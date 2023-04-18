Путешествие по Абхазии включает посещение города Гагры с его историческими достопримечательностями, прогулку по парку с экзотическими растениями и осмотр знаменитой колоннады.
Далее вас ждет высокогорное озеро Рица, образованное после землетрясения, и поход к Малой Рице через красивейший лес.
Комфортабельный внедорожник и опытный водитель-экскурсовод гарантируют комфорт и безопасность на протяжении всей поездки. Трансфер из Красной Поляны или Сочи оплачивается отдельно
Далее вас ждет высокогорное озеро Рица, образованное после землетрясения, и поход к Малой Рице через красивейший лес.
Комфортабельный внедорожник и опытный водитель-экскурсовод гарантируют комфорт и безопасность на протяжении всей поездки. Трансфер из Красной Поляны или Сочи оплачивается отдельно
7 причин купить эту экскурсию
- 🌄 Уникальные природные ландшафты
- 🏞️ Высокогорное озеро Рица
- 🌲 Реликтовые леса
- 🏰 Исторические достопримечательности
- 🍷 Дегустация местного вина
- 🚗 Комфортабельный внедорожник
- 🍽️ Возможность организовать пикник
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00
Что можно увидеть
- Парк с пальмами
- Колоннада с Зимним театром
- Замок принца Ольденбургского
- Ресторан «Гагрипш»
Описание экскурсии
В путешествии по Абхазии вы увидите горные реки и глубокие каньоны, чистейшие водопады и красивейшие горы, лучшие пляжи и исторические достопримечательности, а также попробуете национальную кухню, местное вино и фрукты.
Город-курорт Гагра
Древнегреческий город Триглиф, на месте которого построена современная Гагра, был основан во II веке до нашей эры, а в Средние века здесь процветала генуэзская фактория Хакара. Курортом Гагра стала лишь в начале XX века, когда принц Ольденбургский занялся благоустройством города. Мы посетим великолепный парк площадью 14 га с пальмами, агавами, кипарисами, магнолиями, эвкалиптами, лимонными и апельсиновыми деревьями, знаменитую колоннаду с Зимним театром, ставшую визитной карточкой города, замок принца Ольденбургского и и расположенный в Приморском парке ресторан «Гагрипш».
Красавица Рица
Кристально чистое высокогорное озеро Рица — одно из главных природных сокровищ Абхазии. Некогда на этом месте протекала шумная горная река Лашипше, однако около 250 лет назад большое землетрясение обрушило часть горного массива Пшегишхва, преградив ей путь и образовав новый естественный водоем. Озерную гладь со всех сторон окружают заснеженные горные вершины, защищая водоем от холодных ветров. Из-за постоянной высокой влажности в этой местности можно наблюдать красивое природное явление — грозовые тучи, низко проплывающие над спокойной гладью воды. В летнее время возможен поход на Малую Рицу.
Малая Рица
Мы отправимся в поход к горному озеру, расположенному к востоку от Гагрского хребта в бассейне реки Юпшара, западнее озера Большая Рица. Озеро расположено у подножия горы Пшагишха на высоте 1235 м. Дорога идет по красивейшему реликтовому лесу, напоминающему декорации фильма. Поросшие мхом столетние деревья, узкая тропинка и небывалая красота ждут нас на всем пути. Важно знать:
поездка проходит на комфортабельном внедорожнике в компании опытного водителя-экскурсовода (стаж 15 лет), • питание не включено в стоимость экскурсии, но по желанию возможна организация пикника в обеденное время и остановка в кафе-музее «Нартаа», • время и маршрут могут корректироваться по вашему желанию. Трансфер из Красной поляны/ Сочи оплачивается дополнительно.
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Белые скалы
- Балка над пропастью на смотровой перед Гагрой
- Замок принца Ольденбургского
- Пансионат «Скала»
- Площадь Леона
- Смотровая площадка по дороге на гору Мамдзышха
- «Гагрипш» и Приморский парк
- Колоннады и Зимний театр
- Бзыбский храм и крепость
- Старинный автомобильный мост
- Стеклянный мост через Бзыбь и качели над рекой
- Гостиница «Абхазский дворик»
- Голубое озеро с павлинами
- Водопады Девичьи и Мужские слезы
- Юпшарский каньон
- Чабгарский карниз
- Смотровая площадка «Прощай, Родина»
- Рица
- Малая Рица
Что включено
- Трансфер от отеля/ в отель
- Помощь в прохождении границы
- Авто/пешее сопровождение, помощь по необходимости
- Экскурсии по местам посещения
- Кофе в турке/ кальян по желанию, инвентарь для пикника
- Помощь в фото/видеосъемке, фото 360
- Wi-Fi в Абхазии
Что не входит в цену
- Питание
- Входной билет в заповедник
Место начала и завершения?
По договоренности в Адлере/Сириусе
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Важная информация
- Здравствуйте
- Благодарю за выбор меня в качестве вашего гида
- При необходимости детского кресла просьба указать это в сообщении. Также напишите, если имеется особые предпочтения по поездке
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Александра
18 апр 2023
Экскурсовод Алексей - просто супер!
От поездки в восторге, отъезд утром четко во время, очень комфортная машина, даже на третьем ряду много места для ног. Кондиционер, музыка, и самое главное стиль
От поездки в восторге, отъезд утром четко во время, очень комфортная машина, даже на третьем ряду много места для ног. Кондиционер, музыка, и самое главное стиль
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