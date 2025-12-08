С шумных курортов вы отправитесь в сердце нетронутой природы Западного Кавказа. Побываете в посёлке Солохаул, заглянете в место, откуда начинался русский чай. По желанию окунётесь в тайную древнюю купель и пройдёте по подвесному мосту. Глубокие ущелья, бурные реки, девственные леса, горные панорамы — вы увидите Сочи, каким он был столетия назад.

Описание экскурсии

Вы побываете на смотровой с видом на долину реки Шахе — на высоте вы забудете о суете, насладитесь видами и сделаете классные фото.

Посетите древнюю купель с целебной водой и уединённый мужской монастырь Крестова Пустынь, где царит атмосфера покоя и духовности.

Заглянете в колыбель русского чая и побываете в музее Иуды Кошмана — основателя первого в России чайного хозяйства в Солох-Ауле.

Пройдёте по пешеходному подвесному мосту через бурную Шахе — и почувствуете вибрацию и мощь горной реки под ногами!

Дальше вас ждёт джиппинг по горной дороге к живописной старинной деревне Бзогу.

Затем вы насладитесь аутентичными вкусами и продегустируете местный чай с горными травами и кавказский мёд.

Прогуляемся к водопаду Молочный каскад — его струи разбиваются о камни и создают эффект струящегося молока.

Посетим парк «Солохаул» — вы полюбуетесь реликтовыми растениями, увидите первую чайную плантацию и отдохнёте в живописных локациях.

Завершающий аккорд — водопады Фагуа. Каскад мощных струй низвергается со скал в окружении буйной зелени. Настоящие объятия дикой природы!

Примерный тайминг

9:00 — выезд из Адлера или Сириуса

10:00 — прибытие в Дагомыс

10:40 — смотровая площадка с видом на долину Шахе

11:20 — посещение монастыря и купели

12:30 — джиппинг к водопадам и деревне Бзогу

13:30 — посещение музея Кошмана

14:30 — посещение парка «Солохаул»

16:00 — водопады Фагуа

18:00 — возвращение в Сириус или Адлер

Организационные детали

Путешествие проходит на автомобиле Nissan Pathfinder

В теплое время можно будет искупаться в водопаде или купели

Тайминг маршрута и очередность посещения локаций могут меняться в зависимости от погодных условий

Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

