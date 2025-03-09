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самое сердечко 🧡 Наш водитель был Батал, он очень хорошо водит авто, хотя я боюсь как ездят местные, я даже уснула в конце экскурсии в машине по пути домой. Очень хорошо продуман план мест: эмоционально заряженные или физически затрачиваемые места смешаны с легкими, простыми (например, дегустации). Батал честный человек и даже при моей уверенности в том что мы должны заплатить полную стоимость - вернул нам сдачу с учетом предоплаты с сайта (я думала это стоимость комиссии сайта). Благодарю ещё раз Батала и Рината за прекрасную экскурсию!