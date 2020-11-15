Новый Афон, Гагра, Сухум и термальные источники за 1 день

Объехать всю Страну души и открыть ее древнюю историю, культуру и природу

5
1 отзыв
Вы встретитесь с теплой Абхазией у белоснежных колоннад и пальм в Гагре и Сухуме.

Прочувствуете ее душу в Новоафонском монастыре и на живописных дорогах.

Окунетесь в целебные воды ее горячих источников.

А мои рассказы помогут сложить представление об этой маленькой, но разнообразной стране!
Новый Афон, Гагра, Сухум и термальные источники за 1 день
Новый Афон, Гагра, Сухум и термальные источники за 1 день
Новый Афон, Гагра, Сухум и термальные источники за 1 день
Новый Афон, Гагра, Сухум и термальные источники за 1 день
Новый Афон, Гагра, Сухум и термальные источники за 1 день
Новый Афон, Гагра, Сухум и термальные источники за 1 день
Новый Афон, Гагра, Сухум и термальные источники за 1 день
Новый Афон, Гагра, Сухум и термальные источники за 1 день
Новый Афон, Гагра, Сухум и термальные источники за 1 день
Новый Афон, Гагра, Сухум и термальные источники за 1 день
Новый Афон, Гагра, Сухум и термальные источники за 1 день
Новый Афон, Гагра, Сухум и термальные источники за 1 день
Новый Афон, Гагра, Сухум и термальные источники за 1 день
Новый Афон, Гагра, Сухум и термальные источники за 1 день
Новый Афон, Гагра, Сухум и термальные источники за 1 день

Что вас ожидает

Тур по главным городам Абхазии

Путешествуя со мной, вы уже по пути услышите интересные факты о Республике. Например, как проходят абхазские свадьбы, какие древние традиции местные жители соблюдают и сегодня, как принимают гостей, чем зарабатывают, что любят готовить и производят. Вы узнаете о прошлом Абхазии и понаблюдаете за ее современной жизнью в трех городах.

  • Гагра — наша первая остановка после границы, уютный город-курорт. Гуляя по эвкалиптовым аллеям и набережной, вы увидите колоннаду, замок принца Ольденбургского, исторический ресторан Гагрипш и Дворец культуры. Я раскрою, как город стал легендарным курортом.
  • Новый Афон: у подножия Иверской горы вы, конечно, посетите нарядный Новоафонский монастырь. Узнаете о возникновении и судьбе духовного центра Кавказа, полюбуетесь росписями храмов, панорамой Черного моря и даже соседним рукотворным водопадом.
  • Сухум — столица Абхазии, которая запомнится вам колоритной набережной Махаджиров, фонтаном с грифонами и дивным Ботаническим садом, где собраны растения со всего мира. Сад, а также обезьяний питомник посещаем по вашему желанию.

Целебные термы Абхазии

Чтобы вы отдохнули от длительного путешествия и оздоровились, я отвезу вас в город Очамчира. Здесь, на нетуристическом юге Абхазии, находится природный термальный источник Кындыг. Вы искупаетесь в горячей воде из гейзеров, примете грязевые ванны и оцените эффект гидромассажа.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на микроавтобусе Фольксваген
  • Экскурсию можно начать в Адлере или Сочи (во втором случае стоимость на 1000 руб. больше)
  • Вход на термальные источники оплачивается дополнительно (250 руб. с человека)
  • Продолжительность экскурсии от 10 до 12 часов по договоренности

Для пересечения государственной границы необходимо иметь паспорт РФ. Гражданам стран СНГ необходимо иметь загранпаспорт. Дети до 14 лет едут со свидетельством о рождении, с 14 лет — по паспортам. Дети до 18 лет — несовершеннолетние и поэтому обязаны пересекать границу со своими родителями. Если же вы приехали на отдых с внуком, внучкой, братом или сестрой — то нужно иметь нотариально заверенную доверенность от родителей с указанием слова «Абхазия».

Ответы на вопросы

Место начала и завершения
у вашего отеля в Адлере или Сочи
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 12 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
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По выбранному вами времени

Петрос
Петрос
Добрый день, дорогие путешественники! Меня зовут Петрос, мне 39 лет. Я провожу экскурсии по Сочи, Абхазии и всему Черноморскому побережью с 2005 года. Очень люблю свою работу и надеюсь на скорую встречу с вами!
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1 реальный отзыв

П
15 ноя 2020
Наша главная цель была источник она себя оправдала погрелись полечились все наши дополнительные пожелания по экскурсии гид выполнил рассказывал интересно экскурсия удалась

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