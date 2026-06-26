В Абхазии обычно ездят на озеро Рицца, в Новый Афон и Сухум.
Но мало кто знает, что здесь есть одно фантастическое место без толп туристов, кафе и лавочек с сувенирами. Этим оно и примечательно. Только альпийские луга, пастушьи домики, овечки, козы и лошади. Мы отправимся сюда на удобном джипе, чтобы увидеть первозданную красоту как она есть.
Но мало кто знает, что здесь есть одно фантастическое место без толп туристов, кафе и лавочек с сувенирами. Этим оно и примечательно. Только альпийские луга, пастушьи домики, овечки, козы и лошади. Мы отправимся сюда на удобном джипе, чтобы увидеть первозданную красоту как она есть.
Описание экскурсии
- Три смотровые площадки. 300 метров над уровнем моря — с шикарным видом на Гагры и высокогорными качелями, на которых захватывает дух. 900 метров над уровнем моря — с более обширной панорамой. 1460 метров над уровнем моря — площадка парапланеристов, где можно посмотреть, как они готовятся к полёту и взмывают в небо.
- Прогулка по альпийским лугам к балагану пастухов с аутентичными домиками, мимо табунов овец и коров. Вы точно «положите» это место в свою копилочку красивейших локаций на земле.
- Гора Мамдзышха (1873 метра над уровнем моря). Представьте себе, вдали раскинулись сочные луга и заснеженные горные вершины, мимо буквально на расстоянии вытянутой руки проплывают облака. Это невероятное ощущение до мурашек!
С середины июня по середину сентября
Можем отправиться в апацху — национальное жилище, где нас встретят горячим нежным шашлыком, тающими во рту фруктами и домашним терпким вином. Вы поймёте, что Мамдзышха не только сказочно красива, но и очень гостеприимна.
Организационные детали
- Поездка пройдёт на джипе UAZ Patriot
- Можем забрать из любого города между КПП ПСОУ и Пицундой. Из Гудауты, Нового Афона и Сухума трансфер не предоставляем
- Дополнительные расходы: обед – 800-1000 ₽ за чел., катание на качелях – 1000 ₽ за чел.
- С вами будет водитель-гид с богатым экскурсионным опытом
- Гид будет ожидать на стороне Абхазии
ежедневно в 09:00
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Дети до 12 лет
|3000 ₽
|Стандартный билет
|3000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На КПП ПСОУ
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:00
Экскурсия длится около 6.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Марина — ваша команда гидов в Адлере
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Провели экскурсии для 252 туристов
Наша команда — это знающие организаторы и отзывчивые, ответственные гиды с опытом работы в сфере туризма более 5 лет. Мы видим красоту в каждом дереве и отрезке земли и максимально стараемся передать это нашим гостям. Наш девиз: «Относись к человеку так, как хотел бы, чтобы относились к тебе!» Отдых душой и копилка ярких воспоминаний — это о наших экскурсиях!
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