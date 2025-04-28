Групповая
до 19 чел.
Природа, история, вкусы и дух Абхазии
Абхазия удивляет с первой встречи: маршрут, как общение с другом, без пафоса, но с тёплыми деталями и открытиями
Начало: На остановке в Сочи или Адлере
Расписание: ежедневно в 05:30 и 05:45
Сегодня в 05:30
Завтра в 05:30
1200 ₽ за человека
Водная прогулка
На кабриолете из Адлера к озеру Рица: горы, водопады, каньоны
Индивидуальная экскурсия по Абхазии на авто с открытым верхом. Погрузитесь в атмосферу сказочных пейзажей и исторических мест
Начало: На КПП Псоу
Завтра в 09:00
11 дек в 09:00
16 000 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Экскурсия «Малое кольцо Абхазии» из Адлера
Откройте для себя великолепие Абхазии: Гагрская колоннада и живописное озеро Рица ждут вас в этом путешествии
Начало: КПП Псоу
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
15 000 ₽ за всё до 3 чел.
Групповая
до 20 чел.
Из Адлера в Абхазию - по республике с душой
Насыщенная экскурсия на комфортном микроавтобусе по системе «всё включено»
Начало: В Адлере или Олимпийском парке
Расписание: ежедневно в 06:00
Сегодня в 06:00
Завтра в 06:00
3100 ₽ за человека
-
10%
Групповая
до 16 чел.
Гагра, озеро Рица и Новый Афон на микроавтобусе
Попробуйте высокогорный чай, мёд с местных пасек, копчёные сыры и мясо, коньяк, вино и чачу
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 06:00
Завтра в 06:00
11 дек в 06:00
2430 ₽
2700 ₽ за человека
