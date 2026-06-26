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В Абхазии обычно ездят на озеро Рицца, в Новый Афон и Сухум.



Но мало кто знает, что здесь есть одно фантастическое место без толп туристов, кафе и лавочек с сувенирами. Этим оно и примечательно. Только альпийские луга, пастушьи домики, овечки, козы и лошади. Мы отправимся сюда на удобном джипе, чтобы увидеть первозданную красоту как она есть.