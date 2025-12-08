Насладиться тишиной ущелья, полюбоваться горной рекой и увидеть чайную плантацию
С шумных курортов вы отправитесь в сердце нетронутой природы Западного Кавказа. Побываете в посёлке Солохаул, заглянете в место, откуда начинался русский чай. По желанию окунётесь в тайную древнюю купель и пройдёте по подвесному мосту.
Глубокие ущелья, бурные реки, девственные леса, горные панорамы — вы увидите Сочи, каким он был столетия назад.
Описание экскурсии
Вы побываете на смотровой с видом на долину реки Шахе — на высоте вы забудете о суете, насладитесь видами и сделаете классные фото.
Посетите древнюю купель с целебной водой и уединённый мужской монастырь Крестова Пустынь, где царит атмосфера покоя и духовности.
Заглянете в колыбель русского чая и побываете в музее Иуды Кошмана — основателя первого в России чайного хозяйства в Солох-Ауле.
Пройдёте по пешеходному подвесному мосту через бурную Шахе — и почувствуете вибрацию и мощь горной реки под ногами!
Дальше вас ждёт джиппинг по горной дороге к живописной старинной деревне Бзогу.
Затем вы насладитесь аутентичными вкусами и продегустируете местный чай с горными травами и кавказский мёд.
Прогуляемся к водопаду Молочный каскад — его струи разбиваются о камни и создают эффект струящегося молока.
Посетим парк «Солохаул» — вы полюбуетесь реликтовыми растениями, увидите первую чайную плантацию и отдохнёте в живописных локациях.
Завершающий аккорд — водопады Фагуа. Каскад мощных струй низвергается со скал в окружении буйной зелени. Настоящие объятия дикой природы!
Примерный тайминг
9:00 — выезд из Адлера или Сириуса 10:00 — прибытие в Дагомыс 10:40 — смотровая площадка с видом на долину Шахе 11:20 — посещение монастыря и купели 12:30 — джиппинг к водопадам и деревне Бзогу 13:30 — посещение музея Кошмана 14:30 — посещение парка «Солохаул» 16:00 — водопады Фагуа 18:00 — возвращение в Сириус или Адлер
Организационные детали
Путешествие проходит на автомобиле Nissan Pathfinder
В теплое время можно будет искупаться в водопаде или купели
Тайминг маршрута и очередность посещения локаций могут меняться в зависимости от погодных условий
Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Дополнительные расходы
Входной билет в домик Кошмана — 50 ₽ за чел.
Входной билет в парк: взрослый (включено чаепитие с блинами и мёдом/варением) — 800 ₽, детский (7-14 лет) — 400 ₽, до 7 лет бесплатно
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У места вашего проживания в Адлере или Сириусе
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Дмитрий — ваша команда гидов в Адлере
Провели экскурсии для 53 туристов
Я дипломированный гид с аккредитацией по Краснодарскому краю!
О себе: родился и живу в прекрасном городе Сочи. С 12 лет активно занимаюсь пешеходным туризмом и скалолазанием. Хорошо знаю историю родного города
и множество уникальных мест в Сочи и Абхазии. Вместе с командой таких же опытных и увлечённых своим делом гидов готов с радостью показать необычные локации города и окрестностей. Также могу устроить фотосессию или провести винный тур по югу России.