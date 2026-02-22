Вы встретитесь с теплой Абхазией у белоснежных колоннад и пальм в Гагре и Сухуме. Прочувствуете ее душу в Новоафонском монастыре и на живописных дорогах. Окунетесь в целебные воды ее горячих источников. И за день сможете сложить представление об этой маленькой, но разнообразной стране!
Описание экскурсии
Тур по главным городам Абхазии
Путешествуя со мной, вы узнаете, как проходят абхазские свадьбы, какие древние традиции местные жители соблюдают и сегодня, как принимают гостей, чем зарабатывают, что любят готовить и производят. И понаблюдаете за современной жизнью Абхазии в трех городах.
- Гагра — наша первая остановка после границы, уютный город-курорт. Гуляя по приморскому парку и набережной, вы увидите колоннаду, исторический ресторан Гагрипш и Дворец культуры.
- Новый Афон: у подножия Иверской горы вы, конечно, посетите нарядный Новоафонский монастырь. Полюбуетесь росписями храмов, панорамой Черного моря и даже соседним рукотворным водопадом.
- Сухум — столица Абхазии, которая запомнится вам колоритной набережной Махаджиров, фонтаном с грифонами.
Организационные детали
- Поездка проходит на микроавтобусе Volkswagen Caravelle / Toyota Alphard
- Продолжительность от 10 до 12 часов по договорённости
- В поездке вас сопровождает один из гидов нашей команды
Пересечение границы
- Граница Абхазии открыта для граждан РФ, РБ и Казахстана
- Перед выездом стоит проверить возможные задолженности через службу судебных приставов
- Взрослым понадобится внутрироссийский или заграничный паспорт
- Детям до 14 лет — загранпаспорт
- Для детей старше — общегражданский или заграничный паспорт, свидетельство о рождении (можно копию) или отметка в паспорте одного из родителей
- Выезд ребёнка возможен в присутствии одного из родителей либо по нотариальной доверенности, в которой прописаны: страна Абхазия, дата и сроки поездки
- Покинуть границы России не могут граждане, проходящие военную службу, имеющие проблемы с законом и причастные к сведениям, которые считаются государственной тайной
- Абхазская граница не пускает людей с грузинской фамилией
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля Адлер или Сириус
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 11 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 37% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Петрос — ваша команда гидов в Адлере
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 1960 туристов
Добрый день, дорогие путешественники! Меня зовут Петрос, мне 43 года. Я и моя команда организуем поездки по Сочи и по Абхазии с 2005 года. Очень люблю свою работу и надеюсь на скорую встречу с вами!
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на 6 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Экскурсия оправдала все ожидания благодаря необыкновенным знаниям истории и мастерству изложения экскурсовода из Абхазии Алиму. В процессе экскурсии удалось несколько изменить первоначальный маршрут, за эту гибкость отдельное спасибо Алиму. Отдельная благодарность Петросу как главному организатору за коммуникации и общее руководство. Очень рекомендую данную экскурсию. она стоит потраченных средств. общие впечатления только высоко положительные.
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Огромное спасибо Алиму за незабываемую поездку по Абхазии! Мы побывали в Гаграх, Пицунде и Сухуме – везде невероятная красота, и благодаря Алиму путешествие стало по-настоящему особенным.
Алим – не просто водитель,
Алим – не просто водитель,
+2
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30 марта я вернулась из потрясающего путешествия из Адлера в Абхазию, и до сих пор под впечатлением от этой поездки! Всё началось с того, что гид Вячеслав заранее позвонил мне,
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Я
Спастбо большое! Было интересно, про момент на колонаде в Гаграх нужно предупреждать… Поэтому 4…
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Г
Забронировали поездку в Абхазию на 20 июля Сам Петрос был уже занят, но он нам не отказал, нашел другого гида Тимура. По нашему желанию был немного изменён маршрут.
Тимур приехал за нами прямо к отелю, всё путешествие увлекательно рассказывал об Абхазии отвечал на вопросы.
Мы остались очень довольны Большое вам спасибо.
Тимур приехал за нами прямо к отелю, всё путешествие увлекательно рассказывал об Абхазии отвечал на вопросы.
Мы остались очень довольны Большое вам спасибо.
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П
Наша главная цель была источник она себя оправдала погрелись полечились все наши дополнительные пожелания по экскурсии гид выполнил рассказывал интересно экскурсия удалась
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