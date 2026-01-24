Индивидуальная
Велотреккинг в сочинских горах
Велотреккинг в горах Сочи и Красной Поляны - это уникальная возможность увидеть живописные природные объекты и насладиться горными пейзажами за один день
Начало: Пгт Красная Поляна
Сегодня в 11:30
Завтра в 08:30
от 7500 ₽ за человека
до 7 чел.
Абхазия - поездка в мир природной красоты из Адлера
Погрузитесь в атмосферу Абхазии: величие гор, бирюзовые озера и исторические здания. Индивидуальный маршрут и комфорт гарантированы
Начало: От вашего отеля в Сочи, Адлере, Красной Поляне. 28...
Сегодня в 09:00
Завтра в 07:00
от 15 999 ₽ за всё до 7 чел.
до 19 чел.
Гагра, Рица, Новый Афон и мандариновый сад: групповая поездка из Адлера
Увидеть всё самое главное в Абхазии и узнать о ней интересные факты
Начало: У вашего отеля в Олимпийском или у ближайшей к вам...
Расписание: ежедневно в 05:00 и 05:45
Завтра в 05:00
26 янв в 05:00
1600 ₽ за человека
В солнечную Абхазию на минивэне: Гагра, Рица и Пицунда
Увлекательное путешествие в Абхазию: водопады, озёра и исторические памятники ждут вас. Профессиональные гиды покажут лучшие места страны
Начало: В Сочи, Сириусе, Адлере и Красной поляне
Расписание: ежедневно в 08:30
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
1950 ₽ за человека
-
10%
до 8 чел.
В Абхазию на минивэне Toyota, Volkswagen: Гагра, Мандариновый сад и Рица
Начало: Заберем Вас по адресу в Сочи, Адлере, Красной поля...
Расписание: Ежедневно в 9:00
1755 ₽
1950 ₽ за человека
до 18 чел.
Золотое кольцо Абхазии с завтраком из Сочи, Адлер и Красной Поляны
Начало: От остановок центральных улиц Мамайки, Сочи, Адлер...
Расписание: ежедневно
1650 ₽ за человека
до 4 чел.
Пеший подьем к озеру Зеркальному с купанием в горной реке
Начало: Сочи, посёлок Красная Поляна, Калиновая улица, 9/1
Расписание: ежедневно с 8:00 до 20:00
14 000 ₽ за всё до 4 чел.
-
5%
до 8 чел.
«Абхазский драйв»: озеро Рица и Гегский водопад
Погрузитесь в атмосферу Абхазии, исследуя живописные уголки: от Гагры до озера Рица. Оцените красоту природы и насладитесь дегустацией местных деликатесов
Начало: КПП ПСОУ - Граница, Адлер, Сириус, Сочи, Красная п...
Расписание: ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
26 янв в 07:00
1758 ₽
1850 ₽ за человека
до 19 чел.
Абхазия за один день: Рица, пещеры, легенды и мандариновый сад 🍊
Начало: Сочи/Адлер/Сириус/Красная Поляна
Расписание: Ежедневно, без выходных и перерывов, центр Сочи 5 утра +- Адлер 5:40+
1700 ₽ за человека
до 4 чел.
Освежающая перезагрузка: купание в горных купелях Красной Поляны
Начало: Гостиница туриста в Красной Поляне/Эсто-Садке
Расписание: Экскурсия проводится в любое удобное для вас время по согласованию.
6500 ₽ за всё до 4 чел.
до 20 чел.
Хайкинг в Красной поляне - красота горного поселка круглый год
Начало: Пос. Красная Поляна, ул. Волоколамская 89
7950 ₽ за всё до 20 чел.
Треккинг в сердце заповедника
Начало: Ачипсинская 12, Эстосадок, Красная поляна
Расписание: каждый день в 9-00
8000 ₽ за человека
Аудиоэкскурсия по курортам Красной Поляны с билетами на канатную дорогу
Начало: Курорт Красная поляна, ул. Горная карусель, 4
Расписание: Канатная дорога работает с 08:15, последний спуск с Роза Пик в 17:15
8400 ₽ за билет
Красная Поляна и Олимпийский парк: горный кластер и прибрежные сокровища
Начало: Красная Поляна
Расписание: Экскурсию можем провести в любой день, заранее согласовав с Вами удобную дату и время.
43 000 ₽ за всё до 50 чел.
