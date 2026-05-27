Озеро Мзы относится к числу самых очаровывающих мест Абхазии. Это обусловлено близким соседством с бескрайними зелеными полями и островками снега. Здесь абсолютно никогда не тают снега — даже при сильнейшей жаре рядом с озером лежат их шапки.
Описание экскурсииПо соседству с бескрайними полями и высокими хребтами притаилось чудесное озерцо Мзы. Вокруг него никогда не тают снега, и даже в жару на отрогах лежат снежные шапки. Расположена высокогорная «капелька» в 7 км. от села Ауадхара, на высоте 2000 метров над уровнем моря. Его длина — 100 метров, ширина — 50 метров, глубина — 40 метров. Температура воды в нем всегда одинакова и не превышает +4 °C, делая его одним из самых холодных в стране. С трех сторон естественную чашу обступили горы, а на берегах застыли валуны, отколовшиеся от скал. Чуть поодаль — небольшие болота, обосновавшиеся в неглубоких впадинах. Природа щедро обогатила здешние пейзажи — пихтовые и самшитовые леса тут настолько густые, что кажется, будто попадаешь в дремучий сказочный лес. Цветущие поля с пестрыми цветами сменяются лугами ярко-зеленого цвета. А еще тут волшебный воздух — свежий и чистый, пропитанный ароматами местных трав. Тут не ощущается жары или влажности, а дышится лего и невероятно свободно! Важная информация:
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Белые скалы
- Парк принца Ольденбургского
- Ресторан «Гагрипш»
- Колоннада в городе Гагра
- Дегустационный зал (дегустация вина,чачи,чая, сыра, копченного мяса)
- Пасека (дегустация мёда)
- Водопад «Девичьи слёзы»
- Водопад «Мужские слёзы»
- Бзыпское ущелье
- Юпшарский каньон
- Голубое озеро
- Озеро Рица
- Водопад «Птичий клюв»
- Минеральный источник «Ауадхара»
- Альпийские луга
- Студенческая поляна
- Озеро Мзы
Что включено
- Транспортно-экскурсионные услуги
- Дегустации
- Страховка
Что не входит в цену
- Обед
- Экологический сбор в Рицинском национальном парке:/nвзрослый (12+) - 1000 руб, детский (8-12 лет) -500 руб
- Личные расходы
- Тарзанка
Место начала и завершения?
Ул. Урожайная 112
Когда и сколько длится?
Когда: Среда и суббота в 06:00
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Важная информация
- Оставьте, пожалуйста, контактные номера телефонов, на которых есть вотсап, макс или телеграмм для удобства связи
- Наш менеджер свяжется с Вами в течении 2х часов после вашего бронирования
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
