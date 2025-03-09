Мини-группа
до 8 чел.
Сокровища Абхазии: от Гагры до озера Рица
Погрузитесь в атмосферу Абхазии: живописные пейзажи, водопады и озеро Рица ждут вас в этом незабываемом путешествии
Начало: На КПП Псоу
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
16 мар в 08:00
1800 ₽ за человека
Групповая
до 20 чел.
В поисках мимозы: путешествие в Абхазию
Погрузитесь в атмосферу Абхазии: мимозовые сады, водопады и голубые озера ждут вас! Насладитесь красотой природы и историческими местами
Начало: На КПП Псоу в Адлерском районе
Расписание: ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
16 мар в 07:00
1500 ₽ за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Адлера - в Новый Афон
Погрузитесь в атмосферу Нового Афона, посетив древние храмы и живописные парки. Откройте для себя историю и культуру Абхазии в увлекательной экскурсии
Начало: На КПП ПСОУ
Завтра в 08:00
16 мар в 08:00
9000 ₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ФФенько9 марта 2025Понравилась организация, быстро отвечали на вопросы и предоставляли информацию. Рекомендую этого тур. агента
- OOlga17 января 2025Абхазией любовались Поездкой наслаждались Водителем восхищались Горным воздухом надышались Звонко весело смеялись Про выборе экскурсии- не сомневались Прекрасных отзывов начитались
- ННастя20 ноября 2024Мы были в середине ноября, было пасмурно, лил дождь. Но даже не смотря на это Абхазия как всегда залетела в
- ММарина19 ноября 2024Благодарим за нашу незабываемую поездку в Абхазию! Все было просто замечательно! Каждый момент путешествия оставил только положительные эмоции. Программа была продумана
- ННаталья4 ноября 2024Отличная экскурсия, были учтены все наши пожелания и согласовано время встречи, как нам было удобно. Никуда не торопились и это
Ответы на вопросы от путешественников по Адлеру в категории «От КПП Псоу»
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