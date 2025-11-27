Едем из Адлера в Абхазию: вы увидите Колоннаду Гагры и легендарный ресторан, прогуляетесь по живописному Новому Афону и набережной Сухума. А очень тёплый финал нашего путешествия — горячие источники Кындыга, в которых можно купаться круглый год.

Описание экскурсии

Гагра. Остановимся у знаменитой Колоннады и заглянем в легендарный ресторан «Гагрипш», построенный без единого гвоздя. По желанию вы позавтракаете, а потом будете дегустировать местные сыры, мёд и вина.

Новый Афон. Вы посетите главные христианские святыни Абхазии, Лебединое озеро, созданное монахами, и Приморский парк с кипарисами, пальмами и прудами.

Сухум. Прогуляетесь по красивой набережной и по колоритному рынку со множеством вкусностей.

Драндский собор — одна из древнейших христианских построек Абхазии с мироточащей иконой.

Кындыг. Термальный источник станет особенно тёплой точкой нашего путешествия: горячие минеральные ванны, бассейны с целебными грязями и гидромассажем подарят ощущение лёгкости и бодрости.

Примерный тайминг

6:00 — выезд из Адлера/Сочи

7:00 — Гагры

7:30 — Колоннада

7:50 — ресторан «Гагрипш»

9:00 — завтрак (по желанию)

9:50 — дегустация сыра и вина

10:40 — дегустация мёда

12:00 — Новый Афон

12:30 — Сухум

13:30 — обед (по желанию)

15:00 — Драндский собор

16:00 — Кындыг

19:00 — прибытие на КПП Псоу 2 и завершение поездки

Организационные детали

В стоимость включено: трансфер на Mercedes-Benz Sprinter, дегустации, вход на термальные источники — 300 ₽

Дополнительные расходы: завтрак, обед и личные покупки — по желанию

С вами буду я или другой гид из нашей команды

Пересечение границы