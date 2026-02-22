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чтобы обсудить детали и учесть все мои пожелания. Я очень хотела посетить драматический театр, и он с легкостью включил его в наш маршрут.



Гид встретил меня прямо у гостиницы, и мы отправились в путь. Паспортный контроль на границе прошел быстро и без проблем, несмотря на то, что это был выходной день. Первым пунктом назначения была Гагра, где нас ждала дача Сталина. Мы немного опередили крупную экскурсионную группу, и у нас получилась настоящая индивидуальная экскурсия! Гид рассказал множество интересных историй, связанных с этим местом, и я почувствовала себя частью истории. В Сухуме мы прогулялись по набережной, зашли в театр. Гид не только рассказывал об истории и культуре, но и задавал вопросы, чтобы я могла поразмышлять и попробовать сама предположить те или иные факты об Абхазии. Это сделало поездку не только познавательной, но и очень увлекательной.

По пути мы сделали остановку, чтобы перекусить, и, конечно, не обошлось без вкуснейшей местной кухни! Далее мы направились в Новый Афон, где я спустилась в знаменитую пещеру. Это было невероятно! Огромные залы, причудливые сталактиты и сталагмиты — казалось, я попала в сказку. Далее отправились к водопаду и ж/д станции Псырцха (она была на реставрации). Гид с удовольствием фотографировал меня на фоне всех достопримечательностей, и снимки получились просто замечательными!



Обратно гид привез меня прямо в аэропорт, как мы и договаривались, что было очень удобно. Я осталась в полном восторге от этой поездки и рекомендую этого гида всем, кто хочет открыть для себя Абхазию!