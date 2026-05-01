Из Адлера - к Сухуму, Черниговке и Кындыгу

Культура, природа и целебные источники за 1 день
Едем в путешествие по Абхазии: вы прогуляетесь по нарядной набережной, увидите горное ущелье и насладитесь целебными источниками.

По пути — дегустации местного вина, сыра и мёда, а также остановки у символов Гагры и вечерней колоннады. Это будет день, полный ярких впечатлений.
Описание экскурсии

Ресторан «Гагрипш» в Гагре

Начнём с осмотра фасада одного из символов города — величественного ресторана «Гагрипш».

Сухум

Прогуляетесь по набережной начала 20 века и увидите знаменитый фонтан с грифонами, который украшает центр города.

Черниговка

Красивое горное ущелье, где река Мачарка омывает огромные белые скалы. Здесь можно насладиться природой, сделать фотографии и вдохнуть свежий горный воздух.

Кындыг

Комплекс целебных источников. Вы сможете принять грязевые ванны или насладиться термальным гидромассажем — отличное место для восстановления и релаксации.

Вечерняя Гагрская колоннада

На обратном пути сделаем остановку, чтобы полюбоваться панорамой всего побережья Абхазии и сделать красивые фотографии на закате.

Перерывы на еду

В течение дня предусмотрены дегустации: местное вино, сыр и копчёное мясо, мед. По желанию можно устроить обед.

Примерный тайминг

6:00 — граница Псоу
Ресторан «Гагрипш» — 10 мин
Вечерняя колоннада — 15 мин
Дегустация вина, сыра и копчёного мяса — 35 мин
Дегустация мёда — 35 мин
Набережная Сухума — 50 мин
Прогулка по Черниговке — 1 ч
Кындыг — 1,5 ч
19:30–20:00 — возвращение к границе

Организационные детали

  • В стоимость включено: трансфер на Mercedes Sprinter, дегустации, страховка на время путешествия
  • Возьмите паспорт для перехода границы
  • Дополнительные расходы: вход в термальный источник — 400 ₽ (по желанию), эко-сбор в ущелье Черниговка — 400 ₽, село Лыхны + храм X10 века — 300 ₽ с чел.
    Фуникулер (смотровая площадка с видом на г. Сухум) – 300 ₽ с чел., обед в Апацхе (закажем стол заранее по дороге в Черниговку)
  • С вами буду я или другой гид из нашей команды

Пересечение границы

  • Для пересечения границы взрослым потребуется паспорт РФ
  • Для детей до 14 лет в сопровождении родителей: свидетельство о рождении, в котором отмечено гражданство РФ, или заграничный паспорт
  • Для детей старше 14 лет: свидетельство о рождении РФ и паспорт (загранпаспорт или внутренний)
  • Для граждан РФ до 18 летнего возраста, путешествующих с третьими лицами, необходима нотариально заверенная доверенность от родителей, в которой прописаны страна Абхазия, дата и сроки поездки
  • Покинуть границы России не могут граждане, проходящие военную службу, имеющие долги и проблемы с законом, причастные к сведениям, которые считаются государственной тайной

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Взрослый из Адлера1500 ₽
Детский (до 11 лет) из Адлера и Сириуса1200 ₽
Детский до 7 лет без предоставления места в автобусеБесплатно
Для бронирования достаточно оплатить 30% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
По договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 11 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 30% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в форму и задайте вопрос.
Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Владислава
Владислава — ваша команда гидов в Адлере
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Провели экскурсии для 22336 туристов
Наша цель — улучшить ваш отдых и погрузить в мир путешествий и развлечений. Наша команда отобрала только лучшие маршруты по различным критериям — цена, уникальность, качество, чтобы вы не тратили
время на выяснения, с какой компанией и на какую экскурсию лучше поехать, а потратили это время на отдых. С нами вы побываете в самых красивых местах Сочи, познакомитесь с историей, культурой, природой и традициями этого уникального уголка страны.

