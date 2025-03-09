От КПП Псоу – экскурсии в Адлере

Найдено 3 экскурсии в категории «От КПП Псоу» в Адлере, цены от 1500 ₽. Расписание для бронирования на март, апрель и май в 2025 году
Сокровища Абхазии: от Гагры до озера Рица
На машине
9 часов
8 отзывов
Мини-группа
до 8 чел.
Сокровища Абхазии: от Гагры до озера Рица
Погрузитесь в атмосферу Абхазии: живописные пейзажи, водопады и озеро Рица ждут вас в этом незабываемом путешествии
Начало: На КПП Псоу
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
16 мар в 08:00
1800 ₽ за человека
В поисках мимозы: путешествие в Абхазию
На автобусе
12 часов
1 отзыв
Групповая
до 20 чел.
В поисках мимозы: путешествие в Абхазию
Погрузитесь в атмосферу Абхазии: мимозовые сады, водопады и голубые озера ждут вас! Насладитесь красотой природы и историческими местами
Начало: На КПП Псоу в Адлерском районе
Расписание: ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
16 мар в 07:00
1500 ₽ за человека
Из Адлера - в Новый Афон
На машине
5 часов
1 отзыв
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Адлера - в Новый Афон
Погрузитесь в атмосферу Нового Афона, посетив древние храмы и живописные парки. Откройте для себя историю и культуру Абхазии в увлекательной экскурсии
Начало: На КПП ПСОУ
Завтра в 08:00
16 мар в 08:00
9000 ₽ за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Ф
    Фенько
    9 марта 2025
    В поисках мимозы: путешествие в Абхазию
    Понравилась организация, быстро отвечали на вопросы и предоставляли информацию. Рекомендую этого тур. агента
  • O
    Olga
    17 января 2025
    Сокровища Абхазии: от Гагры до озера Рица
    Абхазией любовались Поездкой наслаждались Водителем восхищались Горным воздухом надышались Звонко весело смеялись Про выборе экскурсии- не сомневались Прекрасных отзывов начитались
  • Н
    Настя
    20 ноября 2024
    Сокровища Абхазии: от Гагры до озера Рица
    Мы были в середине ноября, было пасмурно, лил дождь. Но даже не смотря на это Абхазия как всегда залетела в
    читать дальше

    самое сердечко 🧡 Наш водитель был Батал, он очень хорошо водит авто, хотя я боюсь как ездят местные, я даже уснула в конце экскурсии в машине по пути домой. Очень хорошо продуман план мест: эмоционально заряженные или физически затрачиваемые места смешаны с легкими, простыми (например, дегустации). Батал честный человек и даже при моей уверенности в том что мы должны заплатить полную стоимость - вернул нам сдачу с учетом предоплаты с сайта (я думала это стоимость комиссии сайта). Благодарю ещё раз Батала и Рината за прекрасную экскурсию!

    Мы были в середине ноября, было пасмурно, лил дождь. Но даже не смотря на это Абхазия как всегда залетела в самое сердечко 🧡Мы были в середине ноября, было пасмурно, лил дождь. Но даже не смотря на это Абхазия как всегда залетела в самое сердечко 🧡Мы были в середине ноября, было пасмурно, лил дождь. Но даже не смотря на это Абхазия как всегда залетела в самое сердечко 🧡Мы были в середине ноября, было пасмурно, лил дождь. Но даже не смотря на это Абхазия как всегда залетела в самое сердечко 🧡
  • М
    Марина
    19 ноября 2024
    Сокровища Абхазии: от Гагры до озера Рица
    Благодарим за нашу незабываемую поездку в Абхазию! Все было просто замечательно! Каждый момент путешествия оставил только положительные эмоции. Программа была продумана
    читать дальше

    до мелочей: мы успели посетить самые красивые места, насладиться великолепными пейзажами и узнать много интересного. Отдельно хотим отметить доброжелательность нашего водителя - Батала. Он сделал нашу поездку очень увлекательной. Все было на высшем уровне! Спасибо вам! Мы обязательно вернемся и будем рекомендовать вас всем своим друзьям.

  • Н
    Наталья
    4 ноября 2024
    Из Адлера - в Новый Афон
    Отличная экскурсия, были учтены все наши пожелания и согласовано время встречи, как нам было удобно. Никуда не торопились и это
    читать дальше

    для нас очень важно. Гид очень хорошо рассказал об истории Абхазии, на обратной дороге интересно рассказал про обычаи своего народа. Спасибо большое.

    Отличная экскурсия, были учтены все наши пожелания и согласовано время встречи, как нам было удобно. НикудаОтличная экскурсия, были учтены все наши пожелания и согласовано время встречи, как нам было удобно. НикудаОтличная экскурсия, были учтены все наши пожелания и согласовано время встречи, как нам было удобно. НикудаОтличная экскурсия, были учтены все наши пожелания и согласовано время встречи, как нам было удобно. НикудаОтличная экскурсия, были учтены все наши пожелания и согласовано время встречи, как нам было удобно. НикудаОтличная экскурсия, были учтены все наши пожелания и согласовано время встречи, как нам было удобно. НикудаОтличная экскурсия, были учтены все наши пожелания и согласовано время встречи, как нам было удобно. НикудаОтличная экскурсия, были учтены все наши пожелания и согласовано время встречи, как нам было удобно. НикудаОтличная экскурсия, были учтены все наши пожелания и согласовано время встречи, как нам было удобно. Никуда

Ответы на вопросы от путешественников по Адлеру в категории «От КПП Псоу»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Адлере
В марте 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Сокровища Абхазии: от Гагры до озера Рица
  2. В поисках мимозы: путешествие в Абхазию
  3. Из Адлера - в Новый Афон
Какие места ещё посмотреть в Адлере
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в марте:
  1. Озеро Рица
  2. Ущелья
  3. Самое главное
  4. Голубое озеро
  5. Юпшарский каньон
  6. Роза Хутор
  7. Олимпийский Парк
  8. Набережная
  9. Ущелье Ахцу
  10. SkyPark
Сколько стоит экскурсия по Адлеру в марте 2025
Сейчас в Адлере в категории "От КПП Псоу" можно забронировать 3 экскурсии от 1500 до 9000. Туристы уже оставили гидам 10 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.79 из 5
Забронируйте экскурсию в Адлере на 2025 год по теме «От КПП Псоу», 10 ⭐ отзывов, цены от 1500₽. Сегодня можно забронировать на 📅 март, апрель и май