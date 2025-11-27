Мои заказы

Из Адлера - к термальным источникам Кындыг

А по пути - тот самый «Гагрипш», святыни Нового Афона и сухумский рынок
Едем из Адлера в Абхазию: вы увидите Колоннаду Гагры и легендарный ресторан, прогуляетесь по живописному Новому Афону и набережной Сухума.

А очень тёплый финал нашего путешествия — горячие источники Кындыга, в которых можно купаться круглый год.
Описание экскурсии

Гагра. Остановимся у знаменитой Колоннады и заглянем в легендарный ресторан «Гагрипш», построенный без единого гвоздя. По желанию вы позавтракаете, а потом будете дегустировать местные сыры, мёд и вина.

Новый Афон. Вы посетите главные христианские святыни Абхазии, Лебединое озеро, созданное монахами, и Приморский парк с кипарисами, пальмами и прудами.

Сухум. Прогуляетесь по красивой набережной и по колоритному рынку со множеством вкусностей.

Драндский собор — одна из древнейших христианских построек Абхазии с мироточащей иконой.

Кындыг. Термальный источник станет особенно тёплой точкой нашего путешествия: горячие минеральные ванны, бассейны с целебными грязями и гидромассажем подарят ощущение лёгкости и бодрости.

Примерный тайминг

6:00 — выезд из Адлера/Сочи
7:00 — Гагры
7:30 — Колоннада
7:50 — ресторан «Гагрипш»
9:00 — завтрак (по желанию)
9:50 — дегустация сыра и вина
10:40 — дегустация мёда
12:00 — Новый Афон
12:30 — Сухум
13:30 — обед (по желанию)
15:00 — Драндский собор
16:00 — Кындыг
19:00 — прибытие на КПП Псоу 2 и завершение поездки

Организационные детали

  • В стоимость включено: трансфер на Mercedes-Benz Sprinter, дегустации, вход на термальные источники — 300 ₽
  • Дополнительные расходы: завтрак, обед и личные покупки — по желанию
  • С вами буду я или другой гид из нашей команды

Пересечение границы

  • Перед выездом в Абхазию стоит проверить возможные задолженности через службу судебных приставов
  • Для пересечения границы взрослым потребуется паспорт РФ, детям до 14 лет необходимо будет предъявлять один из документов: загранпаспорт; свидетельство о рождении с отметкой о гражданстве РФ или свидетельство о приобретении гражданства; паспорт родителя — гражданина РФ, с указанием информации о детях. Выезд ребёнка возможен в присутствии одного из родителей либо по нотариальной доверенности

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный2400 ₽
Дети до 12 лет2300 ₽
Дмитрий
Дмитрий — ваша команда гидов в Адлере
Провели экскурсии для 18 туристов
Мы команда творческих гидов с авторскими программами, работаем с 2014 года по Сочи и Абхазии. Мы очень любим своё дело и будем рады сделать ваше путешествие незабываемым!

