А по пути - тот самый «Гагрипш», святыни Нового Афона и сухумский рынок
Едем из Адлера в Абхазию: вы увидите Колоннаду Гагры и легендарный ресторан, прогуляетесь по живописному Новому Афону и набережной Сухума.
А очень тёплый финал нашего путешествия — горячие источники Кындыга, в которых можно купаться круглый год.
Описание экскурсии
Гагра. Остановимся у знаменитой Колоннады и заглянем в легендарный ресторан «Гагрипш», построенный без единого гвоздя. По желанию вы позавтракаете, а потом будете дегустировать местные сыры, мёд и вина.
Новый Афон. Вы посетите главные христианские святыни Абхазии, Лебединое озеро, созданное монахами, и Приморский парк с кипарисами, пальмами и прудами.
Сухум. Прогуляетесь по красивой набережной и по колоритному рынку со множеством вкусностей.
Драндский собор — одна из древнейших христианских построек Абхазии с мироточащей иконой.
Кындыг. Термальный источник станет особенно тёплой точкой нашего путешествия: горячие минеральные ванны, бассейны с целебными грязями и гидромассажем подарят ощущение лёгкости и бодрости.
Примерный тайминг
6:00 — выезд из Адлера/Сочи 7:00 — Гагры 7:30 — Колоннада 7:50 — ресторан «Гагрипш» 9:00 — завтрак (по желанию) 9:50 — дегустация сыра и вина 10:40 — дегустация мёда 12:00 — Новый Афон 12:30 — Сухум 13:30 — обед (по желанию) 15:00 — Драндский собор 16:00 — Кындыг 19:00 — прибытие на КПП Псоу 2 и завершение поездки
Организационные детали
В стоимость включено: трансфер на Mercedes-Benz Sprinter, дегустации, вход на термальные источники — 300 ₽
Дополнительные расходы: завтрак, обед и личные покупки — по желанию
С вами буду я или другой гид из нашей команды
Пересечение границы
Перед выездом в Абхазию стоит проверить возможные задолженности через службу судебных приставов
Для пересечения границы взрослым потребуется паспорт РФ, детям до 14 лет необходимо будет предъявлять один из документов: загранпаспорт; свидетельство о рождении с отметкой о гражданстве РФ или свидетельство о приобретении гражданства; паспорт родителя — гражданина РФ, с указанием информации о детях. Выезд ребёнка возможен в присутствии одного из родителей либо по нотариальной доверенности
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость экскурсии
Тип билета
Стоимость
Стандартный
2400 ₽
Дети до 12 лет
2300 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дмитрий — ваша команда гидов в Адлере
Провели экскурсии для 18 туристов
Мы команда творческих гидов с авторскими программами, работаем с 2014 года по Сочи и Абхазии. Мы очень любим своё дело и будем рады сделать ваше путешествие незабываемым!