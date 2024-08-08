Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00
Описание экскурсии
Ваш идеальный мини-поход. Наши маршруты не похожи друг на друга, они адаптируются под ваши пожелания и физическую подготовку. Доступны комфортные варианты, не требующие специального снаряжения, и более сложные, с набором и сбросом высоты. Вас всегда ждет проверенный авторский маршрут по популярным и не очень уголкам Красной Поляны, рассказ об истории мест и ценная информация на будущее. Мы поднимемся из центра поселка Красная поляна через светлые леса и холодные ручьи по живописным отрогам гор. С них открываются виды на хребет Аибга, Ачишхо или Псеашхо. По дороге увидим современные отели, старые деревенские дома и необычные жилища, типичные для Сочи. Пройдем по тропам, о которых знают только местные: некоторые остались со времен черкесов, другие проложили туристы и местные жители. Обычно высшая точка маршрута - водопад Кейва. Он не пересыхает круглый год и здорово освежает после подъема. Зимой, в дождливую погоду или при отсутствии желания набирать 500 вертикальных метров, прогуляемся в более сухом и комфортном направлении - Кругозор Ефремова.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Работа гида
- Красивые фотографии
Что не входит в цену
- Билеты в Сочинский нациоальный парк (200 руб/чел)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Пос. Красная Поляна, ул. Волоколамская 89
Завершение: Красная Поляна
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 20 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Адлера
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