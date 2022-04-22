Конные прогулки по сказочному лесу в Адлере

Вас ждет неспешная полуторачасовая прогулка на лошадях по побережью Сочи, которая подойдет и детям, и взрослым

Мини-группа
Вас ждет неспешная полуторачасовая прогулка на лошадях по побережью Сочи, которая подойдет и детям, и взрослым.

В зависимости от состава группы мы подберем удобный маршрут именно для вас.
Конные прогулки по сказочному лесу в Адлере
Конные прогулки по сказочному лесу в Адлере
Конные прогулки по сказочному лесу в Адлере
Конные прогулки по сказочному лесу в Адлере

Прогулка на лошадях

Вас ждет неспешная полуторачасовая прогулка на лошадях по Сказочному лесу и Лазурной долине, которая подойдет и детям, и взрослым. В зависимости от состава группы мы подберем удобный маршрут именно для вас.
Опытный инструктор научит скакать на лошади даже тех, кто сядет на нее впервые. В ходе прогулки он обязательно расскажет про те места, которые вы посетите. Вы пройдете по Лазурной долине с великолепным видом на Адлер и окажетесь в Сказочном лесу Сочи. И, конечно же, пообщаетесь с благородными лошадьми, встреча с которыми подарит вам много позитива.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
  • Катание на лошадях
  • Трансфер
Что не входит
  • Не указано
Место начала и завершения?
По договоренности (место вашего проживания)
Когда и сколько длится
Когда: Ежедневно в 9:00, 12:00, 14:00, 16:00
Экскурсия длится около 1.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Ежедневно в 9:00, 12:00, 14:00, 16:00

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