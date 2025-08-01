Отдохнуть от городской суеты можно на вечернем джип-туре по смотровым площадкам Сочи.
Водитель-джигит заберёт вас из Адлера и отправит в путешествие с видами на аэропорт, Адлер, море и Кавказские горы. Профессиональные
Водитель-джигит заберёт вас из Адлера и отправит в путешествие с видами на аэропорт, Адлер, море и Кавказские горы. Профессиональные
5 причин купить эту экскурсию
- 🚗 Незабываемая поездка на джипе
- 🌄 Виды на Сочи и Кавказские горы
- 🍷 Дегустация домашнего вина и чачи
- 🎉 Атмосфера веселья и драйва
- 🏞 Уникальные смотровые площадки
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшее время для джип-тура - с мая по сентябрь, когда погода наиболее комфортная и виды особенно живописны. В апреле и октябре тоже можно насладиться поездкой, но стоит учитывать возможные дожди. В зимние месяцы, с ноября по март, туры также проводятся, но прохладная погода может повлиять на комфорт.
Сейчас июнь — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Аэропорт Сочи
- Адлер
- Центральный Сочи
Описание экскурсииЧто вас ждёт? Для тех, кто не хочет вечером сидеть в отеле, предлагаем прокатиться по нескольким неизведанным смотровым площадкам с видами на аэропорт, на Адлер, на море, на центральный Сочи и на Кавказские горы Красной Поляны и Абхазии. Возим с драйвом, у вас останутся только положительные впечатления от поездки! Отдохните от городской суеты — насладитесь красотой Сочи и Адлера на вечернем джип-туре с настоящим джигитом-водителем. Наши водители настоящие мастера своего дела, в машине всех развеселят и в пробках не повезут, и вином угостят, и вы весь вечер будете в настоящей джигитсткой атмосфере. Этот день будет лучшим для вас, если вам нужен настоящий драйв и отдых, а не скучная монотонная поездка по точкам. По желанию вам предложат дегустацию домашнего вина и чачи в машине: насладитесь отличным настроением на вечерней прогулке в компании водителя. Важная информация:
- Из-за особенностей программы в ней могут принимать участие только путешественники от 5 до 55 лет (если вы всё равно готовы поехать, пишите, но малым детям в это время ездить не рекомендуется).
- Экскурсия новая, поэтому пока работаем по набору группы, предварительно уточняйте, пожалуйста.
- Начало в Адлере, вернуть можем по адресу вашего отеля вплоть до Мамайки, если вы с центральной части Сочи.
- Также есть индивидуальный формат только под ваши пожелания.
Ежедневно, время выезда около 20:00.
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Смотровые площадки в Адлере
- Смотровая площадка в Сочи
Что включено
- Водитель-джигит
- Страховка
- Веселящая южная бутылочка в подарок на машину
Что не входит в цену
- Трансфер в центральный Сочи/Мамайку/Хосту - 400 руб.
Где начинаем и завершаем?
Начало: Адлер и Сириус: сбор от ближайшей остановки
Завершение: Мамайка, Сочи, Хоста, Адлер, Сириус
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно, время выезда около 20:00.
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 1 человек.
Важная информация
- Спасибо за бронирование, накануне тура с вами свяжется наш менеджер. Если у вас тур сегодня, то мы скоро вам наберём
- Экскурсия новая, поэтому пока работаем по набору группы, предварительно уточняйте, пожалуйста
- Начало только с Адлера. 400 рублей - трансфер после экскурсии в центральный Сочи/Мамайку/Хосту, если вы оттуда
- Из-за особенностей программы в ней могут принимать участие только путешественники от 5 до 55 лет (если вы всё равно готовы поехать, пишите)
- Тур независим от погоды и проводится каждый день, но если сильные осадки, то в целях безопасности маршрут может быть скорректирован и немного изменён из-за сложных погодных условий
- Если у вас есть вопросы, заранее то можете нам написать в WhatsApp или позвонить, наш контакт у вас уже есть в личном кабинете и на почте. Или можете дождаться, когда мы вам напишем: все подробности в WhatsApp
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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