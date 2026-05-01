Едем в путешествие по Абхазии: вы прогуляетесь по нарядной набережной, увидите горное ущелье и насладитесь целебными источниками. По пути — дегустации местного вина, сыра и мёда, а также остановки у символов Гагры и вечерней колоннады. Это будет день, полный ярких впечатлений.

Можно с детьми

Описание экскурсии

Ресторан «Гагрипш» в Гагре

Начнём с осмотра фасада одного из символов города — величественного ресторана «Гагрипш».

Сухум

Прогуляетесь по набережной начала 20 века и увидите знаменитый фонтан с грифонами, который украшает центр города.

Черниговка

Красивое горное ущелье, где река Мачарка омывает огромные белые скалы. Здесь можно насладиться природой, сделать фотографии и вдохнуть свежий горный воздух.

Кындыг

Комплекс целебных источников. Вы сможете принять грязевые ванны или насладиться термальным гидромассажем — отличное место для восстановления и релаксации.

Вечерняя Гагрская колоннада

На обратном пути сделаем остановку, чтобы полюбоваться панорамой всего побережья Абхазии и сделать красивые фотографии на закате.

Перерывы на еду

В течение дня предусмотрены дегустации: местное вино, сыр и копчёное мясо, мед. По желанию можно устроить обед.

Примерный тайминг

6:00 — граница Псоу

Ресторан «Гагрипш» — 10 мин

Вечерняя колоннада — 15 мин

Дегустация вина, сыра и копчёного мяса — 35 мин

Дегустация мёда — 35 мин

Набережная Сухума — 50 мин

Прогулка по Черниговке — 1 ч

Кындыг — 1,5 ч

19:30–20:00 — возвращение к границе

Организационные детали

В стоимость включено: трансфер на Mercedes Sprinter, дегустации, страховка на время путешествия

Возьмите паспорт для перехода границы

Дополнительные расходы: вход в термальный источник — 400 ₽ (по желанию), эко-сбор в ущелье Черниговка — 400 ₽, село Лыхны + храм X10 века — 300 ₽ с чел.

Фуникулер (смотровая площадка с видом на г. Сухум) – 300 ₽ с чел., обед в Апацхе (закажем стол заранее по дороге в Черниговку) С вами буду я или другой гид из нашей команды

Пересечение границы