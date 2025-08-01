Отдохнуть от городской суеты можно на вечернем джип-туре по смотровым площадкам Сочи.Водитель-джигит заберёт вас из Адлера и отправит в путешествие с видами на аэропорт, Адлер, море и Кавказские горы. Профессиональные

водители создадут атмосферу веселья и предложат дегустацию домашнего вина и чачи. Возвращение возможно до вашего отеля в Сочи. Это идеальный выбор для тех, кто ищет драйв и отдых в одном флаконе

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшее время для джип-тура - с мая по сентябрь, когда погода наиболее комфортная и виды особенно живописны. В апреле и октябре тоже можно насладиться поездкой, но стоит учитывать возможные дожди. В зимние месяцы, с ноября по март, туры также проводятся, но прохладная погода может повлиять на комфорт.

Сейчас июнь — это идеальное время.