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Новый Афон, Гагра, Сухум за 1 день (с трансфером из Адлера)

Объехать всю Страну Души, открыть ее древнюю культуру и природу
Вы встретитесь с теплой Абхазией у белоснежных колоннад и пальм в Гагре и Сухуме. Прочувствуете ее душу в Новоафонском монастыре и на живописных дорогах. Окунетесь в целебные воды ее горячих источников. И за день сможете сложить представление об этой маленькой, но разнообразной стране!
4.9
6 отзывов
Новый Афон, Гагра, Сухум за 1 день (с трансфером из Адлера)
Новый Афон, Гагра, Сухум за 1 день (с трансфером из Адлера)
Новый Афон, Гагра, Сухум за 1 день (с трансфером из Адлера)

Описание экскурсии

Тур по главным городам Абхазии

Путешествуя со мной, вы узнаете, как проходят абхазские свадьбы, какие древние традиции местные жители соблюдают и сегодня, как принимают гостей, чем зарабатывают, что любят готовить и производят. И понаблюдаете за современной жизнью Абхазии в трех городах.

  • Гагра — наша первая остановка после границы, уютный город-курорт. Гуляя по приморскому парку и набережной, вы увидите колоннаду, исторический ресторан Гагрипш и Дворец культуры.
  • Новый Афон: у подножия Иверской горы вы, конечно, посетите нарядный Новоафонский монастырь. Полюбуетесь росписями храмов, панорамой Черного моря и даже соседним рукотворным водопадом.
  • Сухум — столица Абхазии, которая запомнится вам колоритной набережной Махаджиров, фонтаном с грифонами.

Организационные детали

  • Поездка проходит на микроавтобусе Volkswagen Caravelle / Toyota Alphard
  • Продолжительность от 10 до 12 часов по договорённости
  • В поездке вас сопровождает один из гидов нашей команды

Пересечение границы

  • Граница Абхазии открыта для граждан РФ, РБ и Казахстана
  • Перед выездом стоит проверить возможные задолженности через службу судебных приставов
  • Взрослым понадобится внутрироссийский или заграничный паспорт
  • Детям до 14 лет — загранпаспорт
  • Для детей старше — общегражданский или заграничный паспорт, свидетельство о рождении (можно копию) или отметка в паспорте одного из родителей
  • Выезд ребёнка возможен в присутствии одного из родителей либо по нотариальной доверенности, в которой прописаны: страна Абхазия, дата и сроки поездки
  • Покинуть границы России не могут граждане, проходящие военную службу, имеющие проблемы с законом и причастные к сведениям, которые считаются государственной тайной
  • Абхазская граница не пускает людей с грузинской фамилией

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля Адлер или Сириус
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 11 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 37% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Петрос
Петрос — ваша команда гидов в Адлере
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 1960 туристов
Добрый день, дорогие путешественники! Меня зовут Петрос, мне 43 года. Я и моя команда организуем поездки по Сочи и по Абхазии с 2005 года. Очень люблю свою работу и надеюсь на скорую встречу с вами!

Отзывы и рейтинг

4.9
Основано на 6 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Андрей
Экскурсия оправдала все ожидания благодаря необыкновенным знаниям истории и мастерству изложения экскурсовода из Абхазии Алиму. В процессе экскурсии удалось несколько изменить первоначальный маршрут, за эту гибкость отдельное спасибо Алиму. Отдельная благодарность Петросу как главному организатору за коммуникации и общее руководство. Очень рекомендую данную экскурсию. она стоит потраченных средств. общие впечатления только высоко положительные.
Экскурсия оправдала все ожидания благодаря необыкновенным знаниям истории и мастерству изложения экскурсовода из Абхазии Алиму. В
Экскурсия оправдала все ожидания благодаря необыкновенным знаниям истории и мастерству изложения экскурсовода из Абхазии Алиму. В
Экскурсия оправдала все ожидания благодаря необыкновенным знаниям истории и мастерству изложения экскурсовода из Абхазии Алиму. В
Экскурсия оправдала все ожидания благодаря необыкновенным знаниям истории и мастерству изложения экскурсовода из Абхазии Алиму. В
Экскурсия оправдала все ожидания благодаря необыкновенным знаниям истории и мастерству изложения экскурсовода из Абхазии Алиму. В
Экскурсия оправдала все ожидания благодаря необыкновенным знаниям истории и мастерству изложения экскурсовода из Абхазии Алиму. В
Экскурсия оправдала все ожидания благодаря необыкновенным знаниям истории и мастерству изложения экскурсовода из Абхазии Алиму. В
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Екатерина
Огромное спасибо Алиму за незабываемую поездку по Абхазии! Мы побывали в Гаграх, Пицунде и Сухуме – везде невероятная красота, и благодаря Алиму путешествие стало по-настоящему особенным.

Алим – не просто водитель,
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а отличный гид, который с любовью и знанием дела рассказывал об истории Абхазии, её традициях и обычаях. Он останавливался во всех интересных местах, давал нам время насладиться видами и делал потрясающие фотостопы.

Отдельное спасибо за гастрономический опыт – Алим привёз нас в чудесный ресторан национальной кухни с потрясающими видами, где мы попробовали настоящие абхазские блюда. Также он завозил нас на рынок и в магазины, чтобы мы могли купить местные продукты и сувениры.

Машина (минивэн) была чистой, комфортной, с кондиционером и Wi-Fi – в дороге чувствовали себя отлично.

Очень благодарны Алиму за прекрасно организованный день! Обязательно будем рекомендовать его всем друзьям и сами с радостью отправимся с ним в новое путешествие по другим городам Абхазии.

Спасибо за ваш профессионализм и душевность!

Огромное спасибо Алиму за незабываемую поездку по Абхазии! Мы побывали в Гаграх, Пицунде и Сухуме –
Огромное спасибо Алиму за незабываемую поездку по Абхазии! Мы побывали в Гаграх, Пицунде и Сухуме –
Огромное спасибо Алиму за незабываемую поездку по Абхазии! Мы побывали в Гаграх, Пицунде и Сухуме –
Огромное спасибо Алиму за незабываемую поездку по Абхазии! Мы побывали в Гаграх, Пицунде и Сухуме –
Огромное спасибо Алиму за незабываемую поездку по Абхазии! Мы побывали в Гаграх, Пицунде и Сухуме –
Огромное спасибо Алиму за незабываемую поездку по Абхазии! Мы побывали в Гаграх, Пицунде и Сухуме –
Огромное спасибо Алиму за незабываемую поездку по Абхазии! Мы побывали в Гаграх, Пицунде и Сухуме –
Огромное спасибо Алиму за незабываемую поездку по Абхазии! Мы побывали в Гаграх, Пицунде и Сухуме –+2
Огромное спасибо Алиму за незабываемую поездку по Абхазии! Мы побывали в Гаграх, Пицунде и Сухуме –
Огромное спасибо Алиму за незабываемую поездку по Абхазии! Мы побывали в Гаграх, Пицунде и Сухуме –
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Ксения
30 марта я вернулась из потрясающего путешествия из Адлера в Абхазию, и до сих пор под впечатлением от этой поездки! Всё началось с того, что гид Вячеслав заранее позвонил мне,
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чтобы обсудить детали и учесть все мои пожелания. Я очень хотела посетить драматический театр, и он с легкостью включил его в наш маршрут.

Гид встретил меня прямо у гостиницы, и мы отправились в путь. Паспортный контроль на границе прошел быстро и без проблем, несмотря на то, что это был выходной день. Первым пунктом назначения была Гагра, где нас ждала дача Сталина. Мы немного опередили крупную экскурсионную группу, и у нас получилась настоящая индивидуальная экскурсия! Гид рассказал множество интересных историй, связанных с этим местом, и я почувствовала себя частью истории. В Сухуме мы прогулялись по набережной, зашли в театр. Гид не только рассказывал об истории и культуре, но и задавал вопросы, чтобы я могла поразмышлять и попробовать сама предположить те или иные факты об Абхазии. Это сделало поездку не только познавательной, но и очень увлекательной.
По пути мы сделали остановку, чтобы перекусить, и, конечно, не обошлось без вкуснейшей местной кухни! Далее мы направились в Новый Афон, где я спустилась в знаменитую пещеру. Это было невероятно! Огромные залы, причудливые сталактиты и сталагмиты — казалось, я попала в сказку. Далее отправились к водопаду и ж/д станции Псырцха (она была на реставрации). Гид с удовольствием фотографировал меня на фоне всех достопримечательностей, и снимки получились просто замечательными!

Обратно гид привез меня прямо в аэропорт, как мы и договаривались, что было очень удобно. Я осталась в полном восторге от этой поездки и рекомендую этого гида всем, кто хочет открыть для себя Абхазию!

30 марта я вернулась из потрясающего путешествия из Адлера в Абхазию, и до сих пор под
30 марта я вернулась из потрясающего путешествия из Адлера в Абхазию, и до сих пор под
30 марта я вернулась из потрясающего путешествия из Адлера в Абхазию, и до сих пор под
30 марта я вернулась из потрясающего путешествия из Адлера в Абхазию, и до сих пор под
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Я
Спастбо большое! Было интересно, про момент на колонаде в Гаграх нужно предупреждать… Поэтому 4…
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Г
Забронировали поездку в Абхазию на 20 июля Сам Петрос был уже занят, но он нам не отказал, нашел другого гида Тимура. По нашему желанию был немного изменён маршрут.
Тимур приехал за нами прямо к отелю, всё путешествие увлекательно рассказывал об Абхазии отвечал на вопросы.
Мы остались очень довольны Большое вам спасибо.
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П
Наша главная цель была источник она себя оправдала погрелись полечились все наши дополнительные пожелания по экскурсии гид выполнил рассказывал интересно экскурсия удалась
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