказать что я осталась довольной, ничего не сказать. Алексей, отдельное спасибо за профессионализм, интересный рассказ про исторические места, а также просто разговор. Теперь в моих планах при нахождении в Сочи, обязательно брать мотопрогулки. У ребят как оказалось огромное количество локаций, как ближних, так и дальних.

Спасибо Вам - Захар, Алексей за самые яркие впечатления и эмоции в моем отпуске.

Всем советую и рекомендую, не бойтесь все очень круто,🤟 сидишь себе, как королева на мотоцикле, наблюдаешь прекрасный пейзаж и прочие достопримечательности.

Ребята (мототакси Сочи) желаю вам процветания, много новых пассажиров) Надеюсь до скорых встреч!