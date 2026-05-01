По пути — дегустации местного вина, сыра и мёда, а также остановки у символов Гагры и вечерней колоннады. Это будет день, полный ярких впечатлений.
Описание экскурсии
Ресторан «Гагрипш» в Гагре
Начнём с осмотра фасада одного из символов города — величественного ресторана «Гагрипш».
Сухум
Прогуляетесь по набережной начала 20 века и увидите знаменитый фонтан с грифонами, который украшает центр города.
Черниговка
Красивое горное ущелье, где река Мачарка омывает огромные белые скалы. Здесь можно насладиться природой, сделать фотографии и вдохнуть свежий горный воздух.
Кындыг
Комплекс целебных источников. Вы сможете принять грязевые ванны или насладиться термальным гидромассажем — отличное место для восстановления и релаксации.
Вечерняя Гагрская колоннада
На обратном пути сделаем остановку, чтобы полюбоваться панорамой всего побережья Абхазии и сделать красивые фотографии на закате.
Перерывы на еду
В течение дня предусмотрены дегустации: местное вино, сыр и копчёное мясо, мед. По желанию можно устроить обед.
Примерный тайминг
6:00 — граница Псоу
Ресторан «Гагрипш» — 10 мин
Вечерняя колоннада — 15 мин
Дегустация вина, сыра и копчёного мяса — 35 мин
Дегустация мёда — 35 мин
Набережная Сухума — 50 мин
Прогулка по Черниговке — 1 ч
Кындыг — 1,5 ч
19:30–20:00 — возвращение к границе
Организационные детали
- В стоимость включено: трансфер на Mercedes Sprinter, дегустации, страховка на время путешествия
- Возьмите паспорт для перехода границы
- Дополнительные расходы: вход в термальный источник — 400 ₽ (по желанию), эко-сбор в ущелье Черниговка — 400 ₽, село Лыхны + храм X10 века — 300 ₽ с чел.
Фуникулер (смотровая площадка с видом на г. Сухум) – 300 ₽ с чел., обед в Апацхе (закажем стол заранее по дороге в Черниговку)
- С вами буду я или другой гид из нашей команды
Пересечение границы
- Для пересечения границы взрослым потребуется паспорт РФ
- Для детей до 14 лет в сопровождении родителей: свидетельство о рождении, в котором отмечено гражданство РФ, или заграничный паспорт
- Для детей старше 14 лет: свидетельство о рождении РФ и паспорт (загранпаспорт или внутренний)
- Для граждан РФ до 18 летнего возраста, путешествующих с третьими лицами, необходима нотариально заверенная доверенность от родителей, в которой прописаны страна Абхазия, дата и сроки поездки
- Покинуть границы России не могут граждане, проходящие военную службу, имеющие долги и проблемы с законом, причастные к сведениям, которые считаются государственной тайной
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Взрослый из Адлера
|1500 ₽
|Детский (до 11 лет) из Адлера и Сириуса
|1200 ₽
|Детский до 7 лет без предоставления места в автобусе
|Бесплатно